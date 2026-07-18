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Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses para una escapada diferente

Desde Mar de las Pampas hasta Ezeiza, pasando por Pilar y Ramallo, distintas propuestas combinan paisajes y sabores para disfrutar durante el invierno

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

18 de julio 2026 · 07:00hs
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Complejos como Village de las Pampas

Complejos como Village de las Pampas, Howard Johnson Ezeiza y Camberland Resort & Suites brindan experiencias de bienestar y servicios.

Las vacaciones de invierno invitan a cambiar de ritmo, descubrir nuevos paisajes y encontrar momentos de descanso sin necesidad de organizar grandes travesías. Para quienes viven en Rosario y la región, la provincia de Buenos Aires ofrece un abanico de propuestas con distintas distancias y estilos de viaje: desde una escapada cercana frente al Paraná hasta una experiencia más extensa entre bosques y mar.

La búsqueda de destinos donde la naturaleza tenga un papel protagonista, junto con servicios de bienestar, buena gastronomía y actividades para compartir, se convirtió en una de las claves del turismo de escapadas. En ese escenario aparecen hoteles y complejos que permiten combinar descanso y experiencias sin alejarse demasiado o planificando una estadía más larga.Village de las Pampas: bosque, mar y una forma diferente de vivir el invierno

Aunque requiere un viaje más largo desde Rosario, Mar de las Pampas propone una experiencia diferente para quienes buscan una pausa más profunda. Durante el invierno, el destino cambia de ritmo: el bosque gana protagonismo, las caminatas por la playa adquieren otra tranquilidad y la combinación entre naturaleza y servicios permite disfrutar el paisaje sin las multitudes de la temporada alta.

La localidad fue seleccionada como candidata argentina para competir entre los Best Tourism Villages 2026, el reconocimiento impulsado por ONU Turismo que distingue a pueblos turísticos destacados por su identidad y desarrollo sostenible.

En ese entorno se encuentra Village de las Pampas, un complejo ubicado en pleno bosque, a pocos metros del mar y cerca del centro comercial del destino. Su propuesta combina la privacidad de un apart con servicios propios de un hotel, con alternativas de alojamiento pensadas para distintos tipos de viajeros.

Alojamiento y gastronomía artesanal

Los Apart Boutique de dos ambientes con hidromasaje ofrecen una opción confortable para parejas o familias pequeñas, mientras que los dúplex y apartamentos de tres ambientes, con hogar a leña, parrilla y dos baños, amplían las posibilidades para familias numerosas o grupos de amigos.

Uno de los diferenciales del complejo es el desayuno artesanal servido directamente en cada apartamento, con panificados y pastelería casera, frutas frescas, huevos revueltos, jugos, yogures y productos regionales.

Durante las vacaciones de invierno, Village de las Pampas suma un programa de recreación familiar con talleres artísticos, juegos cooperativos, actividades deportivas, kermesse y fogones, además de espacios como piscina cubierta climatizada, piscina exterior, gimnasio, salón de juegos y áreas verdes.

Tarifas y contacto

El complejo también ofrece flexibilidad para organizar la estadía, ya que no establece una cantidad mínima de noches y propone beneficios para quienes eligen permanencias más extensas.

Para esta temporada, las tarifas parten desde $200.000 por noche para dos adultos y desde $350.000 para dos adultos y dos menores, con valores sujetos a disponibilidad. Entre las opciones de pago se incluyen transferencia bancaria, cuotas con tarjetas y beneficios con determinadas entidades.

Más info: Corvina entre Joaquín V. González y M. Sosa, Mar de las Pampas. Tel.: (011) 5254-7734 / (011) 5254-7735 WhatsApp: +54 911 7021 6426 Instagram: @villagedelaspampas

Howard Johnson Ezeiza

Bienestar, spa y gastronomía entre campo y laguna

A unas horas de Rosario, Howard Johnson Ezeiza ofrece una propuesta centrada en el descanso y el bienestar, en un entorno natural cercano a la ciudad de Buenos Aires.

Sus habitaciones con vistas abiertas hacia el campo y la laguna permiten disfrutar un paisaje tranquilo, mientras que Magnolia Spa & Wellness Center concentra una de las principales propuestas del hotel, con circuito hídrico, hidromasajes, tumbonas calientes, sillones masajeadores y tratamientos faciales y corporales.

La experiencia se completa con piscina climatizada cubierta, piscina exterior junto a la laguna, parque acuático para niños, gimnasio y el restaurante Chaira, con una propuesta gastronómica de inspiración local.

Más información: Autopista Ezeiza-Cañuelas Km 40,5, Ezeiza. Tel.: +54 11 7700 3393 Spa: +54 11 2270 7113 Mail: [email protected]

>> Leer más: Día de Muertos en México: una tradición que convierte la memoria en celebración

Camberland Resort & Suites Pilar

Diseño, naturaleza y descanso a una distancia accesible

Ubicado en Fátima, partido de Pilar, Camberland Resort & Suites propone una experiencia donde el diseño y la naturaleza conviven en equilibrio. Su arquitectura contemporánea, reconocida en el marco de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, combina líneas modernas con detalles vinculados al entorno campestre.

La ubicación permite sumar una escapada de descanso con la posibilidad de acceder a centros comerciales, clubes de golf y espacios vinculados al turismo rural de la zona.

El hotel cuenta con restaurante, cafetería, lobby bar y vinoteca, además de piscina exterior, jacuzzi con solárium, parque privado, masajes relajantes y espacios verdes para disfrutar del entorno.

Más información: Ruta Nacional N°8 Km. 64,500, Fátima, Partido de Pilar. Tel.: +54 0230 4499110 / +54 0230 4499111 WhatsApp: +54 11 5484 2189 Mail: [email protected]

Camberland Resort & Spa Ramallo

Una escapada cercana frente al Río Paraná

Para quienes buscan una alternativa con menor tiempo de traslado desde Rosario, Ramallo aparece como una de las opciones más cercanas para disfrutar unos días de descanso. Frente al Río Paraná, Camberland Resort & Spa Ramallo combina paisaje, gastronomía y servicios pensados para una pausa sin grandes desplazamientos.

Las habitaciones con vistas al río permiten disfrutar amaneceres y atardeceres como parte de la experiencia, mientras que la propuesta se completa con piscinas interior climatizada y exterior, spa, gimnasio y masajes.

La gastronomía ocupa un lugar central a través del restaurante Chaira, con una cocina que combina sabores regionales y una propuesta gourmet. El lobby bar, la cafetería y los espacios verdes completan un entorno donde el río funciona como uno de los grandes protagonistas.

Más info: Tel.: +54 3407 422 400 WhatsApp: +54 3007 470 573 Mail: [email protected] Web: www.camberlandramallo.com.ar Instagram: @camberlandramallo

Con paisajes diferentes y propuestas para distintos tiempos de viaje, estas escapadas muestran que el invierno también puede ser una buena temporada para descubrir nuevos destinos, disfrutar la naturaleza y encontrar espacios de descanso sin necesidad de alejarse demasiado de Rosario.

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