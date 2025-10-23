Rosario se prepara para La Renga: aguante, expectativas y obras en el Autódromo

El 13 de diciembre, la banda dará su último show del año en la ciudad, para el que se esperan decenas de miles de personas. Las entradas ya están a la venta

La Renga vuelve a Rosario el próximo 13 de diciembre y la ciudad se prepara con todo para recibirlos

La Renga cerrará su 2025 con un último “banquete” en Rosario. El próximo 13 de diciembre, se presentarán en el Autódromo Municipal, donde se realizarán obras para ampliar su capacidad y recibir a las decenas de miles de personas que siguen fielmente a la banda.

Las entradas se pusieron a la venta este jueves a la mañana. Los fanáticos hicieron fila desde temprano frente a La Daga Rock (Sarmiento 736) y Alcohol Rockería (Mitre 876), donde se podrán adquirir tickets de lunes a sábado. También se pueden comprar de forma online a través de la plataforma entradas.arteinfernal.com.

Las expectativas para este concierto son muy altas, teniendo en cuenta que La Renga es la banda que, con entrada paga y en una sola noche, realizó el show más convocantes de la historia de la ciudad en el año 2018, con una convocatoria de 39 mil personas.

Además, se espera que fanáticos de todo el país lleguen al Autódromo para superar su propio récord, en lo que será la última oportunidad para verlos hasta el 2026.

En el marco de los “300 años” de Rosario, se están realizando obras en la Avenida Jorge Newbery y en los ingresos hacia las pistas y los boxes del Autódromo. Estas modificaciones generarán nuevos espacios en el predio, lo cual permitirá “alojar eventos multitudinarios”, para un número de asistentes “hasta el momento inédito en la ciudad”.