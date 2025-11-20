La emotiva señal que recibió Darío Barassi en el aniversario de la muerte de su mamá

Información General
Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General
El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones
Política
Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Ovación
Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja
Policiales
Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Policiales
Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras
Economía
El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro
Información General
Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo
Información General
La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella
Policiales
El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado
Policiales
Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro
Economía
La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico
Información general
El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita
La Ciudad
Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario
La Ciudad
Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales
Policiales
Un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez
Política
Caso $Libra: Paulón advierte que "el nombre de Karina se repite una y otra vez"
Política
Anuncian un nuevo cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe
Policiales
Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio
La Ciudad
Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones