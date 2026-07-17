La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive

El índice que elabora la Federación Industrial de Santa Fe acumula una baja de 4,4% en el año. El 71% de las ramas fabriles presenta una retracción.

El índice que elabora la Federación Industrial de Santa Fe acumula una baja de 4,4% en el año.

La producción fabril de la provincia cayó 1,3% interanual en mayo y acumula una contracción de 4,4% en los primeros cinco meses de 2026 . El 71% del total de ramas industriales operó en baja, según el reporte mensual de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). El retroceso de la actividad se manifiesta generalizado desde el segundo semestre de 2025.

El índice que elabora la entidad se ubicó 8,9% por debajo del registro alcanzado en el mismo mes de 2023 y 14,3% que en el de 2022.

Molienda de oleaginosas y siderurgia fueron las actividades que más contribuyeron positivamente a la variación interanual del índice de producción industrial que elabora la central fabril santafesina. En el otro extremo, maquinaria agropecuaria, autopartes, carne vacuna y maquinaria de uso general presentaron las mayores incidencias negativas .

Las ramas de mayor contribución al producto industrial santafesino mostraron las siguientes variaciones interanuales. Al alza : industria siderúrgica (+14,1%), vehículos automotores (+13,1%), molienda de oleaginosas (+9,4%), productos lácteos (+4,8%) y molienda de cereales (+4,6%),.

A la baja se movieron los rubros de papel y productos papel (-0,5%), productos metálicos para uso estructural (-1,3%), productos de metal y servicios de trabajo metales (-2,4%), carrocerías-remolques (-3,9%), fiambres y embutidos (-4,6%), edición e impresión (-4,7%), manufacturas de plástico (-4,7%), muebles y colchones (-6,7%), maquinaria de uso especial (-9,1%), prendas de vestir (-10,2%), carne vacuna (-10,8%), autopartes (-10,8%), maquinaria de uso general (-11,2%) y maquinaria agropecuaria (-29,6%).

El procesamiento de materia prima en las principales usinas lácteas en la provincia de Santa Fe observó en el periodo enero-mayo de 2026 un incremento de 1,6% en relación al año anterior, y una suba de 4,8% interanual en mayo. Sin embargo, el nivel de actividad sectorial se ubica 14,1% por debajo de registro verificado en 2022 y 2023.

Por su parte, en cinco meses de 2026 las exportaciones santafesinas de productos lácteos crecieron en volumen un 14,7%, destacándose las mayores colocaciones externas de mozzarella y leche entera en polvo.

La producción de acero presentó en mayo de 2026 una mejora de 14,1% interanual, en un contexto de bajo punto de referencia. Sin embargo, en productos laminados se enfrentó una caída de 23,6% en relación al mismo mes de 2025. Entre enero y mayo la producción registró una suba de 12,1% en productos de acero, pero una merma de 14,8% en productos laminados.

El nivel de actividad de la industria siderúrgica santafesina correspondiente al período enero-mayo de 2026 se posicionó un 31,3% por debajo del registro de 2023.

Crisis metalúrgica

La industria metalúrgica es una de las más golpeadas. Se registraron resultados negativos para fundición (-23,5%), otros productos de metal y servicios de trabajo (-2,4%), maquinaria de uso general (-11,2%), maquinaria agropecuaria (-29,6%), maquinaria de uso especial (-32%), aparatos de uso doméstico (-25,5%), carrocerías-remolques (-3,9%), autopartes (-10,8%) y motocicletas (-14,1%).

Como contrapartida, tuvieron resultados positivos los productos metálicos para uso estructural (+1,3%) y los equipos y aparatos eléctricos (+3,5%).

En los cinco primeros meses de 2026, el sector acumuló una baja de 16,1% anual. El nivel de producción de mayo de 2026 se ubicó un 30,5% por debajo del registro de mayo de 2023.

Las exportaciones santafesinas de manufacturas de origen industrial bajaron 8,4% en valor y 18,4% en peso neto. Menores despachos de productos químicos y manufacturas de metal influyeron en esa retracción. En cambio, los principales rubros de exportación de manufacturas de origen agropecuario, excepto cuero, presentaron un desempeño positivo en los primeros cinco meses de 2026. En ese período la industria aceitera incrementó sus ventas externas en 1.094 millones de dólares y en 1,9 millones de toneladas frente a 2025.

Ajuste laboral

En el orden nacional, un total de 5 mil personas perdieron su empleo industrial. Según las estadísticas oficiales aportadas por los registros administrativos de Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), fue la caída más pronunciada del ciclo de derrumbe que ya lleva 25 meses.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la cantidad de empleadores asegurados en Santa Fe se redujo en 416 y la de trabajadores cubiertos en 8.641. En términos porcentuales, son bajas de 7% y 6,3%, respectivamente.

A nivel nacional, el Indec informó, la semana pasada, una caída interanual de la producción fabril de 5,7% en mayo, que sumó a una contracción acumulada de 3,1% en cinco meses de 2026.

Descenso oleaginoso

En otro orden, un informe de la Bolsa de Rosario señaló que la industria aceitera argentina perdió el liderazgo mundial en capacidad de molienda de soja. Según el reporte, el complejo local, capaz de procesar 68 millones de toneladas anuales, cayó al tercer puesto, superada por Estados Unidos (78 millones de toneladas) y Brasil (70 millones).

Luego de alcanzar en 2020 un techo teórico con poco más de 68 millones de tonleadas potenciales de procesamiento anual de soja, la expansión se detiene e inclusive llega a reducirse marginalmente. En simultáneo, los otros dos grandes orígenes de soja en el mercado global mantuvieron una tasa promedio de expansión industrial constante, en línea con una oferta local de soja abundante y creciente en el tiempo: la industria de soja en Estados Unidos y Brasil creció al 4% y 1,9% promedio anual, respectivamente, durante la última década.

De esta manera, desde 2024 Argentina pasa a ubicarse en el segundo puesto en capacidad instalada teórica de procesamiento de soja entre los tres orígenes exportadores líderes al ser superado por Estados Unidos y en 2025 se retrocede al tercer puesto al ser superado por Brasil.