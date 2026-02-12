La Capital | Ovación | Newell's

Newell's pidió llevar hinchas visitantes para un partido clave de la zona baja

La dirigencia leprosa busca que los hinchas acompañen al equipo en este momento delicado e hizo una solicitud para un encuentro importante

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

12 de febrero 2026 · 12:36hs
En este delicado momento

Virginia Benedetto / La Capital

En este delicado momento, la dirigencia de Newell's busca llevar visitantes para un duelo clave.

Si hay algo que necesita el plantel de Newell's por estas horas, es el acompañamiento de sus hinchas. En estos momentos complicados, donde las cosas futbolísticamente y a nivel resultados no salen, la dirigencia busca que el equipo de la dupla Orsi-Gómez tenga un apoyo extra en los encuentros que se jueguen en condición de visitante.

Por un tema de espacio y dimensiones, se hizo imposible hacer el pedido correspondiente para la próxima fecha ante Deportivo Riestra. El Malevo, no presta sus instalaciones para público de otros clubes, debido a la escasa capacidad que tiene el Guillermo Laza de apenas 8.740 espectadores.

Distinta es la situación del Florencio Sola, estadio donde hace local Banfield y que Newell's visitará el próximo sábado 21 de febrero a las 17. La capacidad del estadio del Taladro es de 34.900 espectadores y esto le abrió a la Lepra la chance de solicitar el acompañamiento de unos 3 mil hinchas que podrían viajar a Buenos Aires por la sexta fecha de la Liga Profesional.

Hinchas Newell's tribuna coloso
Las autoridades leprosas elevaron el pedido para llevar hinchas visitantes frente a Banfield.

Las autoridades leprosas elevaron el pedido para llevar hinchas visitantes frente a Banfield.

Los visitantes en cancha de Banfield

El dato positivo para la dirigencia del Parque Independencia es que ya hay dos solicitudes aprobadas por el Taladro, ya que en la primera fecha recibió a la hinchada de Huracán y, este fin de semana, hará lo propio con los hinchas de Racing.

>> Leer más: El desafío de la dupla Orsi-Gómez en Newell's, con un beneficio en medio del mal presente

Los hinchas de la Academia podrán acompañar al equipo de Gustavo Costas el sábado a las 17.30, con un total aproximado de 5.600 simpatizantes entre populares y plateas.

La solicitud ya fue enviada por la dirigencia leprosa y, aunque no hubo respuesta aún, hay optimismo para que se pueda llegar a buen puerto. El equipo de la dupla necesita el apoyo más que nunca desde la popular por parte de su gente, más allá de lo que sucede en el Coloso del Parque en cada partido de local.

Los próximos partidos de Newell's

  • 16/02: Deportivo Riestra vs. Newell's a las 19
  • 21/02: Banfield vs. Newell's a las 17
  • 25/02: Newell's vs. Estudiantes a las 19.30
  • 01/03: Newell's vs. Central a las 17
  • 06/03: Vélez vs. Newell's a las 19.45
  • 10/03: Newell's vs. Platense a las 17.30
  • 17/03: Lanús vs. Newell's a las 19
  • 21/03: Newell's vs. Gimnasia de Mendoza a las 17.45
Noticias relacionadas
Tomás Pérez podría dejar Porto en las próximas horas para pasar al fútbol brasileño.

Surgió en Newell's, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Roberto Sensini es la cara visible del fútbol de Newells. La idea es seguir activo en el mercado de pases.

En Newell's analizan la reabrir el mercado con un salidas ¿y una llegada?

Favio Orsi da indicaciones, mientras Gómez observa desde atrás. En Newells se buscan resultados.

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Cocoliso González hizo pocos goles en Newells, pero importantes. Su contrato venció y quedó libre. Quería seguir, pero al club no le interesó. 

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Surgió en Newells, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Surgió en Newell's, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Lo último

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Por el Estatuto del Periodista, Losada y Capitanich se cruzaron fuente en el Senado

Por el Estatuto del Periodista, Losada y Capitanich se cruzaron fuente en el Senado

Hamnet, la película nominada al Oscar, disparó el furor por el libro en el que está basado

"Hamnet", la película nominada al Oscar, disparó el furor por el libro en el que está basado

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

Pertenecen al Comando Radioeléctrico y la Brigada Motorizada. La denuncia fue presentada por las autoridades policiales

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura
El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
La Ciudad

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

Detrás de las llamas azules

Por Facundo Borrego
Política

Detrás de las llamas azules

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Surgió en Newells, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Surgió en Newell's, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Ovación
La Copa Argentina le pone picante a Central y Estudiantes, que tendrán otro mano a mano
Ovación

La Copa Argentina le pone picante a Central y Estudiantes, que tendrán otro mano a mano

La Copa Argentina le pone picante a Central y Estudiantes, que tendrán otro mano a mano

La Copa Argentina le pone picante a Central y Estudiantes, que tendrán otro mano a mano

El objetivo de Central Córdoba es el ascenso, hay un buen plantel para lograrlo

"El objetivo de Central Córdoba es el ascenso, hay un buen plantel para lograrlo"

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Policiales
Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura
POLICIALES

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: No ponemos en duda su liderazgo

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

La Ciudad
El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
La Ciudad

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

Cuatro actuaciones de bomberos por incendios en distintos barrios de Rosario

Cuatro actuaciones de bomberos por incendios en distintos barrios de Rosario

Licitan la concesión a 30 años de la autopista a Buenos Aires, Circunvalación y la ruta 33

Licitan la concesión a 30 años de la autopista a Buenos Aires, Circunvalación y la ruta 33

Se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro
Información General

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti
Política

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Ovación

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
La Ciudad

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es "regresivo"

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Ovación

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Información General

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ovación

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad