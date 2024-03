Quién es Jacob Elordi, el nuevo galán de Hollywood

Desde pequeño pasó su tiempo entre dos pasiones, el rugby y el teatro, de los que su familia siempre demostró su apoyo: “Mi madre, que es un ángel, me dio la confianza para convertirme en actor. Cada vez que hacía una obra, tanto ella como mi padre estaban allí, con remeras con el nombre del personaje que me tocaba interpretar”, recordó el actor con gran emoción.

Jacob Elordi Euphoria.jpg Jacob Elordi durante uno de los capítulos de "Euphoria".

Pero no todo era perfecto, el australiano contó que sufrió acoso escolar: “Me consideraban menos hombre por actuar pero no me importaba. Siempre tuve una confianza abundante en mí mismo, porque había adquirido la disciplina que te da el deporte y después la que te da la actuación, y yo era bueno en ambas cosas. Supongo que siempre me sentí un viejo dentro de un cuerpo joven, como más sabio, más seguro de lo que quería desde muy chico”, expresó.

Su sueño de convertirse en actor

La herencia familiar, de la cual asegura que está “orgulloso”, le valió de experiencia para que varios años más tarde él mismo tomara la decisión de partir rumbo a Los Ángeles para cumplir su sueño de convertirse en actor de Hollywood. Jacob viajó hacia la costa oeste estadounidense con unos pocos dólares en el bolsillo pero con muchas esperanzas de consagrarse.

Elordi tomó como gran inspiración a Heath Ledger tras su interpretación del Guasón en “Batman: el caballero de la noche”: “Desde el momento en que lo vi, empecé a imitar sus movimientos en el espejo, hacía lo mismo con otros actores, me obsesioné también con las estrellas del viejo Hollywood”, afirmó. “Nunca solté ni a Heath Ledger, ni a Marlon Brando ni a Montgomery Clift; tomé de muchos actores y los usé cuando tuve la oportunidad”, remarcó.

El stand de los besos

La oportunidad demoró en llegar, pero cuando fue su momento aprovechó al máximo para posicionar su nombre. En 2018, fue elegido para el rol de Noah Flynn en la saga juvenil “El stand de los besos”, aunque reconoció recientemente que “no quería actuar en esa trilogía”. “Me parecía ridícula, un escapismo, no había nada universal en eso”, confesó.

The Kissing Booth 3 | Official Trailer | Netflix

“Me metí en una trampa, no había nada original en esas películas y yo me sentía muerto por dentro. Odiaba ser un personaje para el público. Me sentía muy lejos de mí mismo, me sentía como un cartel publicitario si estuviera a la venta, como si no estuviera seguro de ser genuino”, reveló con respecto a su papel en la saga de Netflix.

Su llegada al éxito y nuevos papeles

La participación en la serie “Euphoria” le valió de gran experiencia para la preparación de nuevos papeles y comenzar a mostrar su lado multifacético. Poco tiempo después, volvió a la pantalla grande con el thriller erótico coescrito llamado “Deep Water”, donde trabajó junto a Ana de Armas y Ben Affleck.

A partir de allí entró en la consideración de varias directores para tomar distintos papeles, por lo que participó de “Saltburn” y “Priscilla”, producciones en las que encarnó personajes completamente distintos. Luego, fue seleccionado por Guillermo del Toro para el rol de Frankenstein, actuación que promete mucho para su lanzamiento.