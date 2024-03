Kate Middleton reapareció con una foto en redes que generó polémica por estar editada

Kate Middleton reapareció en las redes sociales del palacio de Kensington este domingo, después de dos meses sin fotos oficiales, en plena celebración del Día de la Madre en el Reino Unido . La princesa de Gales no tenía apariciones públicas desde que fue sometida a una cirugía abdominal de la que no se han revelado detalles, pero la imagen solamente dejó más polémicas y dudas .

Lo que pretendía ser una muestra de tranquilidad por parte de la Familia Real no tardó en generar aún más especulaciones sobre el estado de salud de la princesa. Rápidamente, trascendió que la imagen estaba manipulada, por lo que varias agencias -como Getty, The Associated Press y France Press- la retiraron de sus servidores y notificaron a sus usuarios que no podía ser utilizada.