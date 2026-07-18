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Newell's necesita un mediocampista ofensivo y está al caer un conocido de Frank Kudelka

Tras desvincularse del equipo donde jugaba desde 2025, el volante de 27 años quedó a un paso de sellar su llegada al club del Parque

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

18 de julio 2026 · 17:23hs
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El mediocampista interrumpió 6 meses antes su contrato. Está liberado para llegar a Newells.

El mediocampista interrumpió 6 meses antes su contrato. Está liberado para llegar a Newell's.

Newell's está detrás de un mediocampista creativo y se espera que de un momento a otro anuncie su nueva incorporación. Se trata de Alan Soñora, de 27 años y con pasado en Independiente y Huracán. El volante zurdo rescindió su contrato con Cerro Porteño, un trámite que necesitaba la Lepra para ajustar los detalles finales para incorporarlo.

Entre Newell's y Soñora, hermano de Joel (ex-Talleres y actualmente en Miami FC), hay un principio de acuerdo y su salida de Cerro Porteño lo liberó para cambiar de camiseta.

Soñora, que tiene el pase en su poder, como los otros futbolistas que se sumaron recientemente a Newell's, Franco Escobar y Lautaro Giannetti, tiene acordado de palabra con la Lepra un contrato por una temporada.

Frank Kudelka solicitó la llegada de un mediocampista ofensivo y conoce a Soñora. Lo tuvo en Huracán durante la temporada 2024. Le dio la oportunidad de jugar 10 partidos (7 de titular y 3 ingresó desde el banco).

Cerro Porteño acordó su ida

Nacionalizado estadounidense para jugar en la selección de ese país (5 partidos en 2023), no era considerado en Cerro Porteño por el entrenador Ariel Holan. Incluso la entidad paraguaya sumó para el puesto a Agustín Almendra.

El motivo para su salida fue que no estaba en los planes del ex entrenador Canalla. Por eso, el acuerdo con el volante fue interrumpir su contrato, con fecha de finalización en diciembre de 2026.

>> Leer más: Newell's y una igualdad en cero para llegar entre dudas al torneo Clausura

Su permanencia en la entidad paraguaya fue discreta. Para colmo, tuvo lesiones que le impidieron tener continuidad. Entre 2025, año en que llegó, y la primera mitad de 2026, estuvo apenas en 20 partidos (1 gol y 1 asistencia).

Este año estuvo solo en 5 encuentros (3 del torneo paraguayo y 2 de la Libertadores), con un gol, de penal.

Las características de Soñora

Soñora es un mediocampista con manejo. Sobresale por el juego asociado, construido en base a pases y toques cortos. Tiene precisión en la pegada y se encarga de los lanzamientos de pelota parada.

Durante su carrera pasó también por Independiente, con 30 encuentros (11 goles y 7 asistencias), Huracán, con 30 (2 goles y 3 asistencias), FC Juárez de México, con 8 (sin goles y 1 asistencia).

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