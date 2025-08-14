Estrenos de cine en Rosario: una comedia argentina, un drama clásico y una animación francesa

Como ocurre cada jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades. Este primer jueves de agosto, la cartelera se renueva con propuestas para todos los gustos.
La cartelera de cine se renueva con títulos para todos los gustos este jueves 14 de agosto. Las novedades en la grilla. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como ocurre cada jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades. Este primer jueves de agosto, la cartelera se renueva con propuestas para todos los gustos.
Aunque hoy el mundo del streaming tiene un éxito imbatible, la mística del cine no es siquiera comparable. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.
En esta comedia dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, Guillermo Francella se pone en la piel de 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos. Cada uno de estos expone tensiones y dramas muy conocidos para los argentinos, aunque sus creadores aseguran no buscar definir la identidad nacional, sino más bien hacer reír e incomodar.
Así, el espectador se encuentra con narraciones marcadas por componentes como el oportunismo, la idolatría, las aspiraciones, la doble moral, el caos, el sentido del humor, el fútbol, la clase media, la política, la amistad y otras cotidianidades estereotípicas del imaginario argentino.
Luc Besson dirige esta dramática historia de horror y fantasía centrada en uno de los personajes más legendarios del género: el mismísimo Drácula. En esta versión, se pone de manifiesto la interpretación de su director: “En realidad Drácula es sólo un hombre enamorado”.
Tras la muerte de su esposa (Zoë Bleu), un príncipe del siglo XV (Caleb Landry Jones) renuncia a Dios y se convierte en vampiro. Siglos más tarde, en el Londres del siglo XIX, se encuentra a una mujer parecida a su difunta esposa y la persigue, protagonizando una búsqueda que juega con los límites de la mortalidad y desafía su propio destino.
En esta nueva temporada de una de las animaciones infantiles más elegidas, París enfrenta su mayor desafío mientras nuevos héroes se unen al equipo de Ladybug y Cat Noir para proteger la ciudad. Marinette, como la Guardiana de los Miraculous, debe equilibrar su vida como estudiante, heroína y líder de los portadores, mientras descubre secretos que pondrán a prueba su confianza y su corazón.
Dirigida por Thomas Astruc y Wilfried Pain, la película promete mantener a sus espectadores comprometidos con los lazos de amistad y amor entre Marinette y Adrien, las amenazas de la villana Lila Rossi y las revelaciones más impactantes.
A la par de los estrenos que desembarcan el 14 de agosto, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.
En ese sentido, uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:
Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas la funciones y abonando con cualquier medio de pago.
Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.