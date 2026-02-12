La Capital | Zoom | película

"Hamnet", la película nominada al Oscar, disparó el furor por el libro en el que está basado

La novela homónima de Maggie O’Farrell, publicada en 2019, atraviesa un crecimiento de ventas a nivel mundial gracias a la adaptación cinematográfica

12 de febrero 2026 · 12:51hs
Jessie Buckley y Paul Mescal protagonizan Hamnet

Jessie Buckley y Paul Mescal protagonizan "Hamnet", la exitosa película basada en el libro homónimo de Maggie O'Farrell

“Hamnet”, la película dirigida por Chloé Zhao (ganadora del Oscar en 2021 por "Nomadland"), recibió diez nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película. Gracias al éxito de la adaptación cinematográfica, la novela homónima en la que está basada, escrita por la británica Maggie O’Farrell, se convirtió en un furor global.

Se trata de un drama histórico que se centra en Agnes Hathaway, esposa de William Shakespeare, Agnes Hathaway, y la trágica muerte de su hijo Hamnet. Es decir, cuenta la historia poco conocida que inspiró “Hamlet”. Jessie Buckley, la actriz irlandesa que interpreta a la Agnes, es favorita a llevarse la estatuilla como Mejor Actriz Protagónica.

Desde su estreno mundial en noviembre pasado, “Hamnet” acumuló 70 millones de dólares en taquilla. En Argentina, llegó a salas el 5 de febrero y en su primera semana en cartelera fue vista por casi 35 mil espectadores, ubicándose cuarta en el top semanal después de tanques como “Avatar”, “Zootopia 2” y “StrayKids” (sobre la banda de K-pop). Por supuesto, sigue en cartelera. También ganó el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y el Globo de Oro a Mejor Película Dramática.

Esta repercusión hizo que muchísimas personas, antes o después de ver la peli, se hayan interesado por leer la obra literaria original. “Hamnet” es el noveno libro de O’Farrell, que tiene otras ocho novelas en su haber (entre las que se destacaron “Tiene que ser aquí” y “El retrato de casada”) y el relato autobiográfico “Sigo aquí”, en el cual habla de varias experiencias cercanas a la muerte.

Publicada en español por la editorial independiente Libros del Asteroide (situada en Barcelona), la literatura de la británica ya venía generando interés y generando un público en Argentina. Pero sin dudas, el lanzamiento de la película amplió esa audiencia posible y cada vez más lectores y lectoras se acercaron a O’Farrell, sobre todo a través de “Hamnet”.

El filme de Zhao no es la primera adaptación de la novela en cuestión. En 2023, la prestigiosa Royal Shakespeare Company's estrenó una adaptación teatral en Stratford-upon-Avon que después tuvo su paso por Londres.

"Hamnet", del libro a la película

El hecho de que la película existe se debe en gran parte a una productora con buen ojo y mucha sensibilidad. La agente literaria de O’Farrell compartió un manuscrito del libro con varios productores cinematográficos antes de su lanzamiento para ver si alguien tenía interés en una potencial adaptación: sólo la británica Liza Marshall respondió.

“Es un libro extraordinariamente conmovedor. Tuve una reacción muy profunda a la lectura. Era muy íntimo, increíblemente trágico, pero también muy cinematográfico. En última instancia, es sobre el poder sanador de contar historias”, dijo Marshall, quién se aseguró los derechos antes de que la novela llegara a librerías en 2020, en medio de la pandemia.

El proyecto de adaptación llegó así a Amblin, la productora de Steven Spielberg, y a Focus Features. Ellos convocaron a Chloé Zhao para escribir el guion junto a O’Farrell y dirigir. En la adaptación, la dupla tomó algunas decisiones como reducir la importancia del personaje de la madre en la película (que en la novela tiene más lugar), de manera de poner el foco en el duelo de Shakespeare y su esposa.

“Hamnet” se convirtió en un éxito sobre todo en el mercado internacional, logrando que el filme duplique su presupuesto en ganancias. Tanto la novela como la película llegaron en un momento histórico (post pandémico y distópico) donde las historias sobre duelo son las predominantes: las más publicadas y también las más elegidas.

“Le da a la gente una razón real para ir al cine. La gente viene escuchando sobre la potencia emocional de la película y quiere experimentar eso en una sala oscura y con extraños. Vi la película muchas, muchas veces, pero cuando la vi con público en la premiere, lloré como si fuera la primera vez. Hay una conmoción colectiva que sólo ocurre en los cines. La gente quiere ser parte de eso de manera comunitaria. Eso es lo que motivaba a Shakespeare a escribir sus obras”, aseguró Kiska Higgs, presidenta de Focus Features.

“El éxito del filme generó interés por la novela. Las ventas del libro se dispararon y está segundo en la lista de best-sellers en el Reino Unido”, agregó.

