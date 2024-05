"Gran Hermano": los analistas ingresaron a la casa con mensajes ocultos y un regalo especial

Al ingresar a la casa de Gran Hermano, Sol Pérez y Gastón Trezeguet dejaron mensajes ocultos y un particular regalo para los participantes.

El ingreso de Sol Pérez y Gastón Trezeguet

“Los analizamos todas las noches”, afirmó la modelo. Con gran emoción, el ex hermanito -participó en la primera edición en 2001- y actual analista expresó: “Quiero hacer de todo. Son 23 años. No lo puedo creer. Voy a tener que escribir algo en el freezer”.

Con mensajes ocultos, bromas a los jugadores, miradas y un regalo, los analistas tuvieron su momento dentro de la casa para dejar un par de clips. “Che Denisse, tenías razón, está más bueno que comer milanesas con puré”, dijo Trezeguet ante la mirada estática de Bautista.

“Brindamos por los chicos, que no se pueden mover, la están rompiendo, están hermosos todos, disfruten. Queda muy poquito, están muy bien, se están luciendo. Cada uno sabe a qué entró. Lo más importante es que ustedes lo sepan, sean fieles a lo que quieran. Es una oportunidad en la vida”, aseguró la panelista mientras sujetaba una copa junto a Gastón, quien antes de partir dejó su anillo con un ojo dibujado como regalo.

A pesar de que Florencia tomó primero el presente del panelista, Juliana fue quien se quedó con el anillo luego de insistirle a su compañera. “Vino Gastón Trezeguet, papá. ¡Zarpado!”, exclamó Furia, a lo que el ex participante, ya desde el estudio, respondió: “Menos mal que me leyó la mente, quería que lo agarre ella, por supuesto”.

El momento del segundo "congelados"

Unos minutos más tarde, las alarmas volvieron a sonar dentro de la casa y dieron paso al segundo “congelados” de la noche, en el que ingresaron Laura Ubfal y Ceferino Reato. La panelista comenzó advirtiendo que están “todos los días viendo qué hacen, cómo discuten, qué comen, qué no comen” y preguntó: “¿Quién va a apagar la luz de esta casa?”.

“No sé quién, todos se lo merecen, que gane el mejor o la mejor, lo decidirá la gente. Pero lo importante es enfocarse, a veces están demasiado cansados. Afuera está peor, no hay plata”, respondió Reato. Como de costumbre, molesta con su compañero de panel, Ubfal reaccionó: “No les cuentes nada, ya te apareció el periodista político, no lo escuchen”.

Antes de marcharse, Santiago del Moro apareció desde el estudio para charlar con los analistas. “Esta casa tiene una energía. Estoy muy contenta, muy feliz, me encanta verlos”, señaló Laura. Ceferino también aprovechó para dejarle un nuevo mensaje a los jugadores: “Para mí ustedes están haciendo un máster en cómo vivir”, remarcó. Finalmente, ambos dejaron la casa y se despidieron de los jugadores.