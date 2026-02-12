La Copa Argentina le pone picante a Central y Estudiantes, que tendrán otro mano a mano

El Canalla tendrá dos duelos especiales ante el Pincha luego del pasillo del "espaldazo", el cual generó una alta tensión que se extiende entre los clubes

La victoria de Rosario Central por 2-0 frente a Sportivo Belgrano este miércoles por los 32avos de final de la Copa Argentina le otorgó al equipo de Jorge Almirón algo más que el pasaje a 16avos . El conjunto de Arroyito confirmó que se enfrentará a Estudiantes en la siguiente instancia, un duelo que promete alta tensión .

Más allá de la importancia que tendrá el enfrentamiento con el Pincha para lograr el pasaje a octavos de final del certamen, el último antecedente entre ambos propone un escenario caliente para los partidos en los que chocarán ambos durante este 2026.

Cabe destacar que además del compromiso por Copa Argentina, Central y Estudiantes también se enfrentarán en la Supercopa Internacional , debido a que el Canalla fue campeón de Liga y el Pincha se quedó con el Trofeo de Campeones.

El famoso caso del “espaldazo” de Estudiantes en Arroyito , unos días después de que la AFA reconociera a Central como campeón de la liga 2025, dejó un panorama de tensión entre ambos clubes . Aquella tarde en el Gigante, por los octavos de final del Clausura, terminó en victoria 1-0 del León , que posteriormente se coronó campeón del torneo .

Desde el lado canalla hubo disconformidad por la actitud de los jugadores pincharratas, quienes durante el pasillo de reconocimiento, el cual impuso la AFA al ingresar ambos equipos al campo de juego, le dieron la espalda a sus rivales a modo de protesta.

>> Leer más: Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Si bien el entonces equipo de Ariel Holan había eliminado al de Eduardo Domínguez con una victoria 2-0 como local en los octavos del Apertura, Central sufrió una derrota que frenó sus ilusiones de coronar una gran campaña con otro título, por lo que quedó la espina de tomarse revancha ante el Pincha, y la tendrá.

Juegan7 A pesar del mal trago ante el Pincha en el Clausura, el Canalla tendrá la posibilidad de tomarse revancha. Leonardo Vincenti / La Capital

Los dos duelos picantes que se vienen

Central tendrá primero el duelo de Copa Argentina para redimirse ante Estudiantes de la reciente eliminación en el Gigante por el torneo Clausura. Además, se espera que este encuentro cuente con ambas hinchadas, lo que podría calentar aún más la previa.

Los canallas y los pincharratas ya parecen haber formado una rivalidad especial y los cruces entre ambos se volvieron una costumbre, con dos partidos decisivos, uno para cada lado, a lo largo del 2025.

Para este año, ya están confirmados otros dos duelos eliminatorios, aunque el destino también podría volver a cruzarlos en las instancias decisivas del Apertura o Clausura.