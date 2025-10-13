La Bomba Tucumana, furiosa con Milei: "¿Dónde está la plata de todos los ajustes?"

En la mesa de Mirtha Legrand, la cantante tropical se mostró indignada con el presidente. Criticó su show en el Movistar Arena y la represión policial

Sentada en la mesa de Mirtha Legrand, Gladys Jiménez, mejor conocida como "La Bomba Tucumana", dejó claro su posición frente a la gestión de Javier Milei. En la mesaza de "La Chiqui", la cantante tropical dejó en claro su descontento con el oficialismo. Las declaraciones de la mediática se viralizaron rápidamente, y se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana.

De esta manera, y compartiendo mesa con el gobernador Maximiliano Pullaro, la periodista Cristina Pérez , el politólogo Marcos Novaro y la actriz Valentina Bassi, La Bomba Tucumana se expresó políticamente y admitió sentirse "defraudada". Además, también criticó el show del presidente en el Movistar Arena y lo calificó como "patético".

"Me siento defraudada" , comenzó la cantante tropical con décadas de carrera en la "mesaza" de Legrand, y cuestionó: "Yo lo voté porque pensé que iba a cambiar algo. Pero hoy veo hambre, tristeza, gente durmiendo en los cajeros. Y me pregunto: ¿dónde está la plata de todos los ajustes?".

"No puedo mirar para otro lado. Lo digo como argentina, como pueblo. Estoy harta de que nos digan ‘kukas’ a los que pensamos distinto. No somos enemigos, somos ciudadanos que sufrimos", continuó La Bomba Tucumana, cuyas declaraciones sorprendieron a todos los presentes.

Más críticas para Milei

En este marco, La Bomba Tucumana también se refirió a la presentación del presidente en el Movistar Arena, a la que calificó como "una falta de respeto". "Quiero un presidente que gobierne, no un artista que se sube a un escenario a cantar mientras la gente no llega a fin de mes", señaló Gladys Jiménez, y agregó: "Lo que (Milei) quiere realmente es ser artista o cantante. Algo que tenga que ver con eso y no presidente”.

Embed

"Me da mucha vergüenza una Lilia (Lemoine) y toda la gente que lo rodea. Se convirtió en un circo", siguió la artista tropical. "Soy tan argentina que amo la bandera, el himno y la investidura presidencial, y la respeto, entonces me siento dolida con todo lo que está pansando en mi país", sumó.

Por último, la cantante se refirió a un episodio de violencia policial que la conmovió: "La policía le pega a una mujer mayor y la mata y yo pienso en mi mamá, a la que no dejaría que le pase nada. Yo me muero por ella".