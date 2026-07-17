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El video viral de Messi haciendo jueguitos en el Coloso al ritmo de "Marado, Marado"

A dos días de la final del Mundial 2026 con la selección argentina, se viralizó un video del 10 en la cancha de Newell's siendo comparado con Maradona

17 de julio 2026 · 12:35hs
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El pequeño Lionel Messi haciendo jueguitos en el césped del Coloso frente a los hinchas de Newells.

El pequeño Lionel Messi haciendo jueguitos en el césped del Coloso frente a los hinchas de Newell's.

A días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que será además el último partido de Lionel Messi en una Copa del Mundo, un antiguo video del capitán argentino en la cancha de Newell's, el estadio Marcelo Bielsa, volvió a viralizarse. En el clip, el pequeño rosarino fue comparado con Diego Armando Maradona.

Aquel chico que la rompía en las categorías menores de la Lepra en pleno 1996, con la categoría 87 de las juveniles rojinegras, pisó el césped del Coloso para hacer jueguitos en la previa de un partido, en los que fue homenajeado nada más ni nada menos que el Tata Martino.

El estadio, que ahora tiene una tribuna con su nombre, lo ovacionó y cantó al ritmo de "Marado, Marado". Las vueltas del destino, aquel pequeño Messi que deslumbró a los miles de leprosos fue comparado durante toda su carrera con Maradona, y también logró levantar la Copa del Mundo. Ahora, está frente a la oportunidad de hacerlo por segunda vez.

El video viral de Messi en el Coloso

Hace poco más de un año, con motivo del cumpleaños 38 de Messi, un hincha leproso publicó el video inédito del astro rosarino, que venía de arrasar en la Copa Amistad en Perú, un torneo que fue viral unos años después cuando se dieron a conocer las imágenes del pequeño 10 gambeteando rivales y anotando goles de todos los colores.

Por eso, se presentó en la previa a un partido de la Lepra en el Coloso, haciendo un pasillo para recibir a los futbolistas. El video compartido por Matías Sauro en Youtube, quien suele publicar clips viejos de las categorías inferiores de Newell's, mostró a Lionel junto a sus compañeros, ante la espera de la salida de los jugadores a la cancha.

Sin temor a la multitud, Messi agarró la pelota y empezó a hacer “jueguitos”, lo que dejó completamente sorprendidos a los hinchas que inmediatamente hicieron la comparación nada más ni nada menos que con Diego Armando Maradona, de reciente paso por el Parque Independencia.

La comparación con Maradona

“Marado, Marado”, cantó el público extasiado por la habilidad del pequeño, y por entonces desconocido, Messi.

La Pulga era una de las grandes figuras de la Escuela Malvinas Argentinas de Newell's y los formadores habían visto sus grandes cualidades, pero los miles de leprosos presentes vieron por primera vez, aplaudieron y ovacionaron al jovencito que dominaba la pelota sin vergüenza alguna.

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Un detalle que no pasa desapercibido es que Leo llevaba la camiseta número 11 en su espalda y unas zapatillas de lona que no opacaban su talento, en una de sus primeras demostraciones ante un estadio repleto.

Una ovación al Tata Martino

A su vez, los pequeños leprosos que conformaban las categorías 87 y 88 esperaban formando un pasillo, al que Messi se incorporó al finalizar la ronda de jueguitos. Al saltar los jugadores a la cancha, cayó la ovación para el Tata Martino, quien recibió una plaqueta en uno de sus últimos partidos con Newell’s.

Obra del destino, el tiempo unió los caminos de Messi y Martino en más de una ocasión, ya que el Tata dirigió a la Pulga en Barcelona, la selección argentina e Inter Miami. Por otra parte, los hinchas leprosos todavía esperan con ilusión el regreso del 10 para pisar oficialmente el césped del Coloso con la camiseta rojinegra.

Una final para la historia

El próximo domingo 19 de julio, desde las 16 (horario en Argentina), Messi jugará su último partido en un Mundial y será ante España, país donde terminó de formarse futbolísticamente en La Masía de Barcelona.

Esta final entregará una estrella más para el campeón. El rosarino buscará su segunda Copa del Mundo y la cuarta estella para Argentina, mientras que la Roja tendrá la oportunidad de sumar su segundo título.

Ambos vigentes campeones continentales, Argentina de la Copa América y España de la Eurocopa, iban a enfrentarse en la Finalísima en marzo pasado, pero el partido fue cancelado y el fútbol esperó para cruzarlos en el escenario más grande, la final del Mundial.

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