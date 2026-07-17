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El lunes sería feriado por el regreso de la selección y el inicio del Clausura se atrasaría una semana

La medida es analizada por el gobierno nacional. La AFA, por su parte, podría suspender todas las actividades deportivas de la semana.

17 de julio 2026 · 15:38hs
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Paredes

Paredes, Messi y Enzo Fernández, muertos de risa en un momento de rélax de la selección argentina. El plantel vuelve el lunes y podrían decretar feriado.

.El gobierno nacional podría decretar que el lunes sea feriado o día no laborable, ya que ese día el plantel de la selección argentina volverá al país después de su participación en el Mundial 2026. La medida está en estudio, aunque depende del resultado de la final ante España.

Paralelamente, la AFA tendría bajo estudio la posibilidad de suspender los partidos de todas las categorías durante la semana que viene, por lo que el comienzo del torneo Clausura de la Liga Profesional se retrasaría una semana.

La idea del gobierno es anticiparse a un hecho que será inevitable: se espera que millones de argentinos salgan a las calles para recibir al plantel conducido por Lionel Scaloni cuando rerese al país tras jugar la Copa del Mundo.

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Las opciones del gobierno nacional

Según trascendió, distintos sectores del Poder Ejecutivo analizan las alternativas disponibles para organizar el operativo de regreso del equipo argentino, teniendo en cuenta la euforia reinante en el país por la actuación de la selección en el Mundial.

Una de las posibilidades bajo estudio es declarar un día no laborable o un feriado nacional. La decisión, se comenta en la Casa Rosada, dependerá de la logística prevista para la llegada de la delegación y del operativo de seguridad que deberá montarse para acompañar el recibimiento.

Argentina jugará este domingo ante España la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Si conquista el título será bicampeón mundial, aunque en el gobierno estiman que aún perdiendo la final, millones de argentinos saldrán a las calles para recibir al equipo por su impresionante actuación.

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La selección argentina vuelve el lunes

La AFA ya definió que el plantel argentino regresará al país el lunes, en un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas que unirá Nueva York con la ciudad de Buenos Aires.

El traslado fue organizado en conjunto entre la AFA y la compañía de bandera, que pondrá a disposición un servicio exclusivo para transportar a los jugadores, el cuerpo técnico y la comitiva oficial.

La AFA también estaría estudiando por estas horas la posibilidad de suspender todas las actividades deportivas de la semana, incluyendo los partidos de la primera fecha del torneo Clausura. Aunque todavía no está confirmado, se especula con que la fecha inaugural de la Liga Profesional se aplazará una semana.

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