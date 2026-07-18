Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

Los investigadores secuestraron más de 1.300.000 pesos en una de las casas apuntadas por la venta de cocaína y marihuana

La Policía Federal Argentina (PFA) hizo este viernes un operativo que concluyó con cuatro detenidos por venta de drogas en El Mangrullo . Fuentes oficiales confirmaron el secuestro de cientos de dosis de cocaína, entre otros elementos vinculados a una investigación de la Justicia provincial.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde en inmediaciones del Acceso Sur de avenida Circunvalación. Los sospechosos fueron identificados en un pasillo de la calle Belgrano y uno de ellos intentó descartar parte de la mercadería ilegal cuando llegaron las fuerzas de seguridad federales.

A partir de un pedido del fiscal César Pierantoni , la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario (DUOIER) inspeccionó cuatro viviendas ubicadas en inmediaciones de las vías del ferrocarril . Dos de ellas estaban en la mira de las autoridades como supuestos puntos de acopio y venta de una red de narcomenudeo.

En total, la Policía Federal secuestró más de 300 dosis de cocaína fraccionada y 230 gramos de marihuana . La evidencia quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA), mientras que los detenidos fueron trasladados a la alcaidía de 9 de Julio al 200.

Los agentes hallaron $ 1.391.000 en efectivo durante la requisa de una de las casas apuntadas por el equipo de microtráfico de la Fiscalía Regional Segunda. En este supuesto punto de venta también encontraron una pistola Bersa calibre 40 y una motocicleta Motomel Hero de 110 cc.

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Además de los elementos antes mencionados, los encargados del operativo se llevaron dos proyectiles calibre 38. Allí también secuestraron cuatro de los ocho celulares que reunieron durante el procedimiento en la zona sur rosarina.

El despliegue policial incluyó el allanamiento de la vivienda de un presunto vendedor de drogas en El Mangrullo. Si bien la inspección concluyó sin resultados de interés para la causa, los agentes arrestaron a cuatro sospechosos en un pasillo cercano.

Thiago B., Lucas P., Tomás P. y Aron F. fueron detenidos con 132 dosis de cocaína, dos teléfonos móviles y la réplica de un revólver. Cuando fueron a buscarlos, uno de ellos trató de tirar la droga en un terreno lindero. Finalmente, las autoridades secuestraron toda la evidencia y dieron aviso al fiscal para continuar con la investigación.