Guillermo Francella se postuló para presidente en un anuncio de "El encargado"

“Buenas noches a todos y a todas. Ha llegado el momento de que asuma mi responsabilidad histórica. No pretendo desatar una guerra. Pero aquellos que quieran desafiarme, sepan que no tengo ningún temor, ni me va a temblar el pulso”, dijo Francella en el video, con la bandera argentina detrás y una placa de “Vote El encargado 2023″.