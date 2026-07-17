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Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina

El gobernador invitó oficialmente a León XIV a visitar la ciudad durante su gira por el país en noviembre. Los fundamentos del pedido

17 de julio 2026 · 11:18hs
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El papa León XIV saluda a su llegada a la Plaza de San Pedro en el Vaticano para su audiencia general semanal

El papa León XIV saluda a su llegada a la Plaza de San Pedro en el Vaticano para su audiencia general semanal, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

Ante la posibilidad de que el papa León XIV realice una gira por Sudamérica, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, dirigió una nota al nuncio apostólico de la Santa Sede en la República Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, invitando al Sumo Pontífice a visitar la ciudad de Rosario.

A la espera de la confirmación oficial de la gira por Sudamérica del Sumo Pontífice, el gobernador envió una nota al nuncio apostólico en Argentina invitando a Su Santidad a la ciudad santafesina que en los últimos años vive un marcado proceso de pacificación. La visita del Papa sería entre el 5 y el 15 de noviembre, e incluiría también Perú y Uruguay.

La vocera de la provincia, Virginia Coudannes, detalló que en la misiva, enviada a fines de junio, el mandatario santafesino transmite “las expectativas que se han generado en nuestro país ante la posibilidad de la visita del papa, Su Santidad León XIV, a la Argentina”, y expresa un “profundo deseo como gobernador de la Provincia de Santa Fe de que, en el itinerario de su visita al país, pueda contemplar llegar a la provincia”, especialmente a la ciudad de Rosario.

La carta de Pullaro al papa

En la nota, Pullaro expone el proceso de cambio que ha tenido Rosario en estos años, pero también las complejidades que sufrió años atrás, y en virtud de la pacificación de este territorio, también considera una oportunidad y un escenario de honda significación simbólica y pastoral, que pueda acercarse a nuestra tierra.

Si bien no ha sido confirmado oficialmente por el Vaticano, el Papa realizaría una gira por Sudamérica entre el 5 y el 15 de noviembre próximo que incluiría visitas a Uruguay, Argentina y Perú, país en el que vivió como misionero durante 40 años y del cual obtuvo la nacionalidad.

La última vez que un papa llegó a la Argentina fue 1987, cuando Juan Pablo II estuvo seis días y, entre el 6 y el 12 de abril, visitó diez ciudades, entre ellas Paraná y Rosario.

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