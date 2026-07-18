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Top 14 de la Urba: Atlético del Rosario no logra sortear el temporal y perdió ante Los Matreros

Plaza Jewell no logra encontrar su nombre y empieza a perder puestos en la tabla de posiciones tras una nueva caída como local

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

18 de julio 2026 · 17:39hs
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Manuel Nogués

Manuel Nogués, apertura de Atlético del Rosario.

Atlético del Rosario no se puede desembarazar del mal momento que lo atraviesa. Su presente es complicado y no logra levantar cabeza. Este sábado, por la fecha 16 del Urba Top 14 Copa Macro, cayó ante Los Matreros en el pasaje Gould por 38-28 en un partido en el que siempre corrió de atrás.

Los malos resultados ya empiezan a preocupar al público plazón ya que pasan las semanas, el equipo no encuentra equilibrio, pierde y cada vez se aleja más del objetivo central que es no quedar entre los últimos puestos para evitar un posible descenso a la categoría inferior.

El partido se presentaba como un verdadero duelos de necesitados y el que mejor lo entendió así fue la visita, que desde el mismo arranque dominó la situación y en pocos minutos construyó una ventaja de 17-0 que, a la postre, terminó siendo decisiva. El apertura del equipo de Morón, Juan Morales, manejó los hilos del partido y estuvo imparable en esos instantes iniciales donde, además de apoyar un doblete, se mostró preciso frente a los palos, con dos conversiones y un penal acertados.

Esa diferencia sacudió a Atlético, que reaccionó con el correr de los minutos, logró por momentos imponer su juego y llegar al descuento con un try de Manuel Nogués, convertido por él mismo. Con esa conquista, el local se fue entretiempo con una desventaja de 17-7.

Atlético del Rosario no pudo darlo vuelta

El complemento fue de golpe por golpe. Los Matreros volvió a estirar diferencias con los tries de Augusto Genoud y Tomás Gahan, ambos convertidos por Morales. No obstante, Atlético respondió de inmediato en ambas ocasiones con las conquistas de Tomás Cornejo y Tomás Malanos, mientras que Manuel Nogues aportó dos conversiones para mantener a su equipo en partido.

En el tramo final, Matías Salina sentenció el encuentro con un try y, ya con el tiempo cumplido, Juan Cruz Bertero apoyó para decorar el 28-38 definitivo.

El resto del Top 14

El próximo fin de semana habrá ventana, por lo que Atlético del Rosario volverá a presentarse el 1º de agosto, cuando en el pasaje Gould reciba a Los Tilos, que este sábado frenó a Regatas Bella Vista al derrotarlo 21-17.

Newman venció a SIC en Boulogne por un ajustado 26-25 y sigue liderando en soledad la tabla de posiciones. Segundo se encuentra el CASI, que derrotó a La Plata sin problemas por 45-15. En Villa de Mayo, Hindú venció a CUBA 26-18, mientras que Belgrano cayó en Virrey del Pino ante Alumni 43-36 y Buenos Aires superó a Champagnat 31-16.

Posiciones: 1) Newman, 66 puntos; 2) CASI, 56; 3) Hindú, 53; 4) Alumni, 51; 5) SIC, 51; 6) Regatas Bella Vista, 44; 7) Los Tilos, 38; 8) Belgrano Athletic, 36; 9) CUBA, 31; 10) Atlético del Rosario, 28; 11) Los Matreros, 27; 12) La Plata, 24; 13) Buenos Aires, 19; y 14) Champagnat, 14.

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