La Capital | Ovación | Central Córdoba

"El objetivo de Central Córdoba es el ascenso, hay un buen plantel para lograrlo"

El mediocampista Joaquín Messi hizo un balance de la temporada pasada y se refirió al debut Central Córdoba ante Muñiz en el torneo de la Primera C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

12 de febrero 2026 · 06:15hs
Central Córdoba. Joaquín Messi de buen andar en la temporada 2025 en el Matador se ilusiona con llevar a la Primera B.  

Central Córdoba. Joaquín Messi de buen andar en la temporada 2025 en el Matador se ilusiona con llevar a la Primera B.  

"El objetivo principal de Central Córdoba es ascender, hay plantel para saltar de categorías. Venimos de realizar una campaña muy buena la temporada pasada y dejamos la vara muy alta. Ahora tenemos la oportunidad de revancha para quedarnos con uno de los dos ascensos a la Primera B”, sostuvo Joaquín Messi, uno de los sobrevivientes del plantel charrúa 2025.

Cuando faltan nueve días para el comienzo de la Primera C, el Matador comandado por Daniel Teglia y Diego Acoglanis sigue con la puesta a punto y el armado del equipo. En ese contexto, Ovación habló con Messi para conocer como llega el equipo para afrontar un nuevo torneo de la AFA.

“El cuerpo técnico y la dirigencia se abocaron a armar un plantel competitivo. Se realizó una exigente y dura pretemporada para disputar el torneo de la Primera C de la mejor manera. Estamos ansiosos y queremos que ya comience el campeonato”, contó Messi.

Córdoba se reforzó con 11 jugadores, entre los que se destacan Nery Domínguez (con pasado en varios equipos de la Liga Profesional), los regresos del arquero Matías Giroldi y el mediocampista Cristián Sánchez y futbolistas experimentados que vienen de las ligas del interior.

Messi, uno de los sobrevivientes

En ese sentido, Messi se entusiasma con el nuevo plantel charrúa. “Llegaron once refuerzos de calidad que va a realzar a todo Central Córdoba. Tuvimos la suerte de que Nery se sumó a nosotros, varios futbolistas con pasado en el club y otros que vienen con muchas ganas de dar un salto de calidad con Córdoba. Hay un muy buen grupo, así que esperemos arrancar de la mejor manera en el debut ante Muñiz de visitante”, contó.

Leer más: Los hinchas de Central volvieron a la ruta y le pusieron color al partido por la Copa Argentina

En el 2025 tuvo regularidad

Messi viene de realizar un muy buena temporada 2025 y espera ir por más. “Espero que sea un año en lo personal como lo fue el 2025. Uno entrena y trabaja para dar lo mejor en cada partido y que le sirva al equipo. Pude mantener cierta regularidad y eso me permitió estar bien durante todos los partidos. Me siento muy bien, estoy a disposición del cuerpo técnico a la hora de jugar”, enfatizó el mediocampista charrúa.

Messi se ganó un lugar en el equipo

El jugador con un perfil muy bajo no se olvidó de elogiar al cuerpo técnico conformado por Teglia y Acoglanis, que confiaron en él y lo sumaron al plantel. “Estoy muy agradecido a los entrenadores. El Tata Acoglanis me trajo el año pasado y con Daniel nos fuimos conociendo en cada entrenamiento. Ellos me dieron la confianza para jugar e intento devolvérsela dentro de la cancha todos los partidos.

Este año, Córdoba disputará dos torneos de importancia, el de la Primera C y la Copa Santa Fe. Messi expresó: “Esta temporada vamos hacer foco al torneo de la Primera C, nuestro objetivo es el ascenso y hay plantel para lograrlo. A la vez los técnicos decidirán qué plantel dispondrán para jugar la Copa Santa Fe, torneo al que el club de la mucha importancia. El año pasado tuvimos tres torneos, Copa Santa Fe, Copa Argentina y la Primera C, e hicimos un gran papel. Este año vamos por más”, cerró.

Leer más: Primera C: Argentino y el DT José Previti, en la cuenta regresiva para jugar con Juventud Unida

Amistoso ante la reserva Central

El Charrúa se prepara para jugar el último amistosos ante la reserva de Central, este sábado 14, a la 9 en el Gabino Sosa. El posible once Matías Giroldi; Fernando Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk, Emanuel Rodríguez; Benjamín Gallucci, Nery Domínguez, Facundo Galli, Joaquín Messi; Cristian Sánchez y Renzo Altamura.

Noticias relacionadas
Julián Fernández ya definió con sutileza y puso a Central arriba en el marcador a los 5 minutos.

Central lo resolvió fácil, pero a partir de la pelota y con jugadas de gran hechura

Todo alegría. Los jugadores de Central celebran con euforia el primer gol, que fue obra de Julián Fernández.

Central aprobó con creces y quiere ser buen estudiante en la Copa Argentina

Gastón Ávila tuvo un reestreno en Central de la mejor manera. Fue el destacado en el equipo de Almirón.

El día que Gastón Ávila volvió a jugar en Central, hizo una rabona y fue figura ante Sportivo Belgrano

Los futbolistas de Central celebran, cheque en mano, el pase a los 16avos de final en la Copa Argentina.

El uno x uno de Central ante Sportivo Belgrano: Ávila fue el destacado en el triunfo canalla

Ver comentarios

Las más leídas

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene

El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene

Lo último

El objetivo de Central Córdoba es el ascenso, hay un buen plantel para lograrlo

"El objetivo de Central Córdoba es el ascenso, hay un buen plantel para lograrlo"

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

El oficialismo se da 15 días más para buscar un proyecto de síntesis hacia dentro y con el peronismo

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Central aprobó con creces y quiere ser buen estudiante en la Copa Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Central aprobó con creces y quiere ser buen estudiante en la Copa Argentina

Detrás de las llamas azules

Por Facundo Borrego
Política

Detrás de las llamas azules

Un policía de la Brigada Motorizada fue condenado por un operativo ilegal y pagará indemnización a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía de la Brigada Motorizada fue condenado por un operativo ilegal y pagará indemnización a las víctimas

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta
La Ciudad

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene

El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene

Surgió en Newells, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Surgió en Newell's, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Ovación
Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Por Leandro Garbossa
Ovación

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

En Newells, todo parece encaminado para una salida que genere la chance de otro refuerzo

En Newell's, todo parece encaminado para una salida que genere la chance de otro refuerzo

Central lo resolvió fácil, pero a partir de la pelota y con jugadas de gran hechura

Central lo resolvió fácil, pero a partir de la pelota y con jugadas de gran hechura

Policiales
Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: No ponemos en duda su liderazgo

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente

Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente

La provincia afirmó que la Policía está en un nivel de operatividad aceptable en Rosario

La provincia afirmó que la Policía está "en un nivel de operatividad aceptable" en Rosario

La Ciudad
Se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta

Rosario se volvió a movilizar contra la reforma laboral: ahora le tocó a la CGT

Rosario se volvió a movilizar contra la reforma laboral: ahora le tocó a la CGT

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Ovación

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
La Ciudad

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es "regresivo"

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Ovación

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Información General

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ovación

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural