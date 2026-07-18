Duendes ganó y Jockey recortó distancias en un Regional del Litoral cada vez más vibrante

Duendes se impuso a Paraná Rowing y Jockey a CRAI. Uni ganó en Venado Tuerto y GER no pudo con Santa Fe Rugby, ni Old Resian con Estudiantes

Duendes, tal como lo había hecho en el partido de ida, volvió a imponerse a Paraná Rowing, aunque el triunfo fue mucho más trabajado. Fecha tras fecha, los distintos partidos certifican por qué el Top 10 del Regional del Litoral, certamen donde está en juego la Copa Banco Macro, está cada vez más vibrante. Este sábado se disputó la 11ª fecha del torneo, jornada en la que hubo más confirmaciones que sorpresas.

En la fecha 2, el verdinegro había vencido al remero 38-3 y este sábado lo hizo por 20-10 , resultado con el que mantuvo el liderazgo en las posiciones aunque no pudo sumar punto bonus para quedar en la cima en soledad.

Lo alcanzó Santa Fe Rugby, que en Sauce Viejo, superó a GER por un categórico 48-28 con punto extra incluido que le permitió al tricolor igualar la línea del verdinegro. De esta manera, los santafesinos no solo se ubicaron en la posición de privilegio sino que además se cobraron revancha del partido de ida, cuando cayeron 28-13.

Jockey Club Rosario confirmó su levantada. En un partido complicado, superó a CRAI en Santa Fe 25-20 y se vengó de la derrota sufrida en la segunda fecha en las Cuatro Hectáreas por 23-6. El verdiblanco superó a su vencido en la tabla de posiciones y ya se ubica en un expectante quinto lugar.

Universitario, en tanto, logró despegarse un poco de los últimos lugares al superar con bonus a Jockey Club Venado Tuerto por 28-18. En la ida también le había ganado, pero por 24-16.

Estudiantes, en tanto, recuperó la memoria y volvió al triunfo. Venció a Old Resian en el Grantfield por un ajustado 21-19 y logró terminar con la racha adversa que venía arrastrando. En el partido de ida, también había ganado de manera ajustada: 13-8.

Duendes, líder, pero acompañado

Con estos resultados las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Duendes, 39 puntos; 2) Santa Fe Rugby, 39; 3) Estudiantes, 36; 4) GER, 35; 5) Jockey Club Rosario, 33; 6) CRAI, 30; 7) Paraná Rowing, 24; 8) Universitario, 23; 9) Old Resian, 21; y 10) Jockey Club Venado Tuerto, 12.

El próximo fin de semana, el Regional le dará paso a una nueva fecha del Torneo del Interior, por lo que la 12ª fecha del TRL se disputará el próximo 8 de agosto con el siguiente programa de partidos: Universitario v. GER, Estudiantes v. Santa Fe Rugby, Duendes v. Old Resian, Jockey Club Rosario v. Paraná Rowing y Jockey Club Venado Tuerto v. CRAI.

Segunda división del Torneo Regional

Este sábado no hubo actividad en el campeonato de Segunda División, que volverá a la acción el próximo 8 de agosto con la disputa del décimo capítulo. Con Logaritmo y Alma Juniors ya clasificados al Top 6 Copa de Oro, en la anteúltima jornada se medirán: Provincial v. Círculo Rafaelino, Universitario SF v. Logaritmo, Los Caranchos v. Gimnasia de Pergamino, Alma Juniors v. Los Pampas, Tilcara v. La Salle y Regatas & Belgrano v. Cha Roga.