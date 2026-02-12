"El objetivo de Central Córdoba es el ascenso, hay un buen plantel para lograrlo"

El mediocampista Joaquín Messi hizo un balance de la temporada pasada y se refirió al debut Central Córdoba ante Muñiz en el torneo de la Primera C

Central Córdoba. Joaquín Messi de buen andar en la temporada 2025 en el Matador se ilusiona con llevar a la Primera B.

"El objetivo principal de Central Córdoba es ascender, hay plantel para saltar de categorías. Venimos de realizar una campaña muy buena la temporada pasada y dejamos la vara muy alta. Ahora tenemos la oportunidad de revancha para quedarnos con uno de los dos ascensos a la Primera B” , sostuvo Joaquín Messi , uno de los sobrevivientes del plantel charrúa 2025.

Cuando faltan nueve días para el comienzo de la Primera C , el Matador comandado por Daniel Teglia y Diego Acoglanis sigue con la puesta a punto y el armado del equipo. En ese contexto, Ovación habló con Messi para conocer como llega el equipo para afrontar un nuevo torneo de la AFA.

“El cuerpo técnico y la dirigencia se abocaron a armar un plantel competitivo. Se realizó una exigente y dura pretemporada para disputar el torneo de la Primera C de la mejor manera. Estamos ansiosos y queremos que ya comience el campeonato”, contó Messi.

Córdoba se reforzó con 11 jugadores, entre los que se destacan Nery Domínguez (con pasado en varios equipos de la Liga Profesional), los regresos del arquero Matías Giroldi y el mediocampista Cristián Sánchez y futbolistas experimentados que vienen de las ligas del interior.

Messi, uno de los sobrevivientes

En ese sentido, Messi se entusiasma con el nuevo plantel charrúa. “Llegaron once refuerzos de calidad que va a realzar a todo Central Córdoba. Tuvimos la suerte de que Nery se sumó a nosotros, varios futbolistas con pasado en el club y otros que vienen con muchas ganas de dar un salto de calidad con Córdoba. Hay un muy buen grupo, así que esperemos arrancar de la mejor manera en el debut ante Muñiz de visitante”, contó.

En el 2025 tuvo regularidad

Messi viene de realizar un muy buena temporada 2025 y espera ir por más. “Espero que sea un año en lo personal como lo fue el 2025. Uno entrena y trabaja para dar lo mejor en cada partido y que le sirva al equipo. Pude mantener cierta regularidad y eso me permitió estar bien durante todos los partidos. Me siento muy bien, estoy a disposición del cuerpo técnico a la hora de jugar”, enfatizó el mediocampista charrúa.

Messi se ganó un lugar en el equipo

El jugador con un perfil muy bajo no se olvidó de elogiar al cuerpo técnico conformado por Teglia y Acoglanis, que confiaron en él y lo sumaron al plantel. “Estoy muy agradecido a los entrenadores. El Tata Acoglanis me trajo el año pasado y con Daniel nos fuimos conociendo en cada entrenamiento. Ellos me dieron la confianza para jugar e intento devolvérsela dentro de la cancha todos los partidos.

Este año, Córdoba disputará dos torneos de importancia, el de la Primera C y la Copa Santa Fe. Messi expresó: “Esta temporada vamos hacer foco al torneo de la Primera C, nuestro objetivo es el ascenso y hay plantel para lograrlo. A la vez los técnicos decidirán qué plantel dispondrán para jugar la Copa Santa Fe, torneo al que el club de la mucha importancia. El año pasado tuvimos tres torneos, Copa Santa Fe, Copa Argentina y la Primera C, e hicimos un gran papel. Este año vamos por más”, cerró.

Amistoso ante la reserva Central

El Charrúa se prepara para jugar el último amistosos ante la reserva de Central, este sábado 14, a la 9 en el Gabino Sosa. El posible once Matías Giroldi; Fernando Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk, Emanuel Rodríguez; Benjamín Gallucci, Nery Domínguez, Facundo Galli, Joaquín Messi; Cristian Sánchez y Renzo Altamura.