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Historia pura: última práctica mundialista de Messi, el once de la final y el futuro de Scaloni

El capitán entrenó este sábado en Nueva York por última vez con la selección en el marco de un Mundial. El once para el domingo con España y lo que viene para el DT

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

18 de julio 2026 · 18:53hs
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Lionel Messi en lo que es posiblemente su última práctica mundialista con la selección argentina. 

Lionel Messi en lo que es posiblemente su última práctica mundialista con la selección argentina. 

No fue uno más. Fue tal vez el más especial de todos para el mejor jugador del mundo. Es que Lionel Andrés Messi, a los 39 años, protagonizó lo que probablemente fue su último entrenamiento en el marco de una Copa del Mundo. Lo hizo nada menos que en la antesala de la apasionante final del domingo, a las 16, ante España, donde buscará abrochar junto a sus compañeros el segundo título ecuménico. Por eso no fue un entrenamiento más para el gran capitán ¿Y para el DT Lionel Scaloni?

Con demoras por el temporal que incluyó una gran actividad de eléctrica en el cielo de Nueva York, la selección argentina llevó a cabo su último entrenamiento de cara a la gran final del Mundial 2026, el Red Bulls Performance Center. Por el mismo motivo, España canceló la práctica previa al duelo crucial.

En cuanto a Lionel Messi, se lo vio ingresar sonriente y concentrado al campo de juego, participó del "loco" junto a sus compañeros, hizo bromas y se lo notó activo con la pelota. Luego llegó el turno de las activaciones físicas y cumplió muy afilado con la rutina de velocidad y reacción, en un circuito marcado por conos y estacas.

>> Leer más: El día de Lionel Messi en Nueva York: práctica, vuelo en helicóptero y el "jugar al fútbol es algo natural"

Práctica abierta a la prensa

Tras los quince minutos iniciales que pudieron observar los medios acreditados de todo el mundo, se cerró el portón y el grupo quedó en la intimidad con el entrenador, que hizo los últimos ajustes tácticos de cara al partido con España.

Así fue muy probablemente la última práctica de Messi en marco de un Mundial, en lo que es su récord de jugar ahora sexta Copa del Mundo, desde Alemania 2006.

También se deberá resolver el futuro de Scaloni al frente de la selección, algo que dependerá fundamentalmente de las ganas del DT de seguir. Pero especular con la respuesta de este tema antes de la final del Mundial no tiene pies ni cabeza, y mucho menos certezas. Sí será una cuestión clave desde el mismo lunes, más allá del resultado logrado ante España.

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Los once de Argentina ante España

La gran incógnita en la formación inicial está en la mitad de la cancha, ya que Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen asegurado su lugar, pero el cuarto nombre se definirá entre Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone (fue titular ante Inglaterra) y Nicolás González.

En la práctica de este sábado, Scaloni además le dio una pechera extra al rosarino Giovani Lo Celso, por lo que no hay que descartarlo como una posible sorpresa o, tal vez, fue solo para distraer al rival.

Mientras que la otra duda está en el lateral derecho de la defensa, donde Nahuel Molina jugó un flojísimo partido ante Inglaterra y no hay que descartar que lo reemplace Gonzalo Montiel.

En consecuencia, el probable equipo titular de Argentina para ir por todo ante España estaría integrado por: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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