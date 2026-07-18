Barrio Ludueña: un ataque a balazos dejó a tres personas en grave estado, una de ellas embarazada

Dos de los heridos son menores de edad y todos fueron trasladados a distintos efectores de salud de la ciudad. El hecho ocurrió en un asentamiento sobre las vías

Tres personas, una de ellas adolescente y cursando un embarazo, fueron baleadas en un confuso hecho en barrio Ludueña . El hecho ocurrió alrededor de las 20 de este viernes en Teniente Agneta y Casilda , y los tres están internados con diferentes estados de salud en distintos efectores de la ciudad.

Entre las víctimas hay dos mujeres, de 42 años y 16 años (que, a su vez, cursa un embarazo) y otro menor de edad que también tiene 16 años.

El adolescente está internado y en estado critico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) luego de recibir un balazo en el tórax y la espalda, la mujer mayor de edad fue derivada del Policlínico San Martín al Heca con heridas de bala en el tórax y en el tobillo izquierdo y su pronóstico es reservado.

Por su parte, la menor embarazada fue trasladada desde el asentamiento al Hospital Centenario . Cursa un embarazo de cinco meses y fue alcanzada por los balazos en la pierna y el antebrazo derecho.

Balazos a una vivienda

La información policial brindada a La Capital indica que todo el origen del ataque fue un conflicto que mantuvo el menor de edad baleado con un integrante de la banda de Los Menores en la tarde del viernes.

Siempre según el parte oficial, la reacción vino a través de un grupo de jóvenes y adolescentes que llegaron, por la vía y a pie, hasta el lugar. Armados con pistolas, se dirigieron hasta la casa del adolescente, que se encuentra sobre las vías del ferrocarril Mitre y en donde estaban todas las víctimas, y descargaron una veintena de disparos.

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Efectivos del Grupo Táctico Multipropósito y del Comando Radioeléctrico revisaron el lugar y encontraron 20 vainas servidas.