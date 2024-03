Jimena Barón le respondió a Daniel Osvaldo, tras el video donde habló de su salud mental

La actriz y cantante, ex pareja y madre del hijo del ex futbolista, dio un contundente mensaje en redes

Jimena Barón hizo un descargo en respuesta al video publicado el jueves pasado por Daniel Osvaldo, en el que el ex futbolista compartía el difícil momento que atraviesa en torno a su salud mental y adicciones. La actriz y cantante, ex pareja y madre de un hijo junto al ex Boca, compartió un mensaje contundente en redes.