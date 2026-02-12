La Capital | Economía | inflación

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

La variación interanual fue de 32,4%. El índice provincial releva alrededor de 22.400 precios por mes en unos 1.000 locales distribuidos en toda la provincia

12 de febrero 2026 · 12:58hs
La inflación en Santa Fe

La inflación en Santa Fe, a enero, lleva un incremento interanual del 32,4%.

El Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe (IPC-SF) registró en enero de 2026 una suba del 2,6%, según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). En la comparación interanual, la inflación en la provincia alcanzó el 32,4%.

De acuerdo al informe oficial, el incremento del nivel general estuvo impulsado principalmente por el rubro alimentos y bebidas, que volvió a ubicarse por encima del promedio con una variación del 4,1% en enero y un 37,2% respecto al mismo mes de 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IPECSantaFe/status/2021910863582732566&partner=&hide_thread=false

Alimentos y bebidas, al tope

El aumento en el rubro Alimentos y bebidas, que tiene la mayor ponderación dentro del índice (32,44%), significó 1,42 puntos porcentuales del total del 2,6% mensual, siendo el de mayor incidencia en el resultado de enero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IPECSantaFe/status/2021910866942468344&partner=&hide_thread=false

Dentro de este rubro, se destacaron fuertes aumentos en productos frescos, como las verduras (+27,2%), frutas (+9,2%) y carnes (+5,1%).

En el desagregado de los productos con mayores subas, los incrementos más notorios se registraron en el tomate redondo (+73,5%), la papa (+39,7%), manzana (+28,4%) y naranja (+20,3%). También registraron alzas el pollo entero (+10,3%) y el filet de merluza (+9,2%).

En contraste, algunos productos mostraron bajas, como el arroz (-2,5%), los huevos (-2,2%) y la harina (-0,6%).

El impacto de otros rubros en Santa Fe

Además de alimentos, otros capítulos que incidieron en la inflación de enero fueron la Atención médica y gastos para la salud, con un incremento del 3% mensual (33,7% interanual), Vivienda y servicios básicos (+2,2%, 43% interanual), Transporte y comunicaciones (+1,4%, 31,4% interanual), Esparcimiento (+2,3%) y Otros bienes y servicios (+2,6%).

>> Leer más: Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina

En el caso de Educación, la variación mensual fue de 0,8%, aunque muestra una fuerte suba interanual del 48,1%, mientras que Indumentaria registró un incremento del 0,6%.

Evolución de la inflación en la provincia

Con el 2,6% de enero, la inflación en Santa Fe mantiene un ritmo similar al registrado en los últimos meses de 2025, cuando las variaciones mensuales oscilaron entre el 2 y el 3 por ciento. En diciembre pasado, el IPC-SF había marcado también un 2,6%.

El índice releva mensualmente alrededor de 22.400 precios en unos 1.000 locales distribuidos en toda la provincia, incluyendo supermercados y comercios tradicionales.

De esta manera, el primer dato de inflación 2026 en Santa Fe muestra una presión persistente en el rubro alimentos, especialmente en productos frescos.

Noticias relacionadas
Carpetas, hojas y mochilas, algunos de los elementos indispensables a la hora de volver a clases.

Los útiles escolares vienen con aumentos de entre el 20 y el 30 por ciento

Inflación arriba. El organismo estadístico precisó que la división con mayor alza mensual en enero de 2026 fue alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), escoltada por restaurantes y hoteles (4,1%).

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Inflación arriba. El mayor incremento mensual se registró en la agrupación Estacionales, que escaló 15,8%, impulsada por consumos típicos del período vacacional.

En medio de la polémica por el nuevo índice de inflación nacional, el IPC en CABA subió 3,1% en enero

Javier Milei, Luis Caputo y una semana turbulenta por la intervención del Indec y la creación de una cuenta para responderle a periodistas y medios en las redes sociales. 

Milei juega al límite del reglamento para defender su principal activo

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Surgió en Newells, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Surgió en Newell's, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Lo último

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Por el Estatuto del Periodista, Losada y Capitanich se cruzaron fuente en el Senado

Por el Estatuto del Periodista, Losada y Capitanich se cruzaron fuente en el Senado

Hamnet, la película nominada al Oscar, disparó el furor por el libro en el que está basado

"Hamnet", la película nominada al Oscar, disparó el furor por el libro en el que está basado

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

Pertenecen al Comando Radioeléctrico y la Brigada Motorizada. La denuncia fue presentada por las autoridades policiales

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura
El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
La Ciudad

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

Detrás de las llamas azules

Por Facundo Borrego
Política

Detrás de las llamas azules

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Surgió en Newells, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Surgió en Newell's, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Ovación
La Copa Argentina le pone picante a Central y Estudiantes, que tendrán otro mano a mano
Ovación

La Copa Argentina le pone picante a Central y Estudiantes, que tendrán otro mano a mano

La Copa Argentina le pone picante a Central y Estudiantes, que tendrán otro mano a mano

La Copa Argentina le pone picante a Central y Estudiantes, que tendrán otro mano a mano

El objetivo de Central Córdoba es el ascenso, hay un buen plantel para lograrlo

"El objetivo de Central Córdoba es el ascenso, hay un buen plantel para lograrlo"

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Policiales
Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura
POLICIALES

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: No ponemos en duda su liderazgo

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

La Ciudad
El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
La Ciudad

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

Cuatro actuaciones de bomberos por incendios en distintos barrios de Rosario

Cuatro actuaciones de bomberos por incendios en distintos barrios de Rosario

Licitan la concesión a 30 años de la autopista a Buenos Aires, Circunvalación y la ruta 33

Licitan la concesión a 30 años de la autopista a Buenos Aires, Circunvalación y la ruta 33

Se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro
Información General

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti
Política

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Ovación

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
La Ciudad

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es "regresivo"

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Ovación

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Información General

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ovación

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad