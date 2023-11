“¿Por qué votas a Massa?”, le preguntaron. “Yo siempre voté a Luis Zamora. Ahora tengo estas dos situaciones y bueno, uno me parece muy chiflado y el otro me parece más neutro”, replicó el músico de 48 años, en referencia a sus percepciones de Javier Milei y el candidato de Unión por la Patria respectivamente.

Joaquín Levinton: La economía



Ese chiste sacado del Chavo del 8 no falla nunca.



En ese momento, una señora que pasaba intervino para apuntar que Milei no está “chiflado” sino que “le han hecho fama”. Levinton tomó el micrófono en la mano y asumió el rol de notero. “¿A usted que ande con una motosierra qué le parece?”, indagó entonces el músico. La mujer aseguró que eso era una falsedad y en cambio hizo foco sobre la situación económica, a la que calificó como “un horror”. "Dígame la economía", cuestionó la señora, a lo que Joaquín respondió, ocurrente: "La economía". Después, con más seriedad, opinó: “Lo reconozco, pero no me parece que se solucione con una motosierra”.