Rosario celebra este fin de semana el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Habrá propuestas gratuitas para toda la familia durante el fin de semana largo. El Parque Independencia será escenario de comparsas, talleres y shows en vivo.

El fin de semana largo de Carnaval se vive en todo el país y Rosario no será la excepción . Con una agenda pensada para todas las edades , la ciudad se prepara para disfrutar de tres jornadas de música, comparsas y actividades al aire libre.

La Municipalidad de Rosario, en conjunto con el Gobierno de Santa Fe, invita a vecinos y visitantes a sumarse a una propuesta popular que apuesta al encuentro, la cultura y la celebración en comunidad. Del sábado 14 al lunes 16 de febrero se desarrollará un evento con comparsas, gastronomía, talleres y shows gratuitos .

Las actividades comenzarán desde las 18:30 en el Predio Ferial del Parque Independencia (Oroño 2600), con entrada libre y gratuita.

>> Leer más: Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas en todos los distritos

El Carnaval en Rosario

El Predio Ferial del Parque Independencia se transformará durante las tres jornadas en un gran corsódromo a cielo abierto. Por allí desfilarán comparsas como Innova, El Sueño del Rey Momo, Imperio del Sur, Zafiro, Rekebra, Los Herederos y Andorinhas do Vero, que llenarán cada noche de ritmo, brillo y color.

Además del desfile principal, el evento contará con un espacio especialmente pensado para las infancias, patio de comidas, propuestas de baile, intervenciones artísticas y un taller de máscaras para que las y los más pequeños puedan sumarse a la experiencia carnavalera. La celebración tendrá su cierre el lunes con la premiación de las comparsas y un gran show final a cargo de La Vanidosa.

A esta grilla central se suman múltiples actividades en los distintos distritos de la ciudad.

>> Leer más: Fin de semana largo de carnaval 2026: qué días son feriados y cómo se cobra

Entradas gratuitas con cupos limitados

En esta edición, el acceso al predio donde se realizarán los festejos centrales del Carnaval estará organizado mediante un sistema de entradas anticipadas. En este sentido, los tickets son gratuitos, pero cuentan con cupo limitado y son personales e intransferibles.

Quienes deseen asistir podrán hacerlo una, dos o las tres jornadas, aunque deberán gestionar una entrada por cada día. Los menores de 12 años podrán ingresar sin necesidad de presentar código QR.

Las entradas para cada fecha ya se encuentran disponibles y pueden obtenerse a través del enlace oficial.

Bailes de Carnaval

Este sábado, desde las 20 el Distrito Oeste, será el primer escenario de los Bailes de Carnaval en el Polideportivo Deliot (bulevar Seguí 5462). La jornada contará con la locución de Luis Balceda, clases abiertas de salsa a cargo de talleristas del distrito, la presentación de la banda La Más Cumbiera, cultura bailable con la Academia Ademán Salsa, la participación de las comparsas Rekebra y Leones del Samba, intervenciones del Circuito Interbarrial de Teatro (CIT) y el cierre musical de la banda Inocentes.

Desde las 20, el Distrito Sudoeste celebrará el carnaval en el centro municipal de avenida Francia 4435. Con la locución de Lorena Villalba, la propuesta incluirá un show de break dance con robot, presentaciones del CIT, percusión a cargo de La Cura de Josué, cultura bailable con Un toque diferente, cumbia cruzada, la participación de las comparsas Imperio del Sur y Zafiro, y el cierre musical de la banda La Pachanga.

Las celebraciones continuarán el sábado 21 de febrero en distintos puntos de la ciudad. Desde las 20, el Distrito Sur recibirá una jornada de carnaval en avenida Uriburu 637, con la participación de Cecilia Casabonne, intervenciones del CIT, la presentación de la Comparsa Imperio del Sur, cultura bailable con Un paso adelante, el show musical de la banda Amapola y el cierre con el desfile de la Comparsa Los Herederos.

Ese sábado, a partir de las 20, el Distrito Norte será sede de los festejos en el Polideportivo Cristalería (Alberini 3200), con la locución de Orestes, cultura bailable a cargo de la Academia Caro Ramírez, la participación de la Comparsa Leones del Samba, intervenciones del CIT, la Comparsa Arandú y el show musical de Paula de Oliveira.

También el 21 de febrero desde las 20, el distrito noroeste se sumará a los Bailes de Carnaval en Provincias Unidas Bis 150. La programación incluirá la locución de Matilde Baroni, presentaciones del CIT, cultura bailable de la academia La diferencia de la Calidad, la Comparsa El Sueño del Rey Momo, el show musical de Sin Razón y el desfile de la Comparsa Rekebra.

>> Leer más: Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con todos los días libres de 2026

Programa Carnaval

Desde 2014 el Programa Carnaval, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, desarrolla un trabajo anual de acompañamiento y capacitación destinado a los agentes culturales que integran las comparsas locales. Estas acciones han permitido un crecimiento sostenido en la calidad de las producciones artísticas y han consolidado al carnaval como una política pública que reconoce, apoya y promueve estas expresiones culturales en todos los barrios de la ciudad.

De este modo, Rosario vuelve a vestirse de fiesta para que la magia del carnaval llegue a cada rincón y todas las personas tengan la posibilidad de vivirla, compartirla y celebrarla en comunidad.