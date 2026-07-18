Rosarinos en España palpitan la final del mundo: "A más de uno no le molesta que Argentina gane"

Lucas en Madrid, Agustín en Barcelona y Mariano en Mallorca cuentan cómo se vive los días previos a la final del Mundial 2026 y el condimento de Lionel Messi enfrentando a La Roja

Lucas estará en el bar donde trabaja en Madrid. Agustín con su familia en Granollers, una ciudad dentro de la provincia de Barcelona. Mariano con un amigo, como en Qatar 2022. Los tres, rosarinos , llevarán la celeste y blanca en medio del rojo español cuando Argentina enfrente a España por la final del Mundial 2026 . Y aunque aseguran que los españoles están confiados, retratan dos posturas diferentes de cara al domingo.

Alrededor del mundo hay cerca de 2 millones de argentinos. Sólo en España hay más de 450 mil argentinos y cada uno de ellos tendrá el próximo domingo la dura experiencia de vivir la final del Mundial 2026 en tierras que, por 90 minutos, serán hostiles.

A Lucas Perricone en Madrid le toca trabajar al mismo tiempo que los de Lionel Scaloni vayan en busca de un nuevo título. " Es un bar argentino, pero con dueños españoles. Nos dejan ir con la camiseta porque es un ambiente tranquilo y pacífico ", contó el rosarino que hace dos años vive en España. Sin embargo, aclaró: "Vamos a estar trabajando, pero pendientes del partido porque nos corre sangre por las venas".

Agustín Di Cristoforo emigró a Barcelona hace más 18 años . Rosarino como Messi, vio el crecimiento exponencial de La Pulga y los títulos que el Fútbol Club Barcelona sumaba a sus vitrinas temporada tras temporada. "Tengo compañeros de trabajo que me dicen que están acompañando a Argentina por Leo Messi y otros sentimientos ", aseguró Agustín, trabajador hotelero.

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En 2008, Mariano Vignolo emigró a Palma de Mallorca, la ciudad donde Lionel Scaloni reside. Aunque nunca se animó a charlar con él, Mariano cruzó al DT de la selección argentina en los encuentros que sus hijos disputan en las divisiones formativas. "Maneja un perfil bajo", remarcó el rosarino sobre el pujatense.

¿España o Argentina?

Perricone remarcó, en diálogo con radio La Red Rosario, que "la mayoría de los españoles está confiado" y aunque están los comentarios mesurados y el reconocimiento a Argentina, "el comentario picante existe".

Son virales los videos del programa deportivo El Chiringuito, que escalona críticas para los rivales de España, en especial Argentina. "Siempre se destacó por ser un programa más picante que el resto, que son más sutiles. El Chiringuito mete polémica y hasta tiene panelistas fanáticos del Real Madrid, que están en contra de Leo Messi por su pasado en Barcelona", explicó Perricone.

Lucas Perricone, rosarino en Madrid

De todas formas, según la visión del rosarino asentado en Madrid, los españoles no lamentarían que la selección argentina gane la copa: "A más de uno no le molesta la idea de que Argentina gane el mundial". En el típico juego de "¿Quién queres que gane el mundial además de tu selección?", "Argentina" era una de las más elegidas en el país ibérico.

En Barcelona, la situación atraviesa un campo de fútbol. Muchos en Cataluña alentarán por la selección argentina: por Leo Messi leyenda del Barcelona FC y porque parte de su población aún lucha por la separación del Estado español.

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"El catalán es distinto al resto. Hay quienes acompañarán a Argentina, pero también tengo catalanes españoles que irán por España. Eso sí, se está viendo un choque entre catalanes y madrileños, sobre todo del Real Madrid. Eso a veces se va de las manos", describió Di Cristoforo en radio La Red.

El apoyo de muchos catalanes por Argentina tiene una simple explicación: Lionel Messi. "Una parte de la hinchada de Barcelona adora a Messi. Muchos estamos dolidos aún por la salida de Leo del club", dijo Di Cristoforo. En 2021, Joan Laporta justificó la salida de Messi del club blaugrana por falta de presupuesto. "Algunos todavía lo justifican y no reconocen el error que cometieron. No se dieron cuenta del desastre que hicieron. Hoy ven que Messi es infinito", agregó el rosarino instalado en Granollers, a 25 kilómetros del centro de la ciudad de Barcelona.

Agustín Di Cristoforo, rosarino en Granollers, Barcelona

"Ellos se veían antes de la semifinal como campeones, pero la rebeldía de Argentina en el segundo tiempo contra Inglaterra los dejó dando vueltas como un trompo. Ahora no están tan confiados. Algunos hasta están nerviosos", completó Di Cristoforo.

Por su parte, Vignolo señaló que en Palma de Mallorca los españoles "tienen ganas de ganarle a Argentina". Ser los últimos campeones del mundo, una de las selecciones más poderosas y tener a Messi -acérrimo rival del Real Madrid- son algunas de las explicaciones que encontró el rosarino. "Ellos lo viven como un clásico, pero por los menos yo no lo siento así", relató en diálogo con LT8.

Mariano Vignolo, rosarino en Palma de Mallorca, junto a sus hijos

Una final, dos pasiones

En Madrid muchos festejaron el pase a la final de Argentina, según Perricone. Ven al equipo de Scaloni como un duro rival. Y a pesar de la connotación por el duelo con Inglaterra (el gobierno español mantiene un histórico reclamo por el territorio de Gibraltar), los españoles veían a ese choque como "aburrido" debido a la confianza que se tienen.

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"Muchos me dijeron que estaban contentos por el triunfo de Argentina. Ellos lo van a disfrutar", señaló Perricone. Mientras juega La Roja, los españoles usan su camiseta, pero también adoptan una costumbre muy argentina de vestirse con las camisetas de sus equipos: Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona y tantos más. No obstante, remarcó el rosarino en Madrid, "somos muy pasionales, Argentina es Argentina y a la hora de hablar de fútbol, se siente".

Di Cristoforo reconoció estar ansioso de cara al domingo, una sensación que se replica en cada argentino, algo que en los españoles y catalanes particularmente no se ve: "Lo nuestro no se puede comparar con nada. Por supuesto que España está llegando a una final, pero los españoles no lo viven como nosotros".

A su vez, Vignolo reveló que tras el triunfo con Inglaterra los cientos de argentinos en su ciudad salieron a las plazas para festejar, haciendo base en la Plaza de las Tortugas. Y no descartó posible cruces entre albicelestes y españoles tras el encuentro.