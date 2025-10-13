La Capital | Zoom | La Bomba Tucumana

La Bomba Tucumana, furiosa con Milei: "¿Dónde está la plata de todos los ajustes?"

En la mesa de Mirtha Legrand, la cantante tropical se mostró indignada con el presidente. Criticó su show en el Movistar Arena y la represión policial

13 de octubre 2025 · 15:15hs
La Bomba Tucumana fue dura con la gestión de Javier Milei

Sentada en la mesa de Mirtha Legrand, Gladys Jiménez, mejor conocida como "La Bomba Tucumana", dejó claro su posición frente a la gestión de Javier Milei. En la mesaza de "La Chiqui", la cantante tropical dejó en claro su descontento con el oficialismo. Las declaraciones de la mediática se viralizaron rápidamente, y se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana.

De esta manera, y compartiendo mesa con el gobernador Maximiliano Pullaro, la periodista Cristina Pérez, el politólogo Marcos Novaro y la actriz Valentina Bassi, La Bomba Tucumana se expresó políticamente y admitió sentirse "defraudada". Además, también criticó el show del presidente en el Movistar Arena y lo calificó como "patético".

"Me siento defraudada", comenzó la cantante tropical con décadas de carrera en la "mesaza" de Legrand, y cuestionó: "Yo lo voté porque pensé que iba a cambiar algo. Pero hoy veo hambre, tristeza, gente durmiendo en los cajeros. Y me pregunto: ¿dónde está la plata de todos los ajustes?".

"No puedo mirar para otro lado. Lo digo como argentina, como pueblo. Estoy harta de que nos digan ‘kukas’ a los que pensamos distinto. No somos enemigos, somos ciudadanos que sufrimos", continuó La Bomba Tucumana, cuyas declaraciones sorprendieron a todos los presentes.

Más críticas para Milei

En este marco, La Bomba Tucumana también se refirió a la presentación del presidente en el Movistar Arena, a la que calificó como "una falta de respeto". "Quiero un presidente que gobierne, no un artista que se sube a un escenario a cantar mientras la gente no llega a fin de mes", señaló Gladys Jiménez, y agregó: "Lo que (Milei) quiere realmente es ser artista o cantante. Algo que tenga que ver con eso y no presidente”.

"Me da mucha vergüenza una Lilia (Lemoine) y toda la gente que lo rodea. Se convirtió en un circo", siguió la artista tropical. "Soy tan argentina que amo la bandera, el himno y la investidura presidencial, y la respeto, entonces me siento dolida con todo lo que está pansando en mi país", sumó.

Por último, la cantante se refirió a un episodio de violencia policial que la conmovió: "La policía le pega a una mujer mayor y la mata y yo pienso en mi mamá, a la que no dejaría que le pase nada. Yo me muero por ella".

