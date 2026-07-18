La política argentina también palpita la gran final del Mundial 2026

La agenda oficial de los encargados de los tres niveles del Estado, Milei, Pullaro y Javkin, no esquiva la pasión futbolera ni las cábalas

La selección argentina busca su cuarta estrella bajo la mirada atenta de todo un país.

La selección argentina buscará este domingo su cuarta estrella bajo la mirada atenta de todo un país que repetirá las rutinas y las cábalas desplegadas a lo largo del Mundial 2026. Rituales que no excluyen a los encargados de los tres niveles del Estado, cuyas respectivas agendas oficiales también le hicieron un lugar a la pasión futbolera .

Es bien sabido que el primer mandatario, Javier Milei , reiterará su cábala (que contempla el uso del tradicional overol de YPF) y verá la final con España en la Quinta de Olivos junto a su hermana Karina , secretaria General de la Presidencia.

La decisión de seguir el crucial duelo futbolístico desde Olivos responde a dos motivos: una cuestión de seguridad presidencial y la rutina que los Milei resolvieron mantener durante todo el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá .

En la Casa Rosada pidieron a los miembros del gabinete que no viajen al país del norte a ver el partido contra España. La excepción son los funcionarios de segunda y tercera línea . Aunque hubo controversia luego de la reciente difusión de imágenes que reflejaron al viceministro de Justicia, Santiago Viola , presenciando el encuentro entre Argentina y Suiza en Kansas City , por los cuartos de final.

Pullaro, Javkin y la selección

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, es otro de los dirigentes que mantiene a rajatabla sus cábalas. Por eso viene repitiendo rigurosamente los pasos que dio a lo largo del Mundial de Qatar 2022, que deparó la tercera estrella para la selección argentina.

Al igual que cuatro años atrás, según pudo saber La Capital, el jefe de la Casa Gris palpitará el choque final con España en Nueva Jersey (Estados Unidos) junto al ministro de Educación de la provincia, José Goity.

La vibrante semifinal frente a Inglaterra encontró a Pullaro acompañado por su gabinete, mientras que el triunfo de la Argentina sobre Austria lo siguió en una estación de servicio de Nelson, flanqueado por el ministro de Gobierno provincial, Fabián Bastia, otros dirigentes, autoridades y vecinos de esa localidad.

NO NOS ENTRA MÁS ALEGRÍA EN EL CORAZÓN! GRACIAS SELECCIÓN, GRACIAS MESSI, GRACIAS ARGENTINA pic.twitter.com/X3yD8ICRdJ — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 15, 2026

También convencido de que no hay motivos para alterar la rutina cabulera en el encuentro decisivo, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, mantendrá la fórmula que hasta ahora le dio resultado.

“Verá el partido en su casa, como todos”, deslizaron en el entorno del jefe del Palacio de los Leones. Al respecto, el plan de Javkin para blindar la suerte de la selección consiste en no menos de diez pasos a cumplir sin atenuantes, que incluyen desde el horario de encendido del televisor hasta los lugares a ocupar durante el enfrentamiento futbolístico.

Lo que vendrá

La Casa Rosada acelera el diseño del operativo para recibir a la selección que conduce Lionel Scaloni cuando regrese al país tras la final. En ese sentido, las tareas van desde el traslado del plantel hasta el ordenamiento de la movilización de las miles de personas que podrían concentrarse espontáneamente en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

En ese marco, se sigue estudiando un eventual paso de la delegación capitaneada por Lionel Messi por Balcarce 50. No obstante, la decisión correrá exclusivamente por cuenta del cuerpo técnico y los futbolistas.

La final del mundial, se vive acá, en la ciudad del 10 .

Vení a alentar a la selección y vivirlo en pantalla gigante en la explanada del @C_Fontanarrosa

Desde la previa, a la eternidad... Por la última de Leo, ¡vamos selección! pic.twitter.com/x4DrevB9dz — Municipalidad de Rosario (@MuniRosario) July 17, 2026

Paralelamente, el gobierno provincial y la Municipalidad de Rosario prepararon un operativo reforzado de cara a los eventuales festejos que podrían congregar, como en 2022, a una multitud en los alrededores del Monumento a la Bandera y en distintos puntos de la ciudad.

Otro tema todavía en estudio por parte del Ejecutivo nacional es la posibilidad de decretar un asueto para facilitar las celebraciones en caso de una consagración argentina.

Cualquier anuncio será comunicado una vez finalizado el duelo ante España. En esa línea, tanto la provincia como el municipio se mantienen expectantes.