Furia, ex participante de "Gran Hermano", se despide de la tele pero abraza el streaming

La ex "hermanita" suspenderá su presencia en los medios de comunicación tradicionales pero formará parte del staff de Carajo, liderado por Alex Caniggia

Furia Scaglione, ex participante de “Gran Hermano” que se instaló como un nuevo personaje en las redes sociales y en el mundo mediático, anunció su adiós al universo de la televisión, luego de participar por casi 7 meses del reality show más visto de Telefé.

La ex hermanita comunicó que se despide de la televisión en “Toda”, ciclo de streaming de Carajo, canal de Alex Caniggia. Este martes, en una entrevista con la doble de riesgo, anunciaron que Juliana, mejor conocida como "Furia", se suma al staff estable del programa. Además, le consultaron por su futuro en los medios de comunicación, y la casi ganadora de “Gran Hermano” respondió de manera sincera.

“Ya pasaron siete meses y por todo lo que veo creo que di un montón y por ende ahora tengo un montón que dar pero para mí” , continuó la personal trainer, y agregó: “Siento que la tele no será el lugar correcto porque no me gusta el chimento”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CarajoStream/status/1820933756380708969&partner=&hide_thread=false TODA. 19HS. Ya con Furia como integrante del programa. pic.twitter.com/8egMR5c53J — Carajo (@CarajoStream) August 6, 2024

>> Leer más: Tras salir de "Gran Hermano", Furia recibió varias propuestas laborales

“Si en algún momento la televisión cambia y es mucho más humana y amena me parece que estaría copado trabajar acá pero si sigue siendo como lo que es o lo que me brindan no”, siguió Furia.

Además, la ex participante de “Gran Hermano” se refirió a las palabras que le dedicó Moria Casan: “Porque hoy tengo la posibilidad de que Moria Casán hable bien de mí, pero hay mucha gente que está dentro de la televisión que no lo hizo, entonces no tengo por qué seguir dándole de comer a la tele o a ellos”.

Sentado también en la mesa, Alex Caniggia respaldó a su compañera: “Me encanta, pierden una estrella”, le dijo, con su usual tono despreocupado.

Qué dijo Moria Casan sobre Furia, de “Gran Hermano”

Este martes, Moria Casán dio su opinión sobre el futuro de la ex "Gran Hermano" en el mundo mediático. En una entrevista con Intrusos, ciclo de América TV, "La One" dijo que Furia “logró mantener altos niveles de audiencia y se convirtió en una figura central de Gran Hermano, pero ahora deberá encontrar su propia identidad y espacio fuera del reality”.

“Yo creo que el personaje de Furia se vampirizó a Gran Hermano y cuando el programa termina, se la vampiriza a ella”, explicó Moria con su habitual estilo: “Es un pase de vampirizaciones, la mina hizo todo, le mantuvo el show, le mantuvo el rating”, sumó Casan.

“No sé si el personaje no se la habrá comido a ella, porque no está saliendo mucho en los medios, o sea que el medio la está descartando”, continuó Moria. A esto, Laura Ufbal, periodista de espectáculo del ciclo, especuló que esto podría deberse a “la ruptura del vínculo contractual con Telefe” y no necesariamente a una falta de interés por parte del público.

"La One" se distanció de Ufbal, y señaló: “No confundamos descarte con cancelación. Nunca hubo un personaje así en Gran Hermano, era una perfo constante de la mina”.