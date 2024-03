Daniel Osvaldo habló de su difícil momento de salud mental: "Es difícil"

Daniel Osvaldo , ex futbolista profesional, compartió un video en sus redes sociales para contar que desde hace un tiempo atraviesa una etapa difícil de su vida , en la que convive con un cuadro de depresión . El ex jugador de Boca publicó un pedido de ayuda ante este momento en el que, según compartió, no logra salir de su casa y está a su vez afectado por adicciones. “Estoy en un momento en el cual mi vida de me está yendo de las manos” , aseguró.

Luego de la aclaración, el ex jugador de Boca y la selección italiana aclaró los motivos del comunicado: “No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes”, afirmó.

“Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa”, agregó.

Sobre esta última cuestión, Osvaldo hizo énfasis en que su cuadro lo mantiene alejado de la vida social: “No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama”, remarcó.

“Creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Y como les dije antes, he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”, sostuvo.

El ex jugador aseguró que no cuenta su situación para posicionarse en un lugar de "víctima”, sino para reconocer que muchas de sus acciones recientes "no están bien" y están motivadas por este contexto subjetivo específico. “El enojo que tengo con el mundo y con mucha gente, tiene que ver conmigo, con mi enfermedad, con mi falta de autoestima y depresión. Con mis malas decisiones”, expresó.

Osvaldo recordó que en el pasado fue "un futbolista de élite” y que se encontraba “lleno de seguridades y confianza”, pero que en la actualidad ya no logra reconocerse en ese lugar. En tanto, señaló a los oyentes que quienes se sientan en la misma situación y puedan reconocer el problema, pidan ayuda.

Al referirse a su situación económica actual, dijo: “No tengo un trabajo estable. Me gasté prácticamente todos mis ahorros porque como no tengo ingresos, la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos, porque nunca me interesó el dinero. Yo nací pobre y puedo morir pobre y eso no me importa. Lo que más me duele es que me estoy empobreciendo el alma”.

Daniel Osvaldo Boca.jpg Además de jugar en Boca y la selección italiana, Daniel Osvaldo fue músico en la banda Barrio Viejo tras su retiro profesional.

“Yo siempre fui siempre buen amigo, buen compañero. Quise ser buen padre, aunque muchas veces no me salió. Quería pedirles perdón a mis amigos, a mi familia, a mis hijos y a Daniela. Ojalá pueda volver a ser el de antes, algún día”, concluyó Osvaldo.



De esta manera, el ex futbolista se sumó a una serie de personalidades que en los últimos tiempos habló abiertamente de sus dificultades de salud mental, colaborando así a legitimarla como un problema de salud y a remover el estigma que persiste sobre el tema. La influencer Dani La Chepi, la cantante Karina, y Alejandro Sanz fueron algunas de las figuras nacionales e internacionales que compartieron públicamente sus momentos difíciles e incentivaron al público, de la misma manera que Osvaldo, a pedir ayuda profesional.

Si estás pasando por una situación de consumo problemático y necesitas participar de las reuniones de Narcóticos Anónimos, estas se encuentran abiertas al público y disponibles las 24 horas. El número gratuito de información es 0800-333-4720 y desde WhatsApp al +54 911 5047-1626. Para más información sobre reuniones virtuales en Argentina pueden acceder al sitio web: www.na.org.ar.

Línea nacional y gratuita de Salud Mental: 0800 999 0091, las 24 horas.