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El humo invade Nueva York antes de la final del Mundial 2026: qué puede pasar con el partido

La mala calidad del aire por los incendios forestales en Canadá encienden las alarmas. Qué dicen las autoridades y de qué depende una eventual suspensión

17 de julio 2026 · 12:37hs
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Así amaneció Nueva York este viernes

Así amaneció Nueva York este viernes

La final del Mundial 2026, que se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, quedó bajo la lupa de las autoridades por la nube de humo proveniente de los incendios forestales que afectan a Canadá.

El fenómeno impactó en gran parte del noreste de Estados Unidos y deterioró la calidad del aire en ciudades como la sede de la definición mundialista y zonas cercanas al estadio donde se jugará el partido decisivo.

Hasta el momento, la Fifa no evalúa suspender el encuentro. Sin embargo, las autoridades sanitarias mantienen la preocupación por los niveles de contaminación y recomiendan limitar las actividades al aire libre.

El humo proviene de más de 800 incendios forestales activos en Canadá. Las corrientes de aire trasladaron las partículas hacia el norte y el noreste de Estados Unidos, donde varias ciudades registraron índices de calidad del aire considerados "insalubres" o "peligrosos".

La situación se agravó por una "cúpula de calor", un fenómeno meteorológico que mantiene una zona de alta presión durante varios días, atrapa el aire caliente e impide la dispersión del humo.

Durante las últimas horas, Nueva York amaneció con un cielo anaranjado y una densa capa de humo que redujo la visibilidad y provocó demoras y cancelaciones de vuelos en el aeropuerto LaGuardia.

>> Leer más: Mundial 2026: cómo son los exclusivos anillos que recibirá por primera vez el campeón del mundo

Qué medidas tomó Nueva York

Las autoridades locales distribuyen mascarillas KN95 en bibliotecas, estaciones de bomberos y comisarías, mientras recomiendan evitar la actividad física intensa al aire libre.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió sobre la gravedad de la situación: "El humo de los incendios forestales en Canadá está sobre nuestra ciudad. Quiero ser claro sobre lo que eso significa: las condiciones son insalubres para todos, no solo para quienes tienen asma o enfermedades cardíacas".

Luego agregó: "Esto es muy serio. Estamos llegando a un nivel de calidad del aire que es peligroso para cada neoyorquino. Si pensabas salir a correr hoy, mejor dejalo para mañana".

La principal preocupación radica en las partículas finas PM2.5, capaces de penetrar profundamente en los pulmones e ingresar al torrente sanguíneo.

La exposición prolongada puede provocar tos e irritación de garganta, ardor en los ojos, dolor de cabeza, sinusitis, dolor de pecho, taquicardia, cansancio y agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Los especialistas advierten que el humo puede permanecer durante semanas en la atmósfera, recorrer miles de kilómetros y afectar a millones de personas.

¿Puede suspenderse la final del Mundial 2026?

Por el momento, la FIFA no anunció modificaciones en la programación de la final entre Argentina y España.

El principal indicador que siguen las autoridades es el Índice de Calidad del Aire (AQI), que mide la concentración de partículas contaminantes.

Ese índice puede variar rápidamente según el viento y las condiciones meteorológicas. En los últimos días, distintas estaciones de monitoreo registraron valores que oscilaron entre "insalubre para grupos sensibles" y "peligroso" en sectores de Nueva York y Nueva Jersey.

Si bien la Fifa no publicó un protocolo para esta situación, cualquier decisión dependerá de la evolución del AQI y de las recomendaciones de las autoridades sanitarias y meteorológicas.

La preocupación no es menor. La mala calidad del aire ya obligó a postergar el partido de la MLS entre Vancouver Whitecaps y Chicago Fire, además de un concierto previsto para después del encuentro en el Soldier Field de Chicago.

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