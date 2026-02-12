Netflix presentó el póster oficial de la nueva película de "Peaky Blinders"

A cuatro años del final de la serie, Cillian Murphy regresa como protagonista y estará acompañado por Barry Keoghan

Hace ya un tiempo se anunció el regreso de Peaky Blinders con una nueva película. A cuatro años de su último capítulo , se confirmó que la historia continuará en un film que le dará cierre al relato conocido hasta el momento . Con el estreno cada vez más cerca, Netflix compartió el primer póster de “Peaky Blinders: The Immortal Man” , que ya tiene fecha de estreno.

Cillian Murphy se pondrá nuevamente en la piel de Tommy Shelby para continuar con la historia de la familia de gánsteres de Birmingham que domina Inglaterra durante los años veinte, aunque ahora en formato película. Ambientada en el Birmingham de 1940, la producción estará marcada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Según adelantó Netflix, el foco volverá a estar en Tommy, quien se verá “obligado a regresar de un exilio autoimpuesto para enfrentarse a su desafío más destructivo hasta la fecha”.

En el póster publicado por la plataform a ya se puede ver a Cillian Murphy junto a otro actor que formará parte del elenco de Peaky Blinders.

El póster de “Peaky Blinders: The Immortal Man”

En el póster compartido por la plataforma de streaming líder, se puede ver al personaje principal acompañado por Barry Keoghan. El aclamado actor irlandés que se destacó por sus papeles en "Saltburn" y "Los espíritus de la isla" (por la que fue nominado al Oscar) formará parte de los Shelbys.

La plataforma también confirmó la fecha de estreno. “Peaky Blinders: The Immortal Man" llegará primero a los cines el 6 de marzo y posteriormente se estrenará en Netflix el día 20.

Embed Heavy lies the crown.



Peaky Blinders: The Immortal Man premieres March 6 in select theaters and March 20 on Netflix. pic.twitter.com/ZjqEVdtIZG — Netflix (@netflix) February 12, 2026

Qué se sabe de la trama de “Peaky Blinders: The Immortal Man”

La película de “Peaky Blinders” retomará la historia en el final de la sexta temporada, cuando Tommy descubre que su diagnóstico terminal había sido una manipulación de sus enemigos. La producción mostrará las consecuencias de ese giro y las presiones que empujan a Tommy a retomar el campo de batalla que había dejado atrás.

“El país está en guerra y, por supuesto, también lo están nuestros Peaky Blinders. Será un capítulo explosivo en la historia de Peaky Blinders. Sin límites. Peaky Blinders en plena guerra”, adelantó Steven Knight, creador y guionista de la serie con respecto a este nuevo capítulo.

Con el futuro del país y su familia en juego, Tommy Shelby en su responsabilidad como líder de la banda deberá enfrentar “sus propios demonios y elegir entre confrontar su legado o reducirlo a cenizas”.

Una historia con personajes conocidos y personajes nuevos

Así como adelanta el póster, Cillian Murphy estará acompañado por Barry Keoghan en esta nueva entrega. Además, según se reveló, Rebecca Ferguson, Tim Roth y Jay Lycurgo también formarán parte de "Peaky Blinders: The Immortal Man".

Pero no todo serán incorporaciones: también regresarán varios de los personajes clásicos de la serie. Sophie Rundle volverá como Ada Shelby, Ned Dennehy retomará su papel de Charlie Strong, Packy Lee interpretará nuevamente a Johnny Dogs, Ian Peck dará vida otra vez a Curly y Stephen Graham regresará como Hayden Stagg.