La emotiva señal que recibió Darío Barassi en el aniversario de la muerte de su mamá

A dos años de la muerte de su madre, Darío Barassi compartió un emotivo episodio que vivió mientras desayunaba en San Juan

El actor y conductor Darío Barassi , reconocido por su humor y sus éxitos en televisión, suele utilizar sus redes sociales para mostrar un costado más íntimo y personal. En esta ocasión, compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje por el aniversario de la muerte de su madre.

Laura, su mamá, falleció en noviembre de 2023 a causa de un cáncer de páncreas. En aquel moemnto, Barassi la había despedido con un conmovedor posteo. En esta oportunidad, el conductor compartió un emocionante episodio que vivió en la fecha del aniversario de su muerte: recibió una señal de Laura mientras desayunaba.

En la publicación, Barassi le dedicó nuevas palabras a su madre. Rápidamente el posteo se volvió viral y acumuló miles de “me gusta” y comentarios de apoyo.

>> Leer más: La señal de Blanca que vieron los fans en una foto de Pampita y Vicuña

La señal que recibió Darío Barassi

El humorista compartió en sus redes sociales la señal que recibió el día en que se cumplía un nuevo aniversario de la muerte de su mamá. Barassi estaba en San Juan y tenía pensado visitar el cementerio, como suele hacer cada vez que vuelve a su ciudad natal. Sin embargo, había olvidado la fecha exacta: se cumplían dos años del fallecimiento de su madre. Y, según relató, ella se hizo presente de una manera inesperada: una mariposa blanca apareció mientras desayunaba.

“Hoy me desperté y, mientras desayunaba, apareció una mariposa blanca. Se quedó un buen rato, algo quería. Siempre que pasa algo o hay un viento suave, la siento a mi vieja”, escribió.

“Siento que es ella. Le hablo. Me sonrío. Me duele y también me gusta”, expresó el humorista.

>> Leer más: La emotiva carta de Darío Barassi a su hija: "Mi persona favorita en el mundo"