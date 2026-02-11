La Capital | La Ciudad | Carnaval

Rosario celebra este fin de semana el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Habrá propuestas gratuitas para toda la familia durante el fin de semana largo. El Parque Independencia será escenario de comparsas, talleres y shows en vivo.

11 de febrero 2026 · 10:47hs
Rosario se prepara para las celebraciones típicas del fin de semana de Carnaval.

Rosario se prepara para las celebraciones típicas del fin de semana de Carnaval.

El fin de semana largo de Carnaval se vive en todo el país y Rosario no será la excepción. Con una agenda pensada para todas las edades, la ciudad se prepara para disfrutar de tres jornadas de música, comparsas y actividades al aire libre.

La Municipalidad de Rosario, en conjunto con el Gobierno de Santa Fe, invita a vecinos y visitantes a sumarse a una propuesta popular que apuesta al encuentro, la cultura y la celebración en comunidad. Del sábado 14 al lunes 16 de febrero se desarrollará un evento con comparsas, gastronomía, talleres y shows gratuitos.

Las actividades comenzarán desde las 18:30 en el Predio Ferial del Parque Independencia (Oroño 2600), con entrada libre y gratuita.

>> Leer más: Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas en todos los distritos

El Carnaval en Rosario

El Predio Ferial del Parque Independencia se transformará durante las tres jornadas en un gran corsódromo a cielo abierto. Por allí desfilarán comparsas como Innova, El Sueño del Rey Momo, Imperio del Sur, Zafiro, Rekebra, Los Herederos y Andorinhas do Vero, que llenarán cada noche de ritmo, brillo y color.

Además del desfile principal, el evento contará con un espacio especialmente pensado para las infancias, patio de comidas, propuestas de baile, intervenciones artísticas y un taller de máscaras para que las y los más pequeños puedan sumarse a la experiencia carnavalera. La celebración tendrá su cierre el lunes con la premiación de las comparsas y un gran show final a cargo de La Vanidosa.

A esta grilla central se suman múltiples actividades en los distintos distritos de la ciudad.

>> Leer más: Fin de semana largo de carnaval 2026: qué días son feriados y cómo se cobra

Entradas gratuitas con cupos limitados

En esta edición, el acceso al predio donde se realizarán los festejos centrales del Carnaval estará organizado mediante un sistema de entradas anticipadas. En este sentido, los tickets son gratuitos, pero cuentan con cupo limitado y son personales e intransferibles.

Quienes deseen asistir podrán hacerlo una, dos o las tres jornadas, aunque deberán gestionar una entrada por cada día. Los menores de 12 años podrán ingresar sin necesidad de presentar código QR.

Las entradas para cada fecha ya se encuentran disponibles y pueden obtenerse a través del enlace oficial.

Bailes de Carnaval

Este sábado, desde las 20 el Distrito Oeste, será el primer escenario de los Bailes de Carnaval en el Polideportivo Deliot (bulevar Seguí 5462). La jornada contará con la locución de Luis Balceda, clases abiertas de salsa a cargo de talleristas del distrito, la presentación de la banda La Más Cumbiera, cultura bailable con la Academia Ademán Salsa, la participación de las comparsas Rekebra y Leones del Samba, intervenciones del Circuito Interbarrial de Teatro (CIT) y el cierre musical de la banda Inocentes.

Desde las 20, el Distrito Sudoeste celebrará el carnaval en el centro municipal de avenida Francia 4435. Con la locución de Lorena Villalba, la propuesta incluirá un show de break dance con robot, presentaciones del CIT, percusión a cargo de La Cura de Josué, cultura bailable con Un toque diferente, cumbia cruzada, la participación de las comparsas Imperio del Sur y Zafiro, y el cierre musical de la banda La Pachanga.

Las celebraciones continuarán el sábado 21 de febrero en distintos puntos de la ciudad. Desde las 20, el Distrito Sur recibirá una jornada de carnaval en avenida Uriburu 637, con la participación de Cecilia Casabonne, intervenciones del CIT, la presentación de la Comparsa Imperio del Sur, cultura bailable con Un paso adelante, el show musical de la banda Amapola y el cierre con el desfile de la Comparsa Los Herederos.

Ese sábado, a partir de las 20, el Distrito Norte será sede de los festejos en el Polideportivo Cristalería (Alberini 3200), con la locución de Orestes, cultura bailable a cargo de la Academia Caro Ramírez, la participación de la Comparsa Leones del Samba, intervenciones del CIT, la Comparsa Arandú y el show musical de Paula de Oliveira.

También el 21 de febrero desde las 20, el distrito noroeste se sumará a los Bailes de Carnaval en Provincias Unidas Bis 150. La programación incluirá la locución de Matilde Baroni, presentaciones del CIT, cultura bailable de la academia La diferencia de la Calidad, la Comparsa El Sueño del Rey Momo, el show musical de Sin Razón y el desfile de la Comparsa Rekebra.

>> Leer más: Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con todos los días libres de 2026

Programa Carnaval

Desde 2014 el Programa Carnaval, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, desarrolla un trabajo anual de acompañamiento y capacitación destinado a los agentes culturales que integran las comparsas locales. Estas acciones han permitido un crecimiento sostenido en la calidad de las producciones artísticas y han consolidado al carnaval como una política pública que reconoce, apoya y promueve estas expresiones culturales en todos los barrios de la ciudad.

De este modo, Rosario vuelve a vestirse de fiesta para que la magia del carnaval llegue a cada rincón y todas las personas tengan la posibilidad de vivirla, compartirla y celebrarla en comunidad.

Noticias relacionadas
Los feriados de Carnaval empujan el turismo a destinos dentro y fuera de Argentina.

Carnaval 2026: se espera un 30% más de viajes y Brasil lidera las preferencias

Este sábado comienzan los festejos de carnaval.

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas

pasion de carnaval: empezo a bailar a los ocho anos y ahora dirige la comparsa

Pasión de carnaval: empezó a bailar a los ocho años y ahora dirige la comparsa

Desde la organización valoraron la participación sostenida del público y la convivencia generada durante toda la jornada, sin incidentes y con una fuerte presencia familiar.

Carnaval, encuentro y economía social en el Distrito Oeste de Alvear

Ver comentarios

Las más leídas

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

Lo último

El Circo Ánima de Flavio Mendoza hará una colecta solidaria de cara al comienzo de clases

El Circo Ánima de Flavio Mendoza hará una colecta solidaria de cara al comienzo de clases

Paritarias: los gremios plantearon el objetivo de cubrir la diferencia por inflación

Paritarias: los gremios plantearon el objetivo de cubrir la diferencia por inflación

Defensores de Niñez advierten que bajar la edad de imputabilidad es regresivo y no resuelve la inseguridad

Defensores de Niñez advierten que bajar la edad de imputabilidad es "regresivo" y no resuelve la inseguridad

Paritarias: los gremios plantearon el objetivo de cubrir la diferencia por inflación

Los gremios estatales consideraron "satisfactoria" la primera reunión con el gobierno provincial. La propuesta de aumento llegará en los próximos días

Paritarias: los gremios plantearon el objetivo de cubrir la diferencia por inflación
La lista de cortes de tránsito y protestas en Rosario se expande este miércoles
La Ciudad

La lista de cortes de tránsito y protestas en Rosario se expande este miércoles

Circunvalación: denuncian que las obras de rehabilitación son insuficientes

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación: denuncian que las obras de rehabilitación son insuficientes

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros
La Ciudad

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

Por Matías Petisce
La Ciudad

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Ovación
Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja
Ovación

Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja

Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja

Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja

Central sale a la cancha en Copa Argentina con toda la obligación sobre su espalda

Central sale a la cancha en Copa Argentina con toda la obligación sobre su espalda

Escalada: el deporte que trajo la montaña a la ciudad y hace cumbre en Rosario

Escalada: el deporte que trajo la montaña a la ciudad y hace cumbre en Rosario

Policiales
La provincia afirmó que la Policía está en un nivel de operatividad aceptable en Rosario
Policiales

La provincia afirmó que la Policía está "en un nivel de operatividad aceptable" en Rosario

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el Clan Sena

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el "Clan Sena"

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La Ciudad
Defensores de Niñez advierten que bajar la edad de imputabilidad es regresivo y no resuelve la inseguridad
La Ciudad

Defensores de Niñez advierten que bajar la edad de imputabilidad es "regresivo" y no resuelve la inseguridad

Rosario celebra este fin de semana el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Rosario celebra este fin de semana el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

El gobierno provincial dejó sin efecto las sanciones a policías y los instó a volver al servicio

El gobierno provincial dejó sin efecto las sanciones a policías y los instó a volver al servicio

La lista de cortes de tránsito y protestas en Rosario se expande este miércoles

La lista de cortes de tránsito y protestas en Rosario se expande este miércoles

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Ovación

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Información General

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ovación

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años
Política

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años

Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema
La Ciudad

"Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema"

Santilli: Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral
Política

Santilli: "Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral"

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua
Policiales

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas
Economía

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
La Ciudad

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein
Información General

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano

Newells: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado
Información General

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado