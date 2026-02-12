La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

La variación interanual fue de 32,4%. El índice provincial releva alrededor de 22.400 precios por mes en unos 1.000 locales distribuidos en toda la provincia

La inflación en Santa Fe, a enero, lleva un incremento interanual del 32,4%.

El Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe (IPC-SF) registró en enero de 2026 una suba del 2,6% , según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) . En la comparación interanual, la inflación en la provincia alcanzó el 32,4% .

De acuerdo al informe oficial, el incremento del nivel general estuvo impulsado principalmente por el rubro alimentos y bebidas , que volvió a ubicarse por encima del promedio con una variación del 4,1% en enero y un 37,2% respecto al mismo mes de 2025.

El aumento en el rubro Alimentos y bebidas , que tiene la mayor ponderación dentro del índice (32,44%), significó 1,42 puntos porcentuales del total del 2,6% mensual, siendo el de mayor incidencia en el resultado de enero.

Dentro de este rubro, se destacaron fuertes aumentos en productos frescos , como las verduras (+27,2%), frutas (+9,2%) y carnes (+5,1%).

En el desagregado de los productos con mayores subas, los incrementos más notorios se registraron en el tomate redondo (+73,5%), la papa (+39,7%), manzana (+28,4%) y naranja (+20,3%). También registraron alzas el pollo entero (+10,3%) y el filet de merluza (+9,2%).

En contraste, algunos productos mostraron bajas, como el arroz (-2,5%), los huevos (-2,2%) y la harina (-0,6%).

El impacto de otros rubros en Santa Fe

Además de alimentos, otros capítulos que incidieron en la inflación de enero fueron la Atención médica y gastos para la salud, con un incremento del 3% mensual (33,7% interanual), Vivienda y servicios básicos (+2,2%, 43% interanual), Transporte y comunicaciones (+1,4%, 31,4% interanual), Esparcimiento (+2,3%) y Otros bienes y servicios (+2,6%).

En el caso de Educación, la variación mensual fue de 0,8%, aunque muestra una fuerte suba interanual del 48,1%, mientras que Indumentaria registró un incremento del 0,6%.

Evolución de la inflación en la provincia

Con el 2,6% de enero, la inflación en Santa Fe mantiene un ritmo similar al registrado en los últimos meses de 2025, cuando las variaciones mensuales oscilaron entre el 2 y el 3 por ciento. En diciembre pasado, el IPC-SF había marcado también un 2,6%.

El índice releva mensualmente alrededor de 22.400 precios en unos 1.000 locales distribuidos en toda la provincia, incluyendo supermercados y comercios tradicionales.

De esta manera, el primer dato de inflación 2026 en Santa Fe muestra una presión persistente en el rubro alimentos, especialmente en productos frescos.