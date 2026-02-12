Romance entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian: el piloto rompió el silencio tras ser vistos juntos

El piloto británico evitó confirmar el romance con la empresaria estadounidense durante los tests de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin

Lewis Hamilton enfrentó las versiones sobre un supuesto romance con Kim Kardashian luego de que ambos asistieran juntos al Super Bowl en California. El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 evitó profundizar en el tema y marcó un límite ante la prensa.

El piloto británico habló durante las pruebas de pretemporada en Bahréin, donde Ferrari inició su preparación para la temporada 2026.

En conferencia de prensa, un periodista consultó a Hamilton si había disfrutado más de la compañía de Kardashian que del propio partido. El británico respondió con firmeza y cerró el tema: "No voy a comentar sobre eso. Es un asunto privado" .

El periodista de Sky Sports Ted Kravitz confirmó el intercambio y detalló que el piloto reiteró que se trata de su vida personal y que no dará declaraciones al respecto por el momento. La respuesta alimentó las especulaciones que surgieron tras varias apariciones públicas de ambos en las últimas semanas.

>> Leer más: "Rídiculamente complejo": la fuerte crítica de Hamilton a los cambios de la Fórmula 1

La historia reciente del romance mediático

Por su parte, Hamilton y Kardashian se mostraron juntos en uno de los palcos del Levi’s Stadium de San Francisco durante el Super Bowl y revolucionaron las redes sociales, confirmando los previos rumores que los relacionaban tras su misterioso encuentro en un lujoso club de campo en Inglaterra.

Ante la aparición pública de ambas figuras mediáticas juntas, más allá de que no realizaron declaraciones al respecto, los fanáticos terminaron de dar por confirmada la relación sentimental de la pareja, quienes se mostraron cercanos y con conversaciones fluidas.

El encuentro previo entre ambos fue discreto y tuvo lugar en el club de campo Estelle Manor, según indicó The Sun, con una cena privada, masajes en pareja y distintas actividades compartidas bajo un estricto control de seguridad.

Cómo le fue a Lewis Hamilton en Bahréin

Mientras crecen los rumores en el plano personal, Hamilton concentra su atención en la competencia. El británico finalizó cuarto en la primera jornada de pruebas en el circuito internacional de Bahréin, detrás de Max Verstappen, Oscar Piastri y George Russell.

Sobre sus posibilidades de pelear por el campeonato en 2026, el piloto no arriesgó su pronóstico: "Es imposible saberlo ahora mismo. Espero que estemos en la pelea. Todos parecemos bastante cerca".

La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzará el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia. Ferrari buscará volver a la pelea por el título con el corredor británico como una de sus principales apuestas.