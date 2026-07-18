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La despedida de un héroe de Malvinas: la provincia organiza el velatorio de Rubén Rada

El gobierno de Santa Fe confirmó que el excombatiente fallecido tendrá un homenaje especial en su sede de Rosario

18 de julio 2026 · 13:25hs
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El veterano pidió que la declaración de soberanía de Malvinas se incluyera en la nueva Constitución.

Foto: gobierno de Santa Fe.

El veterano pidió que la declaración de soberanía de Malvinas se incluyera en la nueva Constitución.

La muerte de Rubén Rada, uno de los referentes de los excombatientes de la guerra en la islas Malvinas, no pasó inadvertida para las autoridades locales. El gobierno de Santa Fe decidió encargarse de organizar el velatorio en Rosario, según indicaron fuentes oficiales este sábado.

Además de los detalles de la ceremonia, las autoridades confirmaron que los restos del excombatiente de 63 años serán trasladados a la provincia de Buenos Aires. Previamente, sus familiares, amigos y compañeros tendrán la chance de decirle adiós.

El deceso del presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Santa Fe implica la pérdida de uno de los principales referentes de la lucha por los derechos que quienes pelearon en las islas. El deceso se dio en un momento de gran atención mediática alrededor de la cuestión de la soberanía por el reciente partido de Argentina e Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

¿Cuándo será el velatorio de Rubén Rada?

Los organizadores anunciaron que el velatorio de Rubén Rada se realizará este domingo, entre las 8 y las 12 del mediodía. La provincia abrirá las puertas de la sede local del gobierno santafesino, en Santa Fe al 1900.

Luego del encuentro frente a la plaza San Martín, los restos del serán trasladados a la localidad bonaerense de Azul. La convocatoria se lanzó para toda la comunidad, ante la repercusión que tuvo el primer anuncio.

>> Leer más: El gobierno inglés contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Falklands sí"

El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió al tema con pesar y recordó la última vez que estuvo junto al expresidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas. "Esta semana se cumple un mes de ese abrazo y el asado que compartimos con héroes de Malvinas en Santa Fe. Hoy nos toca despedirte recordando el compromiso y el legado que dejás”, manifestó a través de redes sociales.

El titular de la Casa Gris recordó que Rada participó el año pasado en el proceso de reforma de la Constitución provincial. A partir de esa intervención en el debate, la nueva Carta Magna afirma en el cuarto artículo que la soberanía argentina en las islas es "legítima, imprescriptible e irrenunciable". Asimismo, la normativa determina que el Estado debe promover e implementar políticas activas para la protección de los veteranos de guerra, así como políticas educativas para el ejercicio de la memoria activa.

La pelea por la memoria de las islas Malvinas

A lo largo de su camino al frente de distintas organizaciones, Rada reinvindicó el papel de quienes pelearon en las islas. "Tenemos un capital muy importante, que es el pueblo. En cada ciudad, en cada pueblo a lo largo y ancho de la Argentina, la gente saldrá a la calle a acompañar a su soldados", afirmó en 2025 durante un reportaje en La Capital.

El veterano rosarino aseguró que "la memoria está intacta, no muere". En este sentido, hizo una comparación: "Es como lo que pasó con el 24 de marzo, el 2 de abril no se toca".

El referente de los excombatientes planteó que "una parte muy importante de la lucha es continuar el camino, sembrando". Asídestacó la necesidad de traspasar el legado a las siguientes generaciones y enfatizó el rol de las instituciones educativas para cumplir ese objetivo.

"Hacemos muchas charlas en las escuelas y vemos Malvinas en los jóvenes. Pero, además, tiene que convertirse en una materia que se dé todos los años, debe estar incorporada en los planes de estudio", propuso Rada hace poco más de un año. En este sentido, acotó: "Los pibes tienen sed de Malvinas, preguntan, quieren saber. Ellos saben, no son tontos. Saben lo que es Malvinas".

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