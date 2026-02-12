Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Los viajes empiezan desde la misma noche de este jueves y las opciones van desde opciones en el sur del país hasta "mini turismo" a localidades cercanas

Las plataformas de la terminal de ómnibus se llenaron de pasajeros desde este jueves, en el marco del primer fin de semana largo del año.

El primer fin de semana largo del año , para celebrar el carnaval , comenzará este sábado. Sin embargo, varios rosarinos ya arrancarán sus descansos extendidos desde este jueves a la noche , dato que se desprende de un relevamiento hecho en la terminal de ómnibus de Rosario. Los destinos más elegidos varían según distintos eventos que se desarrollarán de sábado a martes.

Desde este jueves a la noche, todos los colectivos que parten desde la terminal Mariano Moreno van a estar llenos, según anticiparon desde las boleterías a La Capital . Calificaron como "muy importante" la demanda que existe para este fin de semana respecto a la demanda de pasajes . "Hay algunos lugares (disponibles) recién para el sábado", agregaron.

Los destinos más elegidos por quienes decidieron viajar en colectivo de larga distancia son las sierras de Córdoba , con especial preferencia por el valle de Punilla (se desarrollará el Cosquín Rock durante sábado y domingo), y la costa atlántica . En tanto, indicaron que hay "muchos refuerzos" ya estipulados por parte de las empresas de colectivos para destinos como Villa Carlos Paz, Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano, Capilla del Monte, Villa Gesell y Pinamar .

Por su parte, desde la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav) señalaron, en consonancia con el relevamiento de la terminal de ómnibus, que los destinos más vendidos fueron Mar del Plata, Villa Carlos Paz, Mendoza, Cataratas y Bariloche .

boleteria terminal omnibus colectivos Virginia Benedetto / La Capital

"Se vendieron los destinos cerca de Cosquín por falta de alojamiento, como La Falda", indicaron a La Capital desde la asociación.

A su vez, detallaron que otros destinos que destacan entre los paquetes vendidos a pasajeros que se trasladan en colectivo fueron Mar de Ajó y Merlo (San Luis): "Son destinos elegidos por la cercanía y los tres días de carnaval".

Otro de los puntos que resaltaron fueron las consultas recibidas para hacer "mini turismo" a localidades cercanas y pasar el día. En este rubro, resaltan desde Victoria y Gualeguaychú, en Entre Ríos, hasta la Ciudad de Buenos Aires que ofrece distintas opciones para hacer una escapada.

terminal de omnibus colectivos Virginia Benedetto / La Capital

En este plano, uno de los eventos que destaca es la celebración del Año Nuevo chino en Buenos Aires, que tendrá una jornada especial en el típico Barrio Chino ubicado en Belgrano.

Las actividades en la Capital Federal arrancan este sábado en ese sector de la ciudad, donde habrá casi 300 comercios, instituciones culturales y organizaciones de la comunidad con propuestas artísticas y culturales que incluirán un show central de dragones y leones en postes en altura, la presencia de caballos argentinos en vivo y exhibiciones de artes marciales, entre otras presentaciones.