Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro

El hecho ocurrió en julio pasado. Uno de los imputados también está acusado de atacar a golpes a un hombre

Dos hermanos fueron imputados, uno de ellos por lesiones leves contra un hombre, y ambos por haber asesinado a un perro con un cuchillo en la localidad de El Bolsón, Río Negro.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba indicó que el hecho ocurrió el 9 de julio de 2025, cuando uno de los acusados habría golpeado a otro hombre y le provocó un hematoma en el tórax, lesiones que fueron certificadas y caratuladas.

Posteriormente, ambos habrían abordado a un perro de raza pitbull y le provocaron heridas cortantes en la zona del cuello y el lomo, que finalmente llevaron a la muerte del animal.

El segundo ilícito fue encuadrado como infracción a la ley nacional 14.346 de protección animal, artículo 1º, en carácter de coautores, ya que la fiscalía aportó el informe veterinario y las pericias del Cuerpo Médico Forense, que también determinaron el carácter leve de las lesiones en el hombre.

Durante la audiencia, los imputados manifestaron que conocían a las personas involucradas del barrio y que existían conflictos previos, al tiempo que señalaron que ese día se dirigían al basurero y que portaban cuchillos para abrir bolsas de residuos. Indicaron que comenzaron a recibir agresiones con piedras y que el perro habría sido soltado para atacarlos, por lo que apuntaron que actuaron en ese contexto. Uno de ellos agregó que había sido agredido el día anterior y que recibió atención médica.

El juez de Garantías dispuso la prohibición de acercamiento a menos de cien metros, así como de todo contacto con la víctima por el plazo que dura la investigación, la cual se extenderá hasta el 11 de junio próximo.