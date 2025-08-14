La Capital | Zoom | cine

Estrenos de cine en Rosario: una comedia argentina, un drama clásico y una animación francesa

La cartelera de cine se renueva con títulos para todos los gustos este jueves 14 de agosto. Las novedades en la grilla. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

14 de agosto 2025 · 07:00hs
Guillermo Francella interpreta 16 personajes diferentes en Homo Argentum

Guillermo Francella interpreta 16 personajes diferentes en "Homo Argentum", la comedia argentina que llega a los cines este jueves

Como ocurre cada jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades. Este primer jueves de agosto, la cartelera se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene un éxito imbatible, la mística del cine no es siquiera comparable. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

>>Leer más: Estrenos de cine en Rosario: la secuela de una icónica peli dosmilera, terror y animaciones

Los estrenos del 14 de agosto en cines

“Homo Argentum” - Argentina. 98 minutos

En esta comedia dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, Guillermo Francella se pone en la piel de 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos. Cada uno de estos expone tensiones y dramas muy conocidos para los argentinos, aunque sus creadores aseguran no buscar definir la identidad nacional, sino más bien hacer reír e incomodar.

Así, el espectador se encuentra con narraciones marcadas por componentes como el oportunismo, la idolatría, las aspiraciones, la doble moral, el caos, el sentido del humor, el fútbol, la clase media, la política, la amistad y otras cotidianidades estereotípicas del imaginario argentino.

Embed

>>Leer más: Francella adelanta "Homo Argentum", el filme para "reír y reflexionar sobre el gen argentino"

“Drácula” - Francia - (Título original: “Drácula: A Love Tale”). 129 minutos.

Luc Besson dirige esta dramática historia de horror y fantasía centrada en uno de los personajes más legendarios del género: el mismísimo Drácula. En esta versión, se pone de manifiesto la interpretación de su director: “En realidad Drácula es sólo un hombre enamorado”.

Tras la muerte de su esposa (Zoë Bleu), un príncipe del siglo XV (Caleb Landry Jones) renuncia a Dios y se convierte en vampiro. Siglos más tarde, en el Londres del siglo XIX, se encuentra a una mujer parecida a su difunta esposa y la persigue, protagonizando una búsqueda que juega con los límites de la mortalidad y desafía su propio destino.

Embed

“Miraculous: las aventuras de Ladybug & Cat Noir” - Francia. 70 minutos.

En esta nueva temporada de una de las animaciones infantiles más elegidas, París enfrenta su mayor desafío mientras nuevos héroes se unen al equipo de Ladybug y Cat Noir para proteger la ciudad. Marinette, como la Guardiana de los Miraculous, debe equilibrar su vida como estudiante, heroína y líder de los portadores, mientras descubre secretos que pondrán a prueba su confianza y su corazón.

Dirigida por Thomas Astruc y Wilfried Pain, la película promete mantener a sus espectadores comprometidos con los lazos de amistad y amor entre Marinette y Adrien, las amenazas de la villana Lila Rossi y las revelaciones más impactantes.

Embed

>>Leer más: Estrenos de cine en Rosario: la comedia romántica más esperada y otro capítulo de una leyenda

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 14 de agosto, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de las últimas dos semanas

07/08

  • "Otro viernes de locos": (Drama) En esta secuela de la icónica película de 2003 “Un viernes de locos”, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven como madre e hija y protagonizan un nuevo cambio de cuerpo pero con la apuesta elevada.
  • “La hora de la desaparición”: (Terror/Thriller) Cuando todos, excepto un niño de la misma clase, desaparecen misteriosamente en la misma noche y exactamente al mismo tiempo, una comunidad se queda preguntándose quién o qué está detrás de su desaparición.
  • “El viaje de Chihiro”: (Animación) La trama sigue a Chihiro, una niña que queda atrapada en un mundo mágico y debe encontrar el valor para salvar a sus padres y regresar a casa. Una oportunidad única para ver el clásico del maestro Hazao Miyazaki en pantalla grande
  • “Hola Frida”: (Animación) El largometraje narra la infancia de quien fuera una de las artistas latinoamericanas más destacadas e inspiradoras del siglo XX, Frida Kahlo.

31/07

  • “Amores materialistas”: (Romance/Comedia) Una joven y ambiciosa casamentera de la ciudad de Nueva York se encuentra dividida entre su pareja perfecta y su ex imperfecto.
  • “¿Y dónde está el policía?”: (Comedia/Acción) El teniente Frank Drebin Jr. se convierte en un oficial de policía como su legendario padre y debe evitar que el departamento de policía cierre resolviendo un caso.
  • “Cuando cae el otoño”: (Drama) Michelle, una abuela educada, vive tranquilamente en un pueblo de Borgoña cerca de su amiga Marie-Claude. Valérie la visita el Día de Todos los Santos para llevar a Lucas de vacaciones. Sucesos inesperados interrumpen sus planes.
  • “Exorcismo: el ritual”: (Terror) Dos sacerdotes, uno que cuestiona su fe y el otro que enfrenta un pasado problemático, deben dejar de lado sus diferencias para realizar un exorcismo difícil y peligroso a una mujer poseída.

Estrenos más antiguos

  • “Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos”
  • “Lilo & Stitch”
  • “F1: La película”
  • “Elio”
  • “Cómo entrenar a tu dragón”
  • “Jurassic World: renace”
  • “Superman”
  • “Los Tipos Malos 2”

>> Leer más: Netflix: siete estrenos imperdibles y un clásico llegan en agosto

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

En ese sentido, uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

  • 2x1 en Cines del Centro
  • 2x1 en Hoyts
  • 2x1 en Cinépolis
  • 30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas la funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

