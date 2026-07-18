La Capital | Ovación | Newell's

Newell's y una igualdad en cero para llegar entre dudas al torneo Clausura

Con sorpresas en su once inicial, Newell's no pudo vencer a Sportivo Las Parejas en el Coloso, en el último amistoso de su pretemporada

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

18 de julio 2026 · 12:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los refuerzos Franco Escobar y Lautaro Giannetti

CANOB

Los refuerzos Franco Escobar y Lautaro Giannetti, actuaron entre los titulares de Newell's frente a Sportivo Las Parejas.
Newells y una igualdad en cero para llegar entre dudas al torneo Clausura

Newell's transita su recta final de cara al arranque del Clausura. En ese trayecto, se encuentra ajustando clavijas en su puesta a punto futbolística y busca una mejor versión competitiva para accionar desde una plataforma de inicio que le permita alcanzar posiciones de protagonismo en el segundo semestre competitivo.

En ese marco, con algunas sorpresas entre los titulares, esta mañana el equipo rojinegro sólo igualó con Sportivo Las Parejas, en un ensayo que se desarrolló en el Coloso, y que representó la última estación de prueba previa a la primera fecha del torneo.

Ese resultado sin goles despierta algunos signos de interrogación hacia adentro y hacia afuera, teniendo en cuenta la cercanía con el puntapié inicial del campeonato.

>> Leer más: A una semana del debut, Newell's tiene su último ensayo antes de salir al ruedo

Newell's, con los dos refuerzos

Vale remarcar, que este amistoso se llevó adelante en el estadio Marcelo Bielsa, con un formato parecido a los anteriores, con dos partidos de 70 minutos, de 35 cada uno. Sin acceso para los hinchas ni para la prensa.

En esta ocasión, por primera vez en esta etapa de preparación, enfrentó a un rival que no es de primera división, ya que el adversario de turno milita en el Torneo Federal A y a nivel regional participa de la Liga Cañadense, y dispuso de los dos refuerzos que trajo en este largo receso, los defensores Lautaro Giannetti y Franco Escobar.

Para este cotejo, el ex Vélez jugó como primer marcador central, y no de segundo, como contra Independiente, a la derecha de Ian Glavinovich, otro que está tratando de mostrar que puede estar en condiciones de ser parte del once de arranque para Newell’s.

En tanto, Escobar actuó como lateral derecho y se perfila como la primera opción del técnico Frank Kudelka en ese puesto.

A una semana

Vale destacar, que fue el quinto ensayo en esta larga pretemporada con la mente puesta en el torneo que para Newell's arranca ante Talleres de Córdoba, el sábado 25 de este mes, a las 17, en el Coloso, por la primera fecha de la Zona A del certamen.

>> Leer más: Un ex-Newell's que la rompe en Chile se irá a México, donde será dirigido por el Loco Abreu

El conjunto leproso formó con mayoría de titulares en el primer turno con Gabriel Arias; Franco Escobar, Giannetti, Ian Glavinovich, y Martín Luciano; Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch, y Walter Núñez; Sebastián Montero y Matías Cóccaro.

En esa alineación, sorprendieron la evolución física del arquero Arias, quien ya luce como alternativa de ocasión para Josué Reinatti, que comenzará como titular en esa posición. Y también la elección del pibe Montero, un delantero de categoría 2006 de las inferiores rojinegras, una de las promesas más interesantes de la cantera, que llegó al club a los 6 años, y tiene contrato hasta diciembre de 2027.

¿Y el alternativo?

En el segundo turno, la Lepra ganó 1 a 0, con gol de Blas Benedetto, en una prueba que se llevó adelante con la misma modalidad.

La formación para ese cotejo fue con Josué Reinatti; Martín Ortega, Nicolás Goitea, Néstor Boretto, y Jerónimo Russo; Valentino Acuña, Rodrigo Herrera, Marcelo Esponda, y Blas Benedetto; Francisco Scarpeccio y Juan Ignacio Ramírez.

Los otros resultados

Vale recordar que, en los ensayos que realizó en esta pretemporada, Newell’s logró resultados distintos con los titulares. Antes de ir a Buenos Aires, igualó 1 a 1 con Sarmiento de Junín, con un golazo de Walter Nuñez, en Rosario.

Ya en su paso de preparación de una semana en Buenos Aires, los titulares perdieron 1-0 con Argentinos Juniors, en el predio que posee el Bicho en el Bajo Flores, con gol de Alan Lescano de penal.

>> Leer más: Copa Santa Fe: Central y Newell's tienen días y horarios para jugar el torneo provincial

Después, vencieron 3-1 a Vélez en lo que fue su primera y única victoria en los amistosos de pretemporada. En esa ocasión, en el Amalfitani logró imponerse con tantos de Walter Mazzantti, Facundo Guch, y Jerónimo Gómez Mattar, mientras que Dilan Godoy convirtió para el dueño de casa.

Antes del regreso, cayeron 3-1 ante Independiente en el Libertadores de América. El tanto rojinegro lo conquistó Walter Mazzantti, de penal. Mientras que Santiago Montiel y Maxi Meza con un doblete, el primero de penal, señalaron para el local.

Así, con más dudas que certezas, enfocado en mejorar y en tratar de animarse a mirar más adelante, con cinco amistosos como estaciones de preparación y de necesarios ajustes, arribará Newell’s al comienzo de la segunda mitad del año.

Noticias relacionadas
Panchito González, cuando jugaba en Newells. Su próximo destino es la ciudad mexicana de Tijuana, donde jugará en el Xolos.

Un ex-Newell's que la rompe en Chile se irá a México, donde será dirigido por el Loco Abreu

El pequeño Lionel Messi haciendo jueguitos en el césped del Coloso frente a los hinchas de Newells.

El video viral de Messi haciendo jueguitos en el Coloso al ritmo de "Marado, Marado"

Copa Santa Fe 2026. Central y Newells ya tienen programa de partidos y pueden cruzarse en semifinales. En el 2016 disputaron dos partidos, en el canalla jugó Maximiliano Lovera y en el rojinegro Lisandro Martínez, actual jugador de la selección argentina.   

Copa Santa Fe: Central y Newell's tienen días y horarios para jugar el torneo provincial

La reserva leprosa comenzó su marcha en torneo Clausura.

Los pibes de la reserva de Newell's empataron en el debut en el torneo Clausura

Ver comentarios

Las más leídas

Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual contra una alumna

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual contra una alumna

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Lo último

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja en una discusión

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja en una discusión

Quedó preso por filmar un video de abuso sexual infantil enviado por Whatsapp

Quedó preso por filmar un video de abuso sexual infantil enviado por Whatsapp

La despedida de un héroe de Malvinas: la provincia organiza el velatorio de Rubén Rada

La despedida de un héroe de Malvinas: la provincia organiza el velatorio de Rubén Rada

La despedida de un héroe de Malvinas: la provincia organiza el velatorio de Rubén Rada

El gobierno de Santa Fe confirmó que el excombatiente fallecido tendrá un homenaje especial en su sede de Rosario

La despedida de un héroe de Malvinas: la provincia organiza el velatorio de Rubén Rada
Ciudad Hip Hop: la marca de Rosario en un fenómeno cultural de los márgenes

Por Morena Pardo
Zoom

Ciudad Hip Hop: la marca de Rosario en un fenómeno cultural de los márgenes

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja en una discusión
Policiales

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja en una discusión

Quedó preso por filmar un video de abuso sexual infantil enviado por Whatsapp
Policiales

Quedó preso por filmar un video de abuso sexual infantil enviado por Whatsapp

Newells y una igualdad en cero para llegar entre dudas al torneo Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's y una igualdad en cero para llegar entre dudas al torneo Clausura

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes
Policiales

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual contra una alumna

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual contra una alumna

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Ovación
Newells y una igualdad en cero para llegar entre dudas al torneo Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's y una igualdad en cero para llegar entre dudas al torneo Clausura

Newells y una igualdad en cero para llegar entre dudas al torneo Clausura

Newell's y una igualdad en cero para llegar entre dudas al torneo Clausura

Franco Colapinto quedó 13º en la Q2 pero avanza posiciones para largar en Spa Francorchamps

Franco Colapinto quedó 13º en la Q2 pero avanza posiciones para largar en Spa Francorchamps

Nuevo dolor de cabeza para Chacho Coudet: River perdió con Aldosivi en Copa Argentina

Nuevo dolor de cabeza para Chacho Coudet: River perdió con Aldosivi en Copa Argentina

Policiales
Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja en una discusión
Policiales

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja en una discusión

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

Imputaron por tentativa de homicidio al preso que se fugó de una comisaría en barrio Ludueña

Imputaron por tentativa de homicidio al preso que se fugó de una comisaría en barrio Ludueña

Oliveros: robaron una casa durante el partido entre Argentina e Inglaterra

Oliveros: robaron una casa durante el partido entre Argentina e Inglaterra

La Ciudad
La despedida de un héroe de Malvinas: la provincia organiza el velatorio de Rubén Rada
La Ciudad

La despedida de un héroe de Malvinas: la provincia organiza el velatorio de Rubén Rada

Adiós a un emblema de la causa Malvinas: falleció el excombatiente Rubén Rada

Adiós a un emblema de la causa Malvinas: falleció el excombatiente Rubén Rada

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina
La Ciudad

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña
La Ciudad

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña

El humo invade Nueva York antes de la final del Mundial : qué puede pasar con el partido
Ovación

El humo invade Nueva York antes de la final del Mundial : qué puede pasar con el partido

¿Quién mató a Eduardo Trasante? El misterio sigue a seis años del crimen del exconcejal
Policiales

¿Quién mató a Eduardo Trasante? El misterio sigue a seis años del crimen del exconcejal

El video viral de Messi haciendo jueguitos en el Coloso al ritmo de Marado, Marado
Ovación

El video viral de Messi haciendo jueguitos en el Coloso al ritmo de "Marado, Marado"

La directora del Ballet del Teatro Colón festejó con una bandera española y hubo repudio
Zoom

La directora del Ballet del Teatro Colón festejó con una bandera española y hubo repudio

Prohibición judicial inédita: una joven no podrá salir a festejar tras la final del Mundial
La Región

Prohibición judicial inédita: una joven no podrá salir a festejar tras la final del Mundial

Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo
La Ciudad

Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo

Mundial 2026: cómo son los exclusivos anillos que recibirá por primera vez el campeón del mundo
Ovación

Mundial 2026: cómo son los exclusivos anillos que recibirá por primera vez el campeón del mundo

Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle
La Ciudad

Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente
Policiales

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina
La Ciudad

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas
Policiales

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Cuándo es el Día del Niño 2026 en Argentina y por qué este año habrá fin de semana largo
Información General

Cuándo es el Día del Niño 2026 en Argentina y por qué este año habrá fin de semana largo