Central: qué piensa Jorge Almirón respecto a rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

El Canalla jugó cinco partidos en 19 días y el DT mantuvo siempre la base, con seis futbolistas que actuaron de titulares en todos esos encuentros.

Jorge Almirón considera que todavía el calendario no afecta a Central. Cuando inicie la Libertadores otra será la historia.

La palabra “rotación” no figura, al menos hasta ahora, en el manual “de estilo” de entrenador de Jorge Almirón . Eso se advierte al realizar un análisis de este arranque de temporada de Central . Es que desde el 24 de enero, cuando debutó con Belgrano en Arroyito, disputó cinco encuentros en 19 días. Y, pese al desgaste físico que genera esa exigencia, mantuvo a seis titulares inamovibles en esos cinco partidos.

Así, el director técnico auriazul dejó en claro que, desde su mirada y manejo del equipo, prioriza que los futbolistas tomen ritmo jugando, antes de que descansen algún partido en la búsqueda de una recuperación física.

El miércoles Central eliminó con autoridad a Sportivo Belgrano de San Francisco en el estreno por Copa Argentina . Y lo hizo poniendo en cancha lo mejor que tenía a disposición: Almirón no se guardó nada, tal como lo viene haciendo desde que comenzó su ciclo, el 24 de enero con derrota ante Belgrano en el Gigante.

Desde aquel estreno en condición de local, el Central de Almirón disputó cinco encuentros en 19 días . Y hubo seis futbolistas que dijeron presente desde el inicio en cada uno de esos cinco juegos . Los que hoy compondrían la columna vertebral del equipo de Almirón son Ignacio Ovando, Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Ángel Di María y Alejo Veliz .

Di Ma A los 38 años, Di María es un ejemplo de la entrega. Jugó como titular todos los partidos que lleva el Canalla en 2026. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

“En el fútbol no hay nada definido, hay cosas que mejorar como equipo y esa mejora te la da jugar muchos minutos”, explicó Almirón sobre el tema en cuestión al término del juego por Copa Argentina, en la sala de prensa de cancha de Unión de Santa Fe. “Después habrá tiempo para la rotación, pero ahora era necesario que puedan jugar”, dijo el DT, dejando en claro que hoy prioriza la mejora de funcionamiento y de ritmo de los futbolistas por sobre el cansancio lógico que genera jugar tan seguido.

También se refirió, en particular, a la situación de Di María, quien con sus 38 años es el tercer futbolista del equipo que más minutos sumó en este inicio. “Ángel está bien y quiere jugar, es importante que juegue”, planteó Almirón, convencido de la importancia de que el campeón del mundo sume todos los minutos posibles en cancha en cada partido.

Ovando y Pizarro, los que más jugaron

En lo que tiene que ver con lo estrictamente estadístico, los dos jugadores de Central que más minutos sumaron en cancha hasta acá fueron el juvenil Ovando y el chileno Pizarro, quienes completaron todos los minutos en cancha (450) de cada uno de los cinco partidos que disputó el Canalla en esta temporada 2026.

El que los sigue en la lista es Ángel Di María. Los 38 años de edad no se notan: sumó 446 minutos en cancha. Sólo fue reemplazado por Almirón en dos finales de partido: ante Racing (lo sustituyó Luca Raffin) y frente a Sportivo Belgrano (ingresó Segovia).

OvandoMB El juvenil marcador central Ignacio Ovando es uno de los dos que más minutos tiene en cancha en lo que va del año. El otro es Pizarro. Marcelo Bustamante / La Capital

El paraguayo siempre está

Enzo Giménez, con 443 minutos, y Franco Ibarra, con 433, son el cuarto y quinto jugador, respectivamente, que más minutos sumaron como titulares en todos los encuentros de este arranque de temporada.

El paraguayo Giménez sólo salió en el cierre del partido ante Sportivo Belgrano, mientras que Ibarra, salió dos veces: ante Belgrano y frente a Sportivo Belgrano,

El que menos jugó de los que siempre fueron tituares es Alejo Veliz. El goleador, que siempre fue reemplazado por Enzo Copetti, sólo completó los 90 minutos en cancha en el empate sin goles contra River en el Gigante.

Además de estos futbolistas, hubo otros dos que estuvieron en todos los partidos, pero no siempre lo hicieron desde el minuto inicial. Allí se apuntan los nombres de Copetti y Coronel.

El lateral acumuló 247 minutos, fue titular en cuatro de los cinco partidos de la temporada. Sólo le tocó ingresar desde el banco en el debut ante el Pirata cordobés. Mientras que Copetti solo fue titular ante River, y terminó sumando un total de 114 minutos en los cinco juegos.