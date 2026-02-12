La Capital | La Ciudad | fin de semana largo

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Los viajes empiezan desde la misma noche de este jueves y las opciones van desde opciones en el sur del país hasta "mini turismo" a localidades cercanas

12 de febrero 2026 · 14:39hs
Las plataformas de la terminal de ómnibus se llenaron de pasajeros desde este jueves

Virginia Benedetto / La Capital

Las plataformas de la terminal de ómnibus se llenaron de pasajeros desde este jueves, en el marco del primer fin de semana largo del año.

El primer fin de semana largo del año, para celebrar el carnaval, comenzará este sábado. Sin embargo, varios rosarinos ya arrancarán sus descansos extendidos desde este jueves a la noche, dato que se desprende de un relevamiento hecho en la terminal de ómnibus de Rosario. Los destinos más elegidos varían según distintos eventos que se desarrollarán de sábado a martes.

Desde este jueves a la noche, todos los colectivos que parten desde la terminal Mariano Moreno van a estar llenos, según anticiparon desde las boleterías a La Capital. Calificaron como "muy importante" la demanda que existe para este fin de semana respecto a la demanda de pasajes. "Hay algunos lugares (disponibles) recién para el sábado", agregaron.

Los destinos más elegidos por quienes decidieron viajar en colectivo de larga distancia son las sierras de Córdoba, con especial preferencia por el valle de Punilla (se desarrollará el Cosquín Rock durante sábado y domingo), y la costa atlántica. En tanto, indicaron que hay "muchos refuerzos" ya estipulados por parte de las empresas de colectivos para destinos como Villa Carlos Paz, Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano, Capilla del Monte, Villa Gesell y Pinamar.

Viajes aéreos y "mini turismo"

Por su parte, desde la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav) señalaron, en consonancia con el relevamiento de la terminal de ómnibus, que los destinos más vendidos fueron Mar del Plata, Villa Carlos Paz, Mendoza, Cataratas y Bariloche.

boleteria terminal omnibus colectivos

"Se vendieron los destinos cerca de Cosquín por falta de alojamiento, como La Falda", indicaron a La Capital desde la asociación.

A su vez, detallaron que otros destinos que destacan entre los paquetes vendidos a pasajeros que se trasladan en colectivo fueron Mar de Ajó y Merlo (San Luis): "Son destinos elegidos por la cercanía y los tres días de carnaval".

>> Leer más: La Pascua llega con regalo en 2026: cuándo cae y por qué será un fin de semana extra largo

Otro de los puntos que resaltaron fueron las consultas recibidas para hacer "mini turismo" a localidades cercanas y pasar el día. En este rubro, resaltan desde Victoria y Gualeguaychú, en Entre Ríos, hasta la Ciudad de Buenos Aires que ofrece distintas opciones para hacer una escapada.

terminal de omnibus colectivos

En este plano, uno de los eventos que destaca es la celebración del Año Nuevo chino en Buenos Aires, que tendrá una jornada especial en el típico Barrio Chino ubicado en Belgrano.

Las actividades en la Capital Federal arrancan este sábado en ese sector de la ciudad, donde habrá casi 300 comercios, instituciones culturales y organizaciones de la comunidad con propuestas artísticas y culturales que incluirán un show central de dragones y leones en postes en altura, la presencia de caballos argentinos en vivo y exhibiciones de artes marciales, entre otras presentaciones.

Noticias relacionadas
pasion de carnaval: empezo a bailar a los ocho anos y ahora dirige la comparsa

Pasión de carnaval: empezó a bailar a los ocho años y ahora dirige la comparsa

El cine santafesino insiste con una ley provincial mientras afronta la paralización del Incaa

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Los brigadistas trabajaron en Chubut durante varios días

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Tras la primera reunión por paritarias, desde Siprus plantearon que el sueldo inicial de un trabajador de la salud debería estar en 2.600.000 pesos.

Paritarias: trabajadores de la salud y el gobierno provincial pasaron a un cuarto intermedio

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Lo último

¿A qué juega Losada?

¿A qué juega Losada?

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Verstappen estuvo durísimo con los cambios de la F1: Es como Fórmula E con esteroides

Verstappen estuvo durísimo con los cambios de la F1: "Es como Fórmula E con esteroides"

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

La película "El enigma de Franca Fermín" obtuvo fondos mediante pagarés bursátiles negociados en Rosario, en un nuevo esquema para el cine argentino

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos
La ciudad

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas
Salud

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Ovación
Liga Argentina de Básquetbol: Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla en un partido picante
OVACIÓN

Liga Argentina de Básquetbol: Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla en un partido picante

Liga Argentina de Básquetbol: Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla en un partido picante

Liga Argentina de Básquetbol: Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla en un partido picante

Romance entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian: el piloto rompió el silencio tras ser vistos juntos

Romance entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian: el piloto rompió el silencio tras ser vistos juntos

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

Policiales
Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo
Policiales

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

La Ciudad
Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Paritarias: trabajadores de la salud y el gobierno provincial pasaron a un cuarto intermedio

Paritarias: trabajadores de la salud y el gobierno provincial pasaron a un cuarto intermedio

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia
La Ciudad

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el Mundial de platos con carne
Información General

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el "Mundial" de platos con carne

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro
Información General

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti
Política

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Ovación

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
La Ciudad

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es "regresivo"

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos