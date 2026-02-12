La Capital | Zoom | Peaky Blinders

Netflix presentó el póster oficial de la nueva película de "Peaky Blinders"

A cuatro años del final de la serie, Cillian Murphy regresa como protagonista y estará acompañado por Barry Keoghan

12 de febrero 2026 · 14:37hs
La exitosa serie Peaky Blinders tendrá su película.

La exitosa serie "Peaky Blinders" tendrá su película.

Hace ya un tiempo se anunció el regreso de Peaky Blinders con una nueva película. A cuatro años de su último capítulo, se confirmó que la historia continuará en un film que le dará cierre al relato conocido hasta el momento. Con el estreno cada vez más cerca, Netflix compartió el primer póster de “Peaky Blinders: The Immortal Man”, que ya tiene fecha de estreno.

Cillian Murphy se pondrá nuevamente en la piel de Tommy Shelby para continuar con la historia de la familia de gánsteres de Birmingham que domina Inglaterra durante los años veinte, aunque ahora en formato película. Ambientada en el Birmingham de 1940, la producción estará marcada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Según adelantó Netflix, el foco volverá a estar en Tommy, quien se verá “obligado a regresar de un exilio autoimpuesto para enfrentarse a su desafío más destructivo hasta la fecha”.

En el póster publicado por la plataforma ya se puede ver a Cillian Murphy junto a otro actor que formará parte del elenco de Peaky Blinders.

>> Leer más: Regalo de Navidad de Netflix: llegó el primer tráiler de la película de "Peaky Blinders"

El póster de “Peaky Blinders: The Immortal Man”

En el póster compartido por la plataforma de streaming líder, se puede ver al personaje principal acompañado por Barry Keoghan. El aclamado actor irlandés que se destacó por sus papeles en "Saltburn" y "Los espíritus de la isla" (por la que fue nominado al Oscar) formará parte de los Shelbys.

La plataforma también confirmó la fecha de estreno. “Peaky Blinders: The Immortal Man" llegará primero a los cines el 6 de marzo y posteriormente se estrenará en Netflix el día 20.

Embed

Qué se sabe de la trama de “Peaky Blinders: The Immortal Man”

La película de “Peaky Blinders” retomará la historia en el final de la sexta temporada, cuando Tommy descubre que su diagnóstico terminal había sido una manipulación de sus enemigos. La producción mostrará las consecuencias de ese giro y las presiones que empujan a Tommy a retomar el campo de batalla que había dejado atrás.

El país está en guerra y, por supuesto, también lo están nuestros Peaky Blinders. Será un capítulo explosivo en la historia de Peaky Blinders. Sin límites. Peaky Blinders en plena guerra”, adelantó Steven Knight, creador y guionista de la serie con respecto a este nuevo capítulo.

Con el futuro del país y su familia en juego, Tommy Shelby en su responsabilidad como líder de la banda deberá enfrentar “sus propios demonios y elegir entre confrontar su legado o reducirlo a cenizas”.

>> Leer más: La película de "Peaky Blinders" ya tiene fecha de estreno: todo lo que adelantó Netflix

Una historia con personajes conocidos y personajes nuevos

Así como adelanta el póster, Cillian Murphy estará acompañado por Barry Keoghan en esta nueva entrega. Además, según se reveló, Rebecca Ferguson, Tim Roth y Jay Lycurgo también formarán parte de "Peaky Blinders: The Immortal Man".

Pero no todo serán incorporaciones: también regresarán varios de los personajes clásicos de la serie. Sophie Rundle volverá como Ada Shelby, Ned Dennehy retomará su papel de Charlie Strong, Packy Lee interpretará nuevamente a Johnny Dogs, Ian Peck dará vida otra vez a Curly y Stephen Graham regresará como Hayden Stagg.

Noticias relacionadas
Britney Spears habría vendido los derechos de todo su catálogo musical por una cifra millonaria

Britney Spears vendió los derechos de toda su música

Jessie Buckley y Paul Mescal protagonizan Hamnet, la exitosa película basada en el libro homónimo de Maggie OFarrell

"Hamnet", la película nominada al Oscar, disparó el furor por el libro en el que está basado

El Cosquín Rock, emblemático festival de las sierras cordobesas, cumple 26 años

Cosquín Rock 2026: dónde ver en vivo los shows del festival

Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan el romance dramático de Cumbres Borrascosas, disponible en las salas de cine

Furor y polémica por "Cumbres Borrascosas": ¿vale la pena verla en el cine?

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Lo último

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

¿A qué juega Losada?

¿A qué juega Losada?

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

La película "El enigma de Franca Fermín" obtuvo fondos mediante pagarés bursátiles negociados en Rosario, en un nuevo esquema para el cine argentino

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos
La ciudad

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas
Salud

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Ovación
Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados
OVACIÓN

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Verstappen estuvo durísimo con los cambios de la F1: Es como Fórmula E con esteroides

Verstappen estuvo durísimo con los cambios de la F1: "Es como Fórmula E con esteroides"

Liga Argentina de Básquetbol: Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla en un partido picante

Liga Argentina de Básquetbol: Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla en un partido picante

Policiales
Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo
Policiales

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

La Ciudad
Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Paritarias: trabajadores de la salud y el gobierno provincial pasaron a un cuarto intermedio

Paritarias: trabajadores de la salud y el gobierno provincial pasaron a un cuarto intermedio

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia
La Ciudad

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el Mundial de platos con carne
Información General

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el "Mundial" de platos con carne

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro
Información General

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti
Política

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Ovación

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
La Ciudad

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es "regresivo"

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos