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Chau humedad: cuándo llegan las lluvias a Rosario que darán paso a la vuelta del frío

El ambiente pegajoso tiene las horas contadas con la llegada de precipitaciones que darán paso a un descenso definitivo en las temperaturas

18 de julio 2026 · 16:38hs
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La humedad domina el ambiente en Rosario

La humedad domina el ambiente en Rosario, que tendrá lluvias y tormentas en las próximas horas.

Desde hace varios días, Rosario y la región se encuentran sumergidos en un ambiente húmedo que hace olvidar, por momentos, al invierno. Esas condiciones cambiarán en las próximas horas, con el desarrollo de lluvias que darán paso a un descenso en las temperaturas y el retorno del frío.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este sábado la temperatura volvió a estar muy cerca de los 20º, aunque lejos de los 27º a los que llegó la temperatura máxima este jueves o a los 21º de este viernes, dos registros primaverales. La humedad, en torno al 90% durante todo el día, vuelve el ambiente un tanto pegajoso.

Por su parte, la presión por debajo de los 1.000 hectopascales hace que el ambiente se vuelva más tórrido. Tanto la nubosidad, como la baja presión y la humedad contribuirán a la formación de lluvias y tormentas para las próximas horas.

Lluvias antes del frío

El fin de semana estará marcado por la inestabilidad. Para lo que resta del sábado, el SMN prevé chaparrones para el último tramo de la tarde y tormentas durante la noche.

Para el domingo, se darán tormentas aisladas durante la madrugada y la temperatura empezará a bajar: se pronostica que la mínima sea de 10º y la máxima no pase de los 15º.

>> Leer más: Humedad en Rosario: cómo es el truco japonés infalible para secar la ropa

La inestabilidad se quedará algunos días más, igual que el frío. El lunes, el cielo estará mayormente nublado y habrá una posibilidad de lluvias aisladas para la tarde, mientras que para el primer tramo del martes se espera que el cielo esté totalmente nublado. Las temperaturas mínimas se mantendrán en torno a los 10º y las máximas llegarán apenas a los 15º.

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