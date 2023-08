Ricardo Darín tuvo un intercambio viral en Twitter después de votar

La jornada electoral se vivió intensamente en redes y Ricardo Darín no se quedó afuera. Un usuario de Twitter contó que se había cruzado con el actor en la fila para votar y que habían coincidido con complicidad en el candidato el elegido.

“Insólitamente, hice la fila en la misma mesa que Darín. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije ‘Ricardo, a lo Bukele eh’”, dijo el tuitero, que desde la viralización del intercambio puso su cuenta en privado. “Me agarró del hombro y me susurró al oído ‘Quedate tranquilo, nene. Es nuestra’. Un recuerdo para toda la vida”, cerró el usuario.

Ricardo Darín voto La publicación en Twitter donde se ve a Ricardo Darín en la fila para votar en una escuela.

Ante el descreimiento de muchos, el tuitero compartió una foto donde se ve a Darín haciendo fila para votar en el patio de una escuela, como cualquier otro ciudadano. “Está bien muchachos no me crean, la charla me la llevo yo”, agregó junto a la imagen.