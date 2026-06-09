La rosarina Sofía Casadey presenta su primer disco en Casa Brava

Sofía Casadey, artista rosarina que combina R&B y Neo-Soul, presenta por primera vez en vivo las canciones de su disco debut “Se derritió el mic”. La cita es el jueves 11 de junio en Casa Brava. Abrirá la fecha Lnt Noire.
Las canciones de “Se derritió el mic” se podrán escuchar por primera vez en vivo este jueves 11
Sofía Casadey, artista rosarina que combina R&B y Neo-Soul, presenta por primera vez en vivo las canciones de su disco debut “Se derritió el mic”. La cita es el jueves 11 de junio en Casa Brava. Abrirá la fecha Lnt Noire.
El álbum de doce canciones, producido por Martín Valci en Longplay Records, fue lanzado en octubre de 2025. En vivo se presentará junto a Lautaro Canals en batería, el propio Valci en bajo, Tomás Bozzano en piano, Lucho Spezzi en guitarra, y Juana Maidagan, Agus Pérez, Agus Reyna y Pecu en coros.
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Sofía presentará "Se derritió el mic" completo, y también compartirá temas nuevos que no están en el disco, como “CTRL”, su último lanzamiento, hecho a dúo con la rosarina Loli Rentería.
Casadey es una artista, cantante y compositora rosarina. Sus canciones combinan grooves suaves, texturas orgánicas y una voz implacable. Crea un universo donde conviven la energía del perreo y la noche con la vulnerabilidad y la introspección de sus canciones más íntimas.
La cita será el miércoles 17 de junio. Las obras llegan a su fin tras más de diez años de interrupciones por parte de distintas gestiones del gobierno nacional