Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

"Tuvimos todas las herramientas para trabajar seguros en un terreno difícil, priorizando la salud de nuestros brigadistas”, destacaron al regreso

En el marco de la emergencia por los incendios forestales que se registran en la provincia de Chubut, el gobierno de la provincia de Santa Fe envió un equipo de 30 brigadistas para colaborar en las tareas de control y mitigación del fuego. La delegación, integrada por Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias (BAPE) partió el 31 de enero desde Rosario y regresó a la ciudad este jueves al mediodía. El contingente trabajó en la localidad de Cholila, departamento Cushamen, donde realizaron tareas de extinción de incendios y enfriamiento en zonas afectadas.

Recién arribado a la ciudad, el director provincial de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana Rosario, Carlos Dolce , que comandó el equipo, explicó: “Fue un operativo que duró 10 días, bajo la coordinación de la Secretaría de Protección Civil, y en un desafío importante para los santafesinos, un terreno muy distinto al nuestro, pero la brigada con su capacitación, con su empeño y con la experiencia hemos podido hacer un muy buen trabajo. Pudimos contener los distintos focos que fueron asignados y con la alegría de que volvimos con el último día con lluvia, lo cual hizo que hoy los grandes focos que estaban en nuestro sector pudieran ser prácticamente terminados”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el equipo regrese a la Patagonia, Dolce remarcó que “el gobernador Maximiliano Pullaro puso a disposición de la provincia de Chubut, como lo ha hecho con otras provincias en otras oportunidades, todos los recursos humanos y materiales de la Provincia de Santa Fe para combatir incendios. Ahora la brigada está a la espera de, en el caso que sea necesario, volver. En otros momentos, nos tocó también en Junín de los Andes o Córdoba; nos toca permanentemente en Entre Ríos con las islas, así que la provincia de Santa Fe está a disposición de quien lo necesite”.

Sobre el final remarcó la importancia de que “la Brigada Forestal de la Provincia de Santa Fe, en los últimos dos años, duplicó sus brigadistas” y valoró que además “fueron muy bien equipados”. “Tuvimos todas las herramientas para trabajar seguros en un terreno difícil, priorizando la salud de nuestros brigadistas”, concluyó.

La decisión de enviar brigadistas a la Patagonia

La decisión se adoptó luego que la provincia recibiera una comunicación formal de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación, firmada por su secretario ejecutivo, Santiago Hardie, en la que se solicitó la colaboración de brigadistas forestales santafesinos ante la reactivación del fuego y el estado crítico de la situación en Chubut.

Frente a este escenario, el gobernador Maximiliano Pullaro dispuso la conformación y envío de un contingente de brigadistas forestales certificados, integrado por bomberos voluntarios, bomberos zapadores y personal de Protección Civil.

La delegación estuvo a cargo de la Secretaría de Protección Civil de Santa Fe y forma parte del esquema de cooperación interjurisdiccional ante emergencias de gran magnitud.

Para el desarrollo de la misión, el equipo se trasladó con diez camionetas especialmente equipadas con sistemas de combate 500, herramientas de zapa, motosierras, motobombas y bombas portátiles Mark 3, utilizadas para la extracción de agua desde ríos y cursos naturales.