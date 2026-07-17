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La directora del Ballet del Teatro Colón festejó con una bandera española y hubo repudio

África Guzmán, funcionaria del prestigioso teatro, celebró el pase a la final de España sobre el escenario y los bailarines emitieron un comunicado

17 de julio 2026 · 10:06hs
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África Guzmán

África Guzmán, directora del Ballet Estable del Teatro Colón, fue repudiada en redes por celebrar con una bandera de España en el escenario

Argentina y España se enfrentarán el domingo en la final del Mundial 2026. La selección europea cerró su pase el pasado martes, al ganarle a Francia por dos a cero. La bailarina española África Guzmán, directora del Ballet Estable del Teatro Colón, celebró el triunfo de su selección agitando una bandera de su país sobre el escenario y generó repudio.

“Festejando con España! Orgullosa y feliz de nuestra selección, nos vamos a la final! Vamos España! Teatros Colón, Buenos Aires, españoles por el mundo!”, escribió en un posteo en redes sociales, donde se ven imágenes de ella bailando con la bandera sobre las tablas y en la calle.

Si bien Guzmán hizo la publicación antes de que se supiera que el próximo rival iba a ser argentina, su festejo suscitó rechazo entre los bailarines que integran la compañía, que consideraron “impropio” agitar un símbolo de otro país dentro de un teatro público que es además un emblema argentino.

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El repudio del Ballet Estable del Colón

“El Ballet Estable del Teatro Colón considera oportuno expresar su posición institucional a raíz del video publicado recientemente en redes sociales, en el que se observa a la Directora del Ballet Estable celebrando sobre el escenario del Teatro Colón portando una bandera española”, dice el comunicado publicado en las redes oficiales del Ballet, cuyo director artístico es Julio Bocca.

“Este pronunciamiento no cuestiona una nacionalidad ni una bandera extranjera. Nuestro Ballet ha recibido históricamente con los brazos abiertos a artistas de todo el mundo, enriqueciendo nuestra cultura a través del intercambio artístico”, sumaron.

“Lo que entendemos institucionalmente impropio es que dicha manifestación haya sido realizada por quien ejerce la Dirección del Ballet Estable desde el escenario del Teatro Colón, una institución pública y uno de los máximos emblemas culturales de la República Argentina”, explicaron los bailarines.

“Quien ocupa un cargo de conducción no solo desarrolla una función artística: representa institucionalmente al Teatro Colón y, en el ejercicio de esa responsabilidad, debe actuar con la prudencia, el respeto y el sentido institucional que exige la función pública. Los actos realizados desde ese escenario trascienden el plano personal y adquieren un significado institucional”, agregaron.

“Por ello, consideramos que el escenario del Teatro Colón debe preservarse como un ámbito de representación de la institución y de nuestro país, manteniendo siempre el respeto por los símbolos, la historia y el prestigio que representa para todos los argentinos”, cerraron.

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