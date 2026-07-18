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Los Pumas jugaron con la camiseta de la selección del 86 pero perdieron con Inglaterra en polémico final

La selección argentina de rugby sorprendió jugando con la icónica camiseta de fútbol que usó Maradona ante Inglaterra. Perdió, pero pudo empatar

18 de julio 2026 · 18:48hs
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Los Pumas

Los Pumas, con una camiseta argentina icónica en Santiago del Estero. Perdieron ante Inglaterra por la Nations Champions.

Los Pumas sorprendieron en Santiago del Estero luciendo la camiseta icónica de fútbol que usó la selección argentina en el Mundial 86, justo para enfrentar a Inglaterra por la tercera fecha del Nations Champions, pero no pudo ganar. Perdieron ante la Rosa 31 a 24, pero le anularon un try en la última jugada en un final de infarto.

De esta manera, Los Pumas cumplieron su ventana en el país, donde debutó en el nuevo torneo perdiendo con Escocia pero luego recuperándose ante Gales. El partido más difícil fue el de este sábado ante Inglaterra. Y aunque tuvo chances y momentos para aprovechar, no pudo hacerlo y perdió.

El primer tiempo fue un manojo de errores para el equipo de Felipe Contemponi, que no solo desperdició sus chances ofensivas sino que defendió mal y el resultado lo reflejó con un contundente 19 a 3.

A los 4' minutos, Freeman marcó el primer try inglés, sin conversión, y Los Pumas no pudieron hacerlo en un par de intentos muy claros.

Inglaterra fue práctico y en una corrida de Feyi-Waboso, le dejó la ovalada a Ben Earl para apoyar el segundo try, esta vez con conversión. Además, Mateo Carreras fue amonestado, por lo que Los Pumas sufrían de todas maneras: 12-0 abajo y con uno menos.

Un penal convertido por la zurda de Albornoz acortó distancias a los 30' y enseguida evitó un try inglés. Pero el equipo no pudo hacer nada a los 34', cuando sí pudo apoyar de nuevo Earl. Con la conversión, Inglaterra cerró el primer tiempo 19 a 3.

Un segundo tiempo de Los Pumas con reacción

Los Pumas precisaban reaccionar y lo hicieron de entrada en el segundo tiempo. A los 3' el retornado Mateo Carreras anotó el primer try argentino convertido por Albornoz, achicando a 19-10.

Por entonces, dos jugadores ingleses recibieron amarillas: Jack van Poortvliet y Coles. Este último llegó con un try penal para Argentina, que pasó a acortar la diferencia a 19-17. Era el mejor momento para Los Pumas, a los 15' del complemento, pero lo desperdició.

A los 20' el que vio la amarilla por tackle alto fue Fabricio Oviedo y Los Pumas se quedaron con 14. Para colmo, volvió van Poortvliet un minuto después y quedaron igualados.

No pasó un minuto que Inglaterra liquidó el pleito. Marcus Smith apoyó, Fin Smith convirtió y la diferencia se estiró 26 a 17. Para colmo, esta vez Santiago Carreras vio la amarilla y ahora Los Pumas quedaban con uno menos. Y al toque dos menos cuando regresó Cole. El momento argentino había quedado atrás. No extrañó que Inglaterra marcara de nuevo a través de Feyi-Waboso, a los 29', para el 31 a 17.

Luego volvieron Oviedo y Carreras, esta vez Inglaterra sería el que terminaría con 13, por las amarillas a Henry Pollock (33') y el debutante Emanuel Iyogun (37').

En ese contexto, Los Pumas descontaron con un try de Justo Piccardo a los 38', achicando a 31-24. Y generó un final para el infarto.

En la última acción, apoyó Bautista Delguy a los 43', pero después de una revisión del TMO fue anulado porque tocó la bandera con el hombro. Lo invalidaron y en vez de un posible empate si Los Pumas convertían el try, todo terminó en derrota.

Además, previamente le hicieron un tackle alto que bien pudo ser revisado y terminar en un try penal. No fue así y Los Pumas cayeron en Santiago del Estero. Quedan tres fechas a disputarse, que se jugarán en Europa.

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