Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja en una discusión Una mujer denunció por amenazas a una motociclista que hace envíos de Rappi. El incidente ocurrió a pocas cuadras de la comisaría 2ª 18 de julio 2026 · 14:09hs

Una repartidora fue detenida con una navaja en el centro de Rosario

Dos mujeres mantuvieron este viernes a la noche una discusión de tránsito en Presidente Roca y 3 de Febrero, en el centro de Rosario. La situación escaló a tal punto que una de ellas amenazó a la otra y exhibió una navaja de 20 centímetros. La policía detuvo a la sospechosa de 34 años y le secuestró su moto.

Agentes de la Brigada Motorizada llegaron minutos después de las 21 del viernes a la esquina de un supermercado por la denuncia sobre el conflicto. Entonces, la víctima dijo que se había peleado con una repartidora de Rappi.

Amenazas con navaja durante una discusión en el centro Ante la policía, la mujer sostuvo que la motociclista la amenazó con una navaja y que seguía en la zona del conflicto. Los uniformados arrestaron a la presunta agresora y le secuestraron el arma blanca.

La detenida, identificada como Micaela Z., de 34 años, fue traslada a la comisaría 2ª de Rosario, ubicada menos de 300 metros del lugar de la pelea. Además, le quitaron una navaja de unos 20 centímetros y una de motocicleta 110 cc que utilizaba para el envío de pedidos.