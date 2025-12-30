La polémica confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: "No le serví más, a los tipos les pinta esa"

La cantante habló sin filtros sobre su ruptura con Marcelo “Chelo” Weigandt y aseguró que la separación fue inesperada y dolorosa

A nueve meses de su separación, Ángela Leiva volvió a referirse a su breve vínculo con Marcelo “Chelo” Weigandt . En una entrevista exclusiva con Nacho Elizalde, la cantante habló sin filtros sobre la relación y lanzó una frase que no pasó desapercibida: “No le serví más”.

Cabe recordar que fue a comienzos de 2024 cuando Leiva confirmó públicamente su romance con Weigandt, ex defensor de Boca Juniors y actual jugador del Inter Miami. El noviazgo fue corto pero intenso: pasaron juntos Año Nuevo en Estados Unidos, se tatuaron en pareja y compartieron numerosas fotos en redes sociales a pocos días de oficializar la relación. Sin embargo, tras apenas tres meses, la cantante confirmó la separación.

Ahora, en una entrevista para el programa "Hay Amor", Ángela repasó su relación junto al futbolista y reveló que la ruptura fue inesperada. Sus polémicas declaraciones no tardaron en viralizarse en redes sociales.

Qué dijo Ángela Leiva sobre su relación con Chelo Wigandt

“Nos conocimos en una fiesta de Un poco de ruido. Me encaró él”, comenzó relatando Ángela Leiva sobre su vínculo amoroso con Chelo Weigandt. En ese sentido, la cantante confesó: “Flasheé. Dije: ‘Encontré al amor de mi vida’”. Aquella frase hizo que tanto la cantante como el conductor estallaran en risas. Nacho Elizalde le respondió con humor, en alusión a la intensidad del romance: “Mucho menos loca”.

Lejos de esquivar el tema, Leiva profundizó: “Yo entrego, porque me parece que vincularse es eso. Si yo siento que te quiero, te lo voy a a hacer saber. Nos gustamos y nos vimos. Intensidad 100%”, afirmó.

De esta forma, la cantante dio más detalles de cómo fue la relación con el futbolista. “Él vivía en Miami y yo acá. ¿Quién iba a verlo? Yo iba a verlo a él. No paseaba nada”, reconoció.

Qué dijo Ángela Leiva sobre su separación con Chelo Wigandt

Ante la pregunta de Nacho Elizalde sobre la separación, Ángela Leiva fue contundente: “Se tiró para atrás, no le dio. No le serví más”. Y agregó: “Viste que a los tipos les pinta esa: ‘me serviste hasta acá y hasta acá no’. Fue fuerte, porque había compromisos de una vida juntos, de continuar en el tiempo. Se hablaba mucho de eso y dolió”.

Fue en ese momento cuando la cantante reveló que la ruptura se dio “de un día para el otro”. En este sentido, explicó: “Me ha costado tanto sentirme cómoda con algo, creer que esa persona lo es… y de un día para el otro me dice que no está para esta y que no quiere saber más nada conmigo”.

Finalmente, relató cómo fue el último intercambio con Weigandt: “Me agarró un ataque, no entendía nada. Yo le pedía que hablemos y él no quería saber nada. Y así me tuvo durante un mes hasta que un día, por llamada, me dijo, ‘no, no, yo ya fui claro. Tranqui, vas a estar bien’"