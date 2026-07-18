Newell's y una igualdad en cero para llegar entre dudas al torneo Clausura

Con sorpresas en su once inicial, Newell's no pudo vencer a Sportivo Las Parejas en el Coloso, en el último amistoso de su pretemporada

Los refuerzos Franco Escobar y Lautaro Giannetti, actuaron entre los titulares de Newell's frente a Sportivo Las Parejas.

Newell's transita su recta final de cara al arranque del Clausura. En ese trayecto, se encuentra ajustando clavijas en su puesta a punto futbolística y busca una mejor versión competitiva para accionar desde una plataforma de inicio que le permita alcanzar posiciones de protagonismo en el segundo semestre competitivo.

En ese marco, c on algunas sorpresas entre los titulares, esta mañana el equipo rojinegro sólo igualó con Sportivo Las Parejas, en un ensayo que se desarrolló en el Coloso, y que representó la última estación de prueba previa a la primera fecha del torneo.

Ese resultado sin goles despierta algunos signos de interrogación hacia adentro y hacia afuera, teniendo en cuenta la cercanía con el puntapié inicial del campeonato.

Newell's, con los dos refuerzos

Vale remarcar, que este amistoso se llevó adelante en el estadio Marcelo Bielsa, con un formato parecido a los anteriores, con dos partidos de 70 minutos, de 35 cada uno. Sin acceso para los hinchas ni para la prensa.

En esta ocasión, por primera vez en esta etapa de preparación, enfrentó a un rival que no es de primera división, ya que el adversario de turno milita en el Torneo Federal A y a nivel regional participa de la Liga Cañadense, y dispuso de los dos refuerzos que trajo en este largo receso, los defensores Lautaro Giannetti y Franco Escobar.

Para este cotejo, el ex Vélez jugó como primer marcador central, y no de segundo, como contra Independiente, a la derecha de Ian Glavinovich, otro que está tratando de mostrar que puede estar en condiciones de ser parte del once de arranque para Newell’s.

En tanto, Escobar actuó como lateral derecho y se perfila como la primera opción del técnico Frank Kudelka en ese puesto.

A una semana

Vale destacar, que fue el quinto ensayo en esta larga pretemporada con la mente puesta en el torneo que para Newell's arranca ante Talleres de Córdoba, el sábado 25 de este mes, a las 17, en el Coloso, por la primera fecha de la Zona A del certamen.

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El conjunto leproso formó con mayoría de titulares en el primer turno con Gabriel Arias; Franco Escobar, Giannetti, Ian Glavinovich, y Martín Luciano; Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch, y Walter Núñez; Sebastián Montero y Matías Cóccaro.

En esa alineación, sorprendieron la evolución física del arquero Arias, quien ya luce como alternativa de ocasión para Josué Reinatti, que comenzará como titular en esa posición. Y también la elección del pibe Montero, un delantero de categoría 2006 de las inferiores rojinegras, una de las promesas más interesantes de la cantera, que llegó al club a los 6 años, y tiene contrato hasta diciembre de 2027.

¿Y el alternativo?

En el segundo turno, la Lepra ganó 1 a 0, con gol de Blas Benedetto, en una prueba que se llevó adelante con la misma modalidad.

La formación para ese cotejo fue con Josué Reinatti; Martín Ortega, Nicolás Goitea, Néstor Boretto, y Jerónimo Russo; Valentino Acuña, Rodrigo Herrera, Marcelo Esponda, y Blas Benedetto; Francisco Scarpeccio y Juan Ignacio Ramírez.

Los otros resultados

Vale recordar que, en los ensayos que realizó en esta pretemporada, Newell’s logró resultados distintos con los titulares. Antes de ir a Buenos Aires, igualó 1 a 1 con Sarmiento de Junín, con un golazo de Walter Nuñez, en Rosario.

Ya en su paso de preparación de una semana en Buenos Aires, los titulares perdieron 1-0 con Argentinos Juniors, en el predio que posee el Bicho en el Bajo Flores, con gol de Alan Lescano de penal.

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Después, vencieron 3-1 a Vélez en lo que fue su primera y única victoria en los amistosos de pretemporada. En esa ocasión, en el Amalfitani logró imponerse con tantos de Walter Mazzantti, Facundo Guch, y Jerónimo Gómez Mattar, mientras que Dilan Godoy convirtió para el dueño de casa.

Antes del regreso, cayeron 3-1 ante Independiente en el Libertadores de América. El tanto rojinegro lo conquistó Walter Mazzantti, de penal. Mientras que Santiago Montiel y Maxi Meza con un doblete, el primero de penal, señalaron para el local.

Así, con más dudas que certezas, enfocado en mejorar y en tratar de animarse a mirar más adelante, con cinco amistosos como estaciones de preparación y de necesarios ajustes, arribará Newell’s al comienzo de la segunda mitad del año.