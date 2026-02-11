Grecia, Indonesia y Turquía derrotaron a Argentina en el "Mundial" de platos con carne

La parrillada, uno de los grandes símbolos de la gastronomía argentina, quedó afuera del podio en el ranking global de los mejores platos con carne del mundo. El campeón del "Mundial" fue el kontosouvli griego, y también quedaron por encima de Argentina platos de Indonesia y Turquía.

El ranking elaborado por Taste Atlas evaluó platos y estilos de cocción a partir de valoraciones internacionales, destacando técnicas, identidad cultural y experiencia gastronómica. En ese contexto, la parrillada quedó bien posicionada, pero superada por propuestas más específicas en cuanto a corte, método de cocción o tradición regional.

1º kontosouvli (Grecia): cerdo marinado en una mezcla de hierbas y especias (ajo, orégano, tomillo, romero, pimentón, aceite de oliva, jugo de limón y vino tinto), que luego se cocina lentamente en una brocheta.

2º sate kambing (Indonesia): un tipo de satay preparado con cabra o cordero cortada en cubos y marinada en salsa de soja dulce, galanga, chalotes molidos y jugo de ananá. Se sirve en brochetas de bambú con salsa de maní o picante.

2026-02-11 comida 02

—————

3º cag kebabi (Turquía): variedad de kebab originaria de la ciudad turca de Erzurum, elaborada con cordero marinado con cebolla, sal y pimienta durante doce horas, y cocinada a fuego de leña.

2026-02-11 comida 03

—————

4º parrillada (Argentina): según la descripción de Taste Atlas, es "una variedad de carnes y vísceras para asar" que se sirve en una tabla con todos los cortes elegidos: "chinchulines y molleja, salchichas como chorizo y morcilla, churrasco y costillas", acompañado con "chimichurri, verduras a la parrilla y ensaladas, como la mixta y la rusa".

2026-02-11 comida 04

—————

5º fraldinha (Brasil): falda, lomo y solomillo, cortado a contrapelo en un bife largo.

2026-02-11 comida 05

—————

6º travnicki cevapi (Bosnia y Herzegovina): variedad de cevapi con carne de vaca, ternera y cordero. Al asarse suele untarse con un caldo claro preparado con huesos de vaca y cordero. Se sirven en pan y se espolvorea con cebolla picada cruda.

2026-02-11 comida 06

—————

7º pappardelle al cinghiale (Italia): variedad de pasta toscana que se sirve con ragú de jabalí (que tiene un sabor mucho más intenso que el ragú clásico) preparado en cocción lenta en salsa de tomate y vino tinto.

2026-02-11 comida 07

—————

8º Central Texas–Style Barbecue (Estados Unidos): falda cocida a fuego lento en un horno ahumador con roble, lo que le otorga el característico sabor del humo.

2026-02-11 comida 08

—————

9º Alcatra (Brasil): un corte especial de solomillo, grande, largo y magro, usado habitualmente para el churrasco. Se sazona con sal y se asa con una capa de grasa hasta que la mayor parte se derrita y la restante quede crujiente.

2026-02-11 comida 09

—————

10º South Texas–Style Barbecue (Estados Unidos): "barbacoa" de cabeza de vaca cocinada en un hoyo revestido con piedras o ladrillos y con hojas de agave sobre las brasas. Se sirve con cebollas, tortillas, cilantro o diversas salsas.