Newell's pidió llevar hinchas visitantes para un partido clave de la zona baja

La dirigencia leprosa busca que los hinchas acompañen al equipo en este momento delicado e hizo una solicitud para un encuentro importante

Si hay algo que necesita el plantel de Newell's por estas horas, es el acompañamiento de sus hinchas . En estos momentos complicados, donde las cosas futbolísticamente y a nivel resultados no salen, la dirigencia busca que el equipo de la dupla Orsi-Gómez tenga un apoyo extra en los encuentros que se jueguen en condición de visitante .

Por un tema de espacio y dimensiones, se hizo imposible hacer el pedido correspondiente para la próxima fecha ante Deportivo Riestra . El Malevo, no presta sus instalaciones para público de otros clubes, debido a la escasa capacidad que tiene el Guillermo Laza de apenas 8.740 espectadores.

Distinta es la situación del Florencio Sola, estadio donde hace local Banfield y que Newell's visitará el próximo sábado 21 de febrero a las 17 . La capacidad del estadio del Taladro es de 34.900 espectadores y esto le abrió a la Lepra la chance de solicitar el acompañamiento de unos 3 mil hinchas que podrían viajar a Buenos Aires por la sexta fecha de la Liga Profesional.

El dato positivo para la dirigencia del Parque Independencia es que ya hay dos solicitudes aprobadas por el Taladro , ya que en la primera fecha recibió a la hinchada de Huracán y, este fin de semana, hará lo propio con los hinchas de Racing.

Los hinchas de la Academia podrán acompañar al equipo de Gustavo Costas el sábado a las 17.30, con un total aproximado de 5.600 simpatizantes entre populares y plateas.

La solicitud ya fue enviada por la dirigencia leprosa y, aunque no hubo respuesta aún, hay optimismo para que se pueda llegar a buen puerto. El equipo de la dupla necesita el apoyo más que nunca desde la popular por parte de su gente, más allá de lo que sucede en el Coloso del Parque en cada partido de local.

Los próximos partidos de Newell's