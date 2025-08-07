La Capital | Zoom | cine

Estrenos de cine en Rosario: la secuela de una icónica peli dosmilera, terror y animaciones

La cartelera de cine se renueva con títulos para todos los gustos este jueves 7 de agosto. Las novedades en la grilla. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

7 de agosto 2025 · 06:20hs
Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis vuelven a la pantalla grande en Otro viernes de locos

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis vuelven a la pantalla grande en "Otro viernes de locos", uno de los estrenos más destacados en cines

Como ocurre cada jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades. Este primer jueves de agosto, la cartelera se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene un éxito imbatible, la mística del cine no es siquiera comparable. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Los estrenos del 7 de agosto en cines

“Otro viernes de locos” - Estados Unidos - (Título original: “Freakier Friday”). 111 minutos.

No se necesita demasiada introducción para esta película que es, probablemente, de las más esperadas del año. La vuelta de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan como madre e hija se materializa en “Otro viernes de locos”, la secuela de la icónica película de 2003 “Un viernes de locos” ("Freaky Friday").

La trama de la nueva película sigue la línea de tiempo y se sitúa varios años después de los acontecimientos de la original. Anna (Lohan) tiene ahora su propia hija y pronto tendrá una hijastra. Mientras afrontan los retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess (Curtis) y Anna descubren que el rayo podría caer dos veces en el mismo lugar. En esta entrega, se eleva la apuesta y el cambio de cuerpos no va a afectar únicamente a la dupla protagónica, sino también a la hija (Julia Butters) y la hijastra (Sophia Hammons) de esta última.

“La hora de la desaparición” - Estados Unidos - (Título original: “Weapons”). 128 minutos

La cuota de terror está saldada con este thriller dirigido por Zach Cregger (“Barbarian”). Su sinopsis adelanta: “Cuando todos, excepto un niño de la misma clase, desaparecen misteriosamente en la misma noche y exactamente al mismo tiempo, una comunidad se queda preguntándose quién o qué está detrás de su desaparición”.

La cinta está protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, con Benedict Wong y Amy Madigan.

“Stans: Eminem & his biggest fans” - Estados Unidos. 102 minutos.

Este documental utiliza como disparador a la canción “Stan” de Eminem, lanzada en el año 2000. La pieza, que describe a un fan obsesivo e inestable, es el gran tema de esta producción que sigue a un elenco muy seleccionado de fans reales cuyas profundas conexiones personales con Eminem reflejan algunos de los temas que se encuentran en sus letras.

El largometraje se nutre de recreaciones estilizadas, imágenes de archivo poco comunes, entrevistas íntimas y una entrevista original exclusiva con el propio Eminem. Invita a un viaje crudo y revelador de la carrera del cantante y su público.

“El viaje de Chihiro” - Japón - (Título original: “Spirited Away”). 125 minutos.

Esta emblemática animación de aventura fue estrenada en 2001 y sigue a Chihiro, una niña que queda atrapada en un mundo mágico y debe encontrar el valor para salvar a sus padres y regresar a casa.

Se trata de la primera proyección de un ciclo de películas de Studio Ghibli que tendrá lugar en las salas de los cines por etapas. “El viaje de Chihiro” fue la elegida para abrir la experiencia cinematográfica ya que además de llevarse el Oscar a Mejor Película Animada, marcó un hito en la historia del cine japonés. Hasta el día de hoy, sigue siendo alabada por la crítica.

“Hola Frida” - Francia. 88 minutos.

Los cines recibirán a la primera película animada sobre la vida de Frida Kahlo, creada con la colaboración del Museo Frida Kahlo y su sobrina nieta Cristina Kahlo. El largometraje narra la infancia de quien fuera una de las artistas latinoamericanas más destacadas e inspiradoras del siglo XX.

Con colores vibrantes y característicos del México que Kahlo supo retratar, la cinta lleva al espectador por un viaje al interior de la imaginación de Frida y su chispeante mundo.

“El último rodeo” - Estados Unidos - (Título original: “The Last Rodeo”). 118 minutos.

En este drama vaquero Joe Wainwright (Neal McDonough) es un ex campeón de monta de toros que con 50 años que decide volver al ruedo para recaudar el dinero necesario para operar a su nieto. En su vuelta a la competencia deberá enfrentarse a un pasado doloroso, viejas heridas y la reacción de su familia.

La cinta dramática narra una historia de valor, fe y resiliencia empapada por la estética cowboy.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 7 de agosto, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de la semana pasada

  • “Amores materialistas”: (Romance/Comedia) Una joven y ambiciosa casamentera de la ciudad de Nueva York se encuentra dividida entre su pareja perfecta y su ex imperfecto.
  • “¿Y dónde está el policía?”: (Comedia/Acción) El teniente Frank Drebin Jr. se convierte en un oficial de policía como su legendario padre y debe evitar que el departamento de policía cierre resolviendo un caso.
  • “Cuando cae el otoño”: (Drama) Michelle, una abuela educada, vive tranquilamente en un pueblo de Borgoña cerca de su amiga Marie-Claude. Valérie la visita el Día de Todos los Santos para llevar a Lucas de vacaciones. Sucesos inesperados interrumpen sus planes.
  • “Exorcismo: el ritual”: (Terror) Dos sacerdotes, uno que cuestiona su fe y el otro que enfrenta un pasado problemático, deben dejar de lado sus diferencias para realizar un exorcismo difícil y peligroso a una mujer poseída.

Estrenos más antiguos

  • “Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos”
  • “Lilo & Stitch”
  • “F1: La película”
  • “Elio”
  • “Cómo entrenar a tu dragón”
  • “Jurassic World: renace”
  • “Superman”
  • “Sé lo que hicieron el verano pasado”
  • “Pitufos”
  • “El novio de mamá”
  • “Los Tipos Malos 2”

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

En ese sentido, uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

  • 2x1 en Cines del Centro
  • 2x1 en Hoyts
  • 2x1 en Cinépolis
  • 30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas la funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

