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Prohibición judicial inédita: una joven no podrá salir a festejar tras la final del Mundial

La Justicia de Venado Tuerto dictó la medida contra una mujer detenida por golpear a un policía luego de la victoria de Argentina ante Inglaterra

17 de julio 2026 · 11:32hs
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La plaza San Martín fue el escenario de los disturbios del último miércoles.

Foto: Instagram/@venadotuertogob.

La plaza San Martín fue el escenario de los disturbios del último miércoles.

No hubo un lugar del país sin festejos por el triunfo de la selección nacional sobre Inglaterra en el Mundial 2026 y la celebración masiva también tuvo algunos coletazos judiciales llamativos. Entre ellos, este viernes se confirmó que una joven de Venado Tuerto tiene prohibido ir a celebrar después de la final de Argentina y España.

La resolución fue adoptada en el marco de una audiencia realizada el día anterior a unos 160 kilómetros de Rosario, en la principal ciudad del sudoeste de Santa Fe. Allí imputaron a una muchacha de 25 años por pegarle a un policía mientras miles de personas celebraban la victoria contra los británicos en Estados Unidos.

Fuentes oficiales confirmaron que las fuerzas de seguridad provinciales arrestaron a la sospechosa en medio de una serie de disturbios registrados el último miércoles. La Fiscalía Regional de Venado Tuerto descartó el pedido de prisión preventiva, pero solicitó la imposición de algunas reglas de conducta para seguir adelante con la causa.

Prohibido festejar después de la final del Mundial 2026

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la defensa acordaron este jueves una medida alternativa para que la joven no quede privada su libertad mientras se desarrolla el proceso penal. En particular, la jueza Andrea Cavallero dictó la "prohibición de concurrir a festejos públicos vinculados a eventos deportivos hasta el próximo lunes".

Al margen de la restricción en vísperas de la final de la Copa del Mundo, la mujer fue imputada por atentado a la autoridad agravado. Esta calificación legal contempla una condena máxima a dos años de prisión.

>> Leer más: Se cayó por la escalera mientras jugaba Argentina y la internaron en estado crítico

La investigación judicial comenzó por la denuncia de disturbios sobre Belgrano, entre 25 de Mayo y Marconi, a metros de la Catedral de Venado Tuerto. La joven fue detenida esa noche por un grupo de policías encargados del operativo de control en la zona de la plaza San Martín, uno de los puntos de encuentro para celebrar la clasificación de la selección a la final.

Una causa similar se tramita en Rufino, otra localidad del sur santafesino, donde cinco personas entraron a una heladería y agredieron a un hombre mientras la mayoría de la población festejaba el resultado del partido en Atlanta. El incidente terminó con la rotura del vidrio de un mostrador y cuatro sospechosos fueron detenidos esa misma noche.

Un policía atacado con una botella en Venado Tuerto

La joven detenida en Venado Tuerto agredió a un miembro de las fuerzas de seguridad provinciales alrededor de las 21, pasadas tres horas desde el final de la semifinal del Mundial. El fiscal Luis Lagioia precisó que el agente fue golpeado mientas intentaba frenar a un hombre que arengaba a otras personas para generar disturbios en la zona.

Mientras se realizaba el procedimiento, la muchacha le dio un puñetazo en la espalda al policía. El funcionario judicial concluyó que esta acción se dio "con la clara intención de evitar que él pudiera desempeñar correctamente su deber público".

Después del primer golpe, la acusada intentó atacar a la víctima con una botella de vidrio. "No lo logró porque intervinieron otros uniformados que luego la aprehendieron", aclaró el encargado de la investigación.

Disturbios y videos

El caso analizado este jueves es el único que intenta esclarecer el MPA después de la celebración del miércoles. El fiscal apuntó que varios policías enfrentaron la misma conducta hostil y les lanzaron objetos contundentes. Dada esta situación, las autoridades están analizando el material de cámaras de videovigilancia para identificar a quienes integraban el grupo responsable de los incidentes.

“Ayer por la tarde se realizó un allanamiento y se aprehendió a un menor de edad al que se le procedió a formar una causa por agresión con arma blanca y lesiones”, confirmó Lagioia este viernes. Con respecto a este procedimiento, añadió que la policía secuestró la ropa que usaba durante los festejos, de acuerdo a la grabación de las agresionesa otras personas.

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