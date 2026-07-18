Chau humedad: cuándo llegan las lluvias a Rosario que darán paso a la vuelta del frío

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El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación
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Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años por una promesa
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Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses para una escapada diferente
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El lunes podría ser feriado por el regreso de la selección y se retrasaría el inicio del Clausura
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La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive
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Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España
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Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina
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Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña
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La directora del Ballet del Teatro Colón festejó con una bandera española y hubo repudio
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Prohibición judicial inédita: una joven no podrá salir a festejar tras la final del Mundial
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Mundial 2026: cómo son los exclusivos anillos que recibirá por primera vez el campeón del mundo
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Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle
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Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente
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The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina
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Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas